ప్రాజెక్టు నిండుగా - పంటలు ఎండగా! : 'పోచారం' చివరి ఆయకట్టుకు నీరేది?
పోచారం ప్రాజెక్టు నిర్వహణను అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రభుత్వాలు మారినా జలాశయ నిర్వహణలో మాత్రం మార్పు లేదు. కాలువలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. చివరి ఆయకట్టు వరకు నీరు రాకపోవడంతో రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
Published : September 27, 2026 at 8:40 AM IST
Pocharam Project in Kamareddy : కామారెడ్డి జిల్లాలో సాగు నీటి పరంగా పోచారం జలాశయం ప్రధానమైంది. ప్రాజెక్టు నుంచి పది వేల ఎకరాలకు రెండు పంటలకు పుష్కలంగా నీరందుతున్నా, నిధుల లేమి కారణాలతో కొన్నేళ్లుగా ప్రాజెక్టు మరమ్మతులు అటకెక్కాయి. ప్రధాన, ఉప కాలువలు శిథిలావస్థకు చేరి తూములు దెబ్బతిన్నాయి. ఏటా ప్రాజెక్టు నిండుతున్నా చివరి ఆయకట్టుకు నీరందని పరిస్థితి నెలకొంది.
ప్రభుత్వాలు మారినా జలాశయ నిర్వహణలో మార్పు లేదు
కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలంలోని పోచారం జలాశయం పరిస్థితి ఏటికేడు అధ్వానంగా మారుతోంది. నాగిరెడ్డిపేట, ఎల్లారెడ్డి పరిధిలో పది వేల ఎకరాలు సాగవుతున్నా, ఏళ్లుగా ప్రాజెక్టు నిర్వహణను అధికారులు గాలికొదిలేశారు. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా జలాశయ నిర్వహణలో మార్పు రావడం లేదు. ప్రధాన కాలువతో పాటు, పంపిణీ కాలువలు పరిస్థితి తీసికట్టుగా తయారైంది. కాలువలు, తూములు దెబ్బతిని శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. ఫలితంగా ప్రాజెక్టులో నీళ్లున్నా పొలాల్లోకి పారని దుస్థితి నెలకొంది.
ఎర్రారం నుంచి కనిపించే కాలువలో నీరు కనిపించదు. ఎప్పుడూ పూడిక, గడ్డి కనిపిస్తాయి. అధికారులు ఏం చేస్తున్నారో తెలియడం లేదు. కరెంటు కోతల వల్ల పొలాలు ఎండిపోతున్నాయి. కాలువలో పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారాన్ని అధికారులు తీయిస్తే వచ్చే నీటితో వ్యవసాయం చేసుకుంటాం. అధికారులు స్పందిస్తే రైతులకు సాయం చేసిన వారవుతారు. - ఓ రైతు
చివరి ఆయకట్టుకు నీరందని దుస్థితి
ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నా ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ప్రాజెక్టు నిండుకుండలా మారింది. జలాశయం నుంచి పంట పొలాలకు సాగు నీరు వదిలారు. మొదట్లో రైతుల్లో ఆశలు రేకెత్తించినా, ప్రస్తుతం చివరి ఆయకట్టుకు నీరందని దుస్థితి దాపురించింది. ప్రాజెక్టు కాలువల్లో పూడిక పేరుకుపోయి ఆనవాల్లు కోల్పోతున్నాయి.
ఎల్లారెడ్డి మండలం మల్కాపూర్ వద్ద కాలువ కల్వర్టు సైడ్ వాల్ కూలిపోయింది. దాదాపు అన్ని ఉప కాలువల్లోనూ తుమ్మచెట్లు, పిచ్చి మొక్కలు ఏపుగా పెరిగాయని రైతులు వాపోతున్నారు. పట్టించుకునే నాథుడే కరువయ్యారని ఆయకట్టుదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏటా ఎండాకాలంలో మరమ్మతు పనులు చేయాల్సి ఉన్నా, అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి కాలువలకు మరమ్మతులు చేపట్టి చివరి ఆయకట్టు వరకు నీరందేలా చూడాలని రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
పోచారం ప్రాజెక్టు కాలువల ద్వారానే పొలాలకు నీరు రావడం జరుగుతుంది. కాలువ మొత్తం గడ్డి, పిచ్చి మొక్కలు అధికంగా ఉండడం వల్ల నీటి సరఫరా సరిగ్గా జరగడం లేదు. తూములు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. పిల్ల కాలువలోకి నీరు వెళితేనే మా పొలాల్లోకి నీరు వస్తాయి. అధికారులు కాలువను శుభ్రం చేయించాలి. లేదంటే మా పంటలు ఎండిపోతాయి. - రైతు
అలుగు పారుతున్న పోచారం ప్రాజెక్టు
ప్రమాదపుటంచున పోచారం ప్రాజెక్టు - జలాశయం పైనుంచి వరద నీటి ప్రవాహం