భారీగా పడిపోయిన ఉల్లి ధరలు - ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్న రైతులు

మార్కెట్‌లో అత్యధికంగా ఉల్లిగడ్డ ధర క్వింటాలు రూ.1000 - మార్కెట్‌లో అత్యల్పంగా రూ.400 ధర పలుకుతున్న ఉల్లిగడ్డ - గిట్టుబాటు ధర దక్కడం లేదని కన్నీరుపెడుతున్న ఉల్లిరైతులు

Onion Farmers Problems in Market
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 21, 2026 at 8:26 AM IST

Onion Farmers Problems in Market : అమ్మబోతే అడవి కొనబోతే కొరివి అన్న చందంగా మారింది ఉల్లి రైతుల పరిస్థితి. వేలకు వేలు పెట్టుబడి పెట్టి అన్నదాతలు ఉల్లి పంట సాగు చేశారు. తీరా చేతికి వచ్చే సమయంలో ధర అమాంతం పడిపోయింది. పండించిన ఉల్లిగడ్డ తమకు కన్నీటిని మిగిల్చిందని ఉల్లి రైతులు తల్లడిల్లుతున్నారు. ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి చేయదని ఓ నానుడి. కానీ సంగారెడ్డి జిల్లాలో మాత్రం పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది. సదాశివపేట మండలంలో ఉల్లి పంట సాగు చేసిన రైతులకు కన్నీటిని మిగిల్చింది. ఎకరాకు సుమారుగా లక్ష వరకు పెట్టుబడి ఖర్చు అయ్యిందని కర్షకులు చెబుతున్నారు. మూడున్నర నెలలపాటు కష్టపడి పంట సాగు చేశారు. ఆశించిన దాని కంటే ఎక్కువ పంట వచ్చిందని సంతోషపడ్డారు. కానీ ఆరుగాలం శ్రమించి పంట మార్కెట్‌కు తరలిస్తే గిట్టుబాటు ధర దక్కడం లేదని ఉల్లి రైతులు కన్నీరు పెడుతున్నారు.

''కౌలుకి తీసుకుని ఉల్లిగడ్డ మూడెకరాలు వేశాము. పంట దిగుబడి మస్తుగా వచ్చింది. ఇప్పుడెమో ధరలు లేవు. మరి రూ.2000లకు పైన తీసుకుంటేనే మాకు గిట్టుబాటు వస్తుంది'' - బాధితుడు

ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి : ఉల్లి కౌలు రైతుల పరిస్థితి మరింత దయానీయంగా ఉంది. ఎకరా 15 వేల వరకి కౌలుకు తీసుకుని సాగుచేశామని చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు కనీసం అది సైతం వచ్చే పరిస్థితి లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు. పెట్టిన పెట్టుబడులు మీద పడి అప్పులపాలు అవుతున్నామని ఆవేదన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ఉల్లి సాగు చేసిన రైతులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చెస్తున్నారు.

''పోయిన సారి రూ.1100ల వరకు అమ్మింది. ఇందులో వ్యవసాయానికి మొత్తం నష్టం ఉన్నది. నాలుగు వేలకు నారు కొన్నాను, రూ.5000 లకు కూలీ వాళ్లు అయ్యారు. ఇప్పుడు మళ్లీ చేస్తే రూ.5000 అయింది. ఇంక ట్రాక్టర్​ కిరాయి పెడితే నాకు ఒక్క రూపాయి కూడా మిగలదు'' - బాధితుడు

''గిట్టుబాటు ధర లేదు. క్వింటాల్​ నుంచి రూ.600-700 లకు నడుస్తున్నది. మా బాధలు ఎవరూ గుర్తించడం లేదు. ప్రభుత్వం చూసుకోవాలి'' - బాధితుడు

ఆశించిన దాని కంటే పంట ఎక్కువ : వ్యవసాయ మార్కెట్‌లో ఉల్లికి క్వింటాలు ధర అత్యధికంగా సుమారు వెయ్యి రూపాయలుగా ఉంది. అత్యల్పంగా 400 వరకు పలుకుతుందని వ్యవసాయ కమిటీ కార్యదర్శి శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఆశించిన దాని కంటే పంట ఎక్కువగా రావడం వల్లే ధర పడిపోయిందని చెబుతున్నారు.

''ఈ ఏడాది పంట ఎక్కువగా పండటం వల్లే వాటి ధర తగ్గుతుంది. రైతులు నిల్వ చేసుకోడానికి కొద్దిగా ధర తక్కువైన అమ్ముకుంటున్నారు. రైతులు కొద్దిగా మార్కెట్​ని చూసి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కాని, వాళ్ల అవసరాలకు వాళ్లకు తగినట్టుగా, వర్ష ప్రభావం, వాతావరణం చూసుకొని అమ్ముకుంటున్నారు. దాని వల్ల నష్టం వస్తుంది'' - శ్రీనివాస్, సదాశివపేట వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ కార్యదర్శి

గిట్టుబాటు అవ్వడం లేదని రైతుల ఆవేదన : తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఉల్లిగడ్డలను నిల్వ చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. అలా చేస్తే మార్కెట్‌లో కొరత ఉన్నప్పడు అమ్ముకోవచ్చని తద్వార గిట్టుబాటు ధర పొంది రైతు లాభాలు పొందవచ్చని అంటున్నారు. ఈ ఏడాదిలో పంట మొదటి నుంచి ఇప్పటికి మొత్తం ఓ రూ. లక్ష వరకు ఖర్చు పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆ పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడంతో రైతులు నష్టపోతున్నారు.

''ఈ ఉల్లి ఆవేదన వస్తే దీనికి చాలా అంటే చాలా నష్టం జరుగుతుంది. పంట ఏసినప్పటి నుంచి పండే వరకు ఓ లక్ష రూపాయిలు కావాలి. దానికి గిట్టుబాటు ధర కావాలి'' - బాధితుడు

ఐడియా అదిరింది - రైతన్న వినూత్న ఆలోచనతో పంట తిరిగి ప్రాణం పోసుకుంది

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన అకాల వర్షాలు - చేతికందిన పంట నేలపాలు

