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రాజధాని నిర్మాణంలో మేము సైతం అంటూ ముందుకొస్తున్న రైతులు

2,098 ఎకరాల సమీకరణకు పూర్తయిన ఒప్పందాలు - అధికారుల సమన్వయంతో విస్తీర్ణాల్లో తేడాలు, సరిహద్దు వివాదాలు, హక్కు పత్రాల సమస్యలు కొలిక్కి

Farmers Giving Their Lands Amaravati Capital
Farmers Giving Their Lands Amaravati Capital (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:22 AM IST

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Farmers Giving Their Lands Amaravati Capital : రాజధాని అమరావతి విస్తరణకు చేపట్టిన రెండో దశ భూ సేకరణకు రైతుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ఈ నెల 18 వరకు 1,689 మంది రైతులు సీఆర్డీఏకి 2,098.78 ఎకరాలిచ్చి ఒప్పందం చేసుకున్నారు. 4,180 మంది భూములివ్వడానికి అంగీకార పత్రాలిచ్చారు. వీరి భూముల అనుభవ సర్వే పూర్తయ్యాక ఒప్పందం చేసుకుంటారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించడంతోపాటు భూములిచ్చిన రైతులకు వెంటనే కౌలు జమ చేస్తుండడంతో రైతులు ముందుకొస్తున్నారు.

8 భూసేకరణ యూనిట్లు: అడ్డంకులను అధిగమించి గుంటూరు జిల్లాలో 3, పల్నాడు జిల్లాలో 4 గ్రామాల పరిధిలో 8 భూసేకరణ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసిన సీఆర్డీఏ రోజు ప్రగతిని సమీక్షించుకుంటూ భూ సేకరణ చేస్తోంది. అధికారుల కొరతను అధిగమించి, భూసంబంధ సమస్యలను రెవెన్యూ అధికారుల సమన్వయంతో పరిష్కరిస్తుండడంతో ప్రక్రియ ఊపందుకుంది.

ఎకరాకు రూ.40 వేల కౌలు: సీఆర్డీఏకు త్వరగా భూములిస్తే పనులు మరింత వేగంగా జరుగుతాయని, రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లు కూడా త్వరగా పొందే అవకాశం ఉంటుందని రైతులు భావిస్తున్నారు. ఎకరాకు రూ.40 వేల కౌలు వెంటనే జమ చేయడం కలసి వస్తోంది. కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో కాంపిటెంట్‌ అథారిటీ, రెవెన్యూ అధికారుల సమన్వయంతో విస్తీర్ణాల్లో తేడాలు, సరిహద్దు వివాదాలు, హక్కు పత్రాల సమస్యలు కొలిక్కి వచ్చాయి. రైతుల సందేహాలను నివృత్తి చేసి కౌలు చెల్లింపుపై స్పష్టత ఇవ్వడం, దేవాదాయ, ఇనాం భూముల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించడంతో రైతులు ముందుకొస్తున్నారు. మొదటి విడత భూసేకరణలో ఇప్పటి వరకు భూములివ్వని కొందరు రైతుల్లో కొందరు బుధవారం సీఆర్డీఏ కార్యాలయానికి వచ్చి భూములిచ్చి రాజధాని అభివృద్ధిలో భాగస్వాములమవుతామని ప్రకటించారు. ఈ పరిణామం రెండో విడత భూసమీకరణపై ప్రభావం చూపింది.

అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావడానికి : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి బుధవారం ఒక్కరోజే 100.885 ఎకరాలను రైతులు సీఆర్‌డీఏకి ఇచ్చి ఒప్పందం చేసుకున్నారు. తుళ్లూరు, రాయపూడి, లింగాయపాలెం, వెలగపూడి గ్రామాలకు చెందిన 12 మంది రైతులు స్వచ్ఛందంగా రాయపూడిలోని సీఆర్‌డీఏ కార్యాలయానికి వచ్చి అదనపు కమిషనర్‌ భార్గవతేజ్‌ ఆధ్వర్యంలో అధికారులకు పత్రాలు అందించారు. రాజధాని నిర్మాణానికి కొందరు రైతులు భూములు ఇవ్వకపోవడంతో అధికారులు వారితో చర్చించి భూసమీకరణ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను చెప్పారు. దీంతో రాజధాని అభివృద్ధిలో తాము కూడా భాగస్వాములు కావడానికి రైతులు ముందుకొచ్చారు. తుళ్లూరు రైతులు 9.76 ఎకరాలు, రాయపూడి నుంచి 31.005, లింగాయపాలెం రైతులు 16.90, వెలగపూడి రైతులు 43.22 ఎకరాలు ఇచ్చి ఒప్పందం చేసుకున్నారు.

అంతర్జాతీయ నైపుణ్యాల వినియోగం: రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో అంతర్జాతీయ నైపుణ్యాల వినియోగంపై రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి నారాయణ, ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్‌కుమార్, సీఆర్‌డీఏ అదనపు కమిషనర్‌ ప్రవీణ్‌చంద్‌ ఇటీవల సింగపూర్‌లో పర్యటించి పలు అంశాలపై అధ్యయనం చేశారు. నేషనల్‌ యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ సింగపూర్​కు చెందిన ఎన్‌యూఎస్‌ సిటీస్, సుర్బానా జురాంగ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ హబ్, టువాస్‌ సౌత్‌ ఇన్సినరేషన్‌ ప్లాంట్లను సందర్శించారు. నగర రూపకల్పన, వాతావరణ సమతుల్యత, డేటా ఆధారిత నగర నిర్వహణ, పరిపాలన, సామర్థ్యాల పెంపు వంటి అంశాల్లో భాగస్వామ్య అవకాశాలు పరిశీలించారు. అమరావతిలో అర్బన్‌ ఫ్యూచర్స్‌ ల్యాబ్‌ ఏర్పాటు, నాయకులు, సాంకేతిక నిపుణులకు శిక్షణ వంటి అంశాలపై అక్కడి అధికారులతో చర్చించారు.

భూ వినియోగ ప్రణాళిక, ఆర్థికాభివృద్ధి, స్మార్ట్‌ మౌలిక వసతులు, సుస్థిర నిర్మాణాల నమూనాలపై అధ్యయనం చేశారు. ఘన వ్యర్థాల శాస్త్రీయ నిర్వహణలో కీలకమైన టువాస్‌ సౌత్‌ ఇన్సినరేషన్‌ ప్లాంట్‌ను సందర్శించారు. సింగపూర్‌ జాతీయ పర్యావరణ సంస్థ తాత్కాలిక సీఈవో బెంజమిన్‌ కోహ్‌తో సమావేశమయ్యారు. చెత్త సేకరణ, వాటి నుంచి విద్యుత్పత్తి, బూడిద నిర్వహణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలపై అధ్యయనం చేశారు.

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