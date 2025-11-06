తూకం పేరిట అదనంగా దోచేస్తారు! - రైతన్నలూ తస్మాత్ జాగ్రత్త
ముమ్మరంగా సాగుతున్న పంటల కొనుగోళ్లు - ఈ సందర్భంలో తూకంలో మోసాలకు గురయ్యే అవకాశం - పలు ప్రాంతాల్లో 5 కేజీల వరకు తేడా ఉండేలా తరాజులతో పట్టుబడ్డ వ్యాపారులు
Published : November 6, 2025 at 2:18 PM IST
Frauds In Buying Crops in Telangana : రైతులు ఎండనకా, వాననకా కష్టపడి పంటలను పండిస్తారు. ఆ పంటలు సరిగా పండకపోయినా, పురుగుల బారిన పడినా, పంట చెడిపోయినా రైతులు నష్టపోతూ ఉంటారు. ఒకవేళ పంటలు బాగా పండినా, దళారులు తమ జేబులు నింపుకోవడం కోసం రైతులను బలి చేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి కొనుగోళ్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో కర్షకులు తూకంలో మోసాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
అయితే రైతులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి మోసాలకు గురికాకండా వాటిని అరికట్టవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 60 శాతం పంట ఉత్పత్తులను ప్రైవేటుగా రైతుల ఇళ్ల వద్ద, కల్లాల నుంచే జీరో కింద మధ్యవర్తులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ఇలా మోసాలు : ధర్మకాంటా, తరాజు, ఎలక్ట్రానిక్ కాంటాల్లో ప్రత్యేక సెట్టింగ్స్తో మోసగిస్తుంటారు. మోసగాళ్లు అధిక ధర చెల్లిస్తామని రైతులకు ఆశ చూపుతూ, నిర్ణీత బరువు కన్నా ఎక్కువ బరువు కలిగిన బాట్లను తయారు చేయిస్తారు. అంటే 50 కిలోలు దినుసుల బస్తాను తూకం వేస్తే దాదాపు 55 కిలోలకు పైగా దినుసులు వచ్చేలా చేస్తారు. లేదా పాసంగంలో కనీసం 5 కేజీల వరకు తేడా ఉండేలా తరాజులను మారుస్తున్నారు.
చేతివాటం ప్రదర్శిస్తూ : కల్లాల వద్ద తరాజుతో తూకం వేసినప్పుడు బాట్లకు బదులుగా కొందరు బండరాళ్లను, ధాన్యం నింపిన సంచులను వాడుతున్నారు. రైతుల నుంచి పసుపును కొనే కడాయిలు, తరాజులు, ధర్మకాంటాలు, ఎలక్ట్రానిక్ యంత్రాల్లోనూ చేతివాటం ప్రదర్శిస్తుంటారు. చివరికి రిమోట్ సాయంతో ఎలక్ట్రానిక్ తూకం, తూకం యంత్రాలను కంట్రోల్ చేస్తారు.
తేడాలొస్తే ఫిర్యాదు చేయాల్సిందే :
- జగిత్యాల జిల్లా రాయికల్ మండలంలోని ఓ కొనుగోలు కేంద్రంలో ధాన్యాన్ని అధికంగా తూకం వేయగా, రైతులు పట్టుకుని కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. గన్నీ సంచి బరువుకు బదులుగా మరో వైపు గన్నీ సంచిని వేసి తూకం వేయాలి. కాగా చాలా కేంద్రాల్లో కిలో తూకం రాయి వేయడంతో పాటు హమాలీలతో కుమ్మక్కై అధికంగా ధాన్యాన్ని తూకం వేస్తుంటారు.
- జిల్లాలోని బీర్పూర్ మండలంలో ఓ వ్యాపారి రైతుల నుంచి మక్కలు కొనుగోలు చేశాడు. అయితే బస్తా నిండుగా తూగడంతో రైతులకు అనుమానం వచ్చింది. దీంతో వారు యంత్రాన్ని క్షుణ్నంగా పరిశీలించగా, బస్తాకు 5 కిలోల చొప్పున అదనంగా బరువు చూపించడంతో ఆ వ్యాపారిని అధికారులకు అప్పగించారు.
- ధర్మపురి ప్రాంతంలో మరో పత్తి వ్యాపారి వ్యాన్ కొక్కేనికి తగిలించి, బస్తాకు 7 కిలోల వరకు అదనంగా తూకం వేశాడు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన రైతులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి అతడిని అరెస్టు చేయించారు.
- సారంగాపూర్ మండలంలో మరో వ్యక్తి నువ్వులు కొని క్వింటాలుకు 15 కిలోలు అదనంగా తూకం వేశాడు. రైతు మరో ధర్మకాంటాతో చెక్ చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
రైతులు తూకం వేసే బరువును తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తరాజు, ఎలక్ట్రానిక్ తూకం యంత్రం, ధర్మకాంటా తదితరాల సామర్థాన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాకే, తూకానికి అనుమతించాలని అంటున్నారు. తేడా అనిపిస్తే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
