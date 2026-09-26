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గోదావరిలో పెరుగుతున్న వరద - భయాందోళన చెందుతున్న రైతన్నలు

ఈ ఏడాది అల్పవర్షపాతం నమోదు కావడంతో రైతులు అయోమయంలో పడ్డారు. అయితే భద్రాచలంలో శుక్రవారం 20 అడుగుల మేర వరద ప్రవహించింది. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలతో వరద ప్రవాహం పెరగడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Godavari Floods Issue Telangana
Godavari Floods Issue Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 12:15 PM IST

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Godavari Floods in Telangana : ఈ ఏడాది ఎల్​నినో ప్రభావంతో కాస్త ఆలస్యంగా వర్షాలు కురిశాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే తక్కువ మోతాదులో వర్షాలు నమోదయ్యాయి. దీంతో రైతుల్లో అయోమయం నెలకొంది. పంట భూములు ఎండిపోడవంతో రైతులు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. తర్వతా కురిసిన వర్షాలతో కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రారంభంలో సకాలంలో వర్షాలు కురవక అల్పవర్షపాతానికి అనుగుణంగా పంటలు సిద్ధం చేసుకున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలతో మళ్లీ అయోమయంలో పడ్డారు.

గోదావరి నదిలో ఇప్పుడు వరద పోటెత్తితే నష్టపోతామనే భయం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా రైతుల్లో వణుకు పట్టిస్తోంది. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం జులై, ఆగస్టు నెలల్లో వరద పోటు ఉంటుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 1న గోదావరి ప్రవాహం 56.1 అడుగులకు చేరుకోవడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక దాటింది. దీంతో నదీ తీరప్రాంతాలు అతలాకుతలం అయ్యాయి. ఆ తర్వాత వరద ప్రవాహం శాంతించడంతో మరిప, పత్తి, వరి వంటి పంటలు సాగు చేస్తున్నారు.

ఇంద్రావతి నుంచి వరద రావడంతో
మరోవైపు ఇంద్రావతి నుంచి వరద ప్రవాహం గోదావరిలోకి వస్తుండటంతో దానికి దిగువన ఉన్నపేరూరు దుమ్మగూడెం వైపు ఈ ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే శుక్రవారం భద్రాచలం వద్ద ఉదయం 9 గంటల సమయంలో ప్రవాహం 18 అడుగుల మేర నమోదైంది. అయితే సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి ప్రవాహం 20.2 అడుగులు పెరగింది. దీంతో 1.9 లక్షల క్యూసెక్కును దిగువకు వదిలారు. గోదావరి నదీ తీరం వెంట వర్షపాతం నమోదు కావడంతో వరద పెరిగే వీలుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తం
జిల్లాలో గోదావరి పరివాహ ప్రాంతాల్లో వరద పరిస్థితిపై కలెక్టర్‌ అంకిత్‌ కొత్తగూడెం నుంచి శుక్రవారం టెలీకాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా అధికారులతో సమీక్షించారు. పంటలు, పాఠశాలలు, ఇళ్లు, రహదారులు, వంతెనల నష్టంపై మండలాల వారీగా వివరాలను అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రాణహిత నుంచి లక్ష క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులను అనుసరించి 25 నుంచి 30 అడుగుల వరదొచ్చే అవకాశం ఉందనన్నారు. అయితే లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు. ములకలపల్లి వద్ద దెబ్బతిన్న వంతెనపై రాకపోకలను నిలిపి వేసి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు.

భద్రాచలం వద్ద హెచ్చరికలు (అడుగులలో ఇలా)

  • మొదటి హెచ్చరిక : 43
  • రెండో హెచ్చరిక : 48
  • మూడో హెచ్చరిక : 53

సెప్టెంబరు గరిష్ఠ వరదల సరళి ఇలా

సంవత్సరంవరద(అడుగులలో)
1978-09-254.2
1994-09-758.6
2005-09-2054.9
2014-09-856.1

వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో
ఈ నేపథ్యంలోనే పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలంలోని శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ జలాశయంలోకి భారీగా వరద చేరుతోంది. గత కొన్ని రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి నది పరీవాహక ప్రాంతంలోని వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో జలాశయంలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 19.59 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. పరీవాహక ప్రాంతంలో కురుస్తున్న వర్షాలతో 17,545 క్యూసెక్కుల వరద నీరు ప్రాజెక్టులోకి వస్తుండగా, అధికారులు 9,823 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. వీటిలో నంది పంప్ హౌస్ ద్వారా 9,450 క్యూసెక్కులు, హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ తాగు నీటి అవసరాల నిమిత్తం 252 క్యూసెక్కుల నీటిని, ఎన్టీపీసీ విద్యుత్ అవసరాలకు 121 క్యూసెక్కుల నీటిని అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో చినుకు లేక ఆవేదన చెందుతున్న వేళ ఈ వర్షాలతో అన్ని వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది.

3 రోజులుగా వర్షాలు - శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్​లోకి భారీగా వరద

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