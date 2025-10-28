పులి సంచారం అలర్ట్ : 'ఎర్రటి దుస్తులు వేసుకోవద్దు - 5లోపే ఇళ్లకు చేరాలి'
తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని కుమురం భీం జిల్లాలోకి పులల రాకపోకలు - 2020 నుంచి పత్తి పంట చేతికొచ్చిన సమయంలో అటవీ పరిసర గ్రామాల శివారుల్లో సంచారం - రేయింబవళ్లు గస్తీ కాస్తున్న అటవీశాఖ సిబ్బంది
Published : October 28, 2025 at 12:22 PM IST
Tiger In Sirpur Forest Range : తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్నగర్ మండలం మెట్ ఇంధాని అటవీ ప్రాంతం, మహారాష్ట్ర సరిహద్దు కలిసి ఉండటంతో ఆ రాష్ట్రంలోని తడోబా అడవుల నుంచి కాగజ్నగర్ డివిజన్లోకి పులులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. 2020 నుంచి ఇలా పత్తి పంట చేతికొచ్చిన సమయంలో అటవీ పరిసర గ్రామాల శివారుల్లోకి పులులు వస్తున్నాయి.
పశువులతో పాటు చేలలో పని చేస్తున్న కూలీలను సైతం పొట్టనబెట్టుకున్న ఘటనలు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 18న సిర్పూర్ (టి) రేంజి పరిధిలోకి వచ్చిన పులి ఒక ఆవుపై దాడి చేసి హతమార్చింది. అప్పటి నుంచి ఆ బెబ్బులి కాగజ్నగర్ రేంజి పరిధిలోనే చక్కర్లు కొడుతూ తన ఉనికిని చాటుకుంటోంది. వారం రోజులుగా ఇది మండలంలోని రాస్పెల్లి, సార్సాల, గెర్రెగూడ పరిసరాల్లోనే సంచరించిన ఆనవాళ్లను గుర్తించారు.
ఆ ప్రాంతాల్లో రేయింబవళ్లు గస్తీ : మూడు నెలల కిందట కొత్తగా వచ్చిన పులి వారం రోజులుగా కాగజ్నగర్, పెంచికల్పోట్, సిర్పూర్(టి) అటవీ రేంజి పరిధిలోని రాస్పెల్లి, గెర్రెగూడ, పాతసార్సాల గ్రామ పరిసరాల్లో సంచరిస్తోంది. పత్తి చేతికి వచ్చిన వేళ మళ్లీ పులి కదలికలు రైతుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. గత ఘటనలు గుర్తుచేసుకుని రైతులు, కూలీలు చేన్లకు వెళ్లడానికే భయపడుతున్నారు. అటవీశాఖ బృందం ఆ ప్రాంతాల్లో రేయింబవళ్లు గస్తీ కాస్తున్నారు.
అటవీ అధికారుల సూచనలు : రైతులు, కూలీలకు అటవీ అధికారులు సూచనలు చేస్తున్నారు. పంట చేనుకు ఒంటరిగా వెళ్లరాదని చెబుతున్నారు. ఉదయ 10 గంటల తర్వాతే వెళ్లి, సాయంత్రం 5 గంటలలోపే ఇళ్లకు చేరాలంటున్నారు. ఎర్రని దుస్తులు ధరించడం వల్ల పులితో ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్నారు. బెబ్బులి కనిపిస్తే వెనుతిరిగి పరుగెత్తకూడదని, వీపు కనిపిస్తే వెంబడించే ప్రమాదం ఉందని, పెద్దగా అరుపులు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
చర్యలు తీసుకోవాలి : పత్తి తీసే సమయంలో ఈ ప్రాంతంలో వారం రోజులుగా పులి సంచరిస్తోందని రాస్పెల్లికి చెందిన రైతులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అటవీ సిబ్బంది గ్రామాల పరిసరాల్లోనే గస్తీ కాస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఒంటరిగా ఎవరూ బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు వహిస్తున్నామని అన్నారు.
"పత్తి తీసే ఈ సమయంలో మా ప్రాంతంలో వారం రోజులుగా పులి సంచరిస్తోంది. కూలీలు వచ్చేందుకు భయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం అటవీ సిబ్బంది గ్రామాల పరిసరాల్లోనే గస్తీ కాస్తున్నారు. ఒంటరిగా ఎవరూ బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం." - చల్లూరి లింగయ్య, రైతు, రాస్పెల్లి
గత ఘటలను పరిశీలిస్తే : గతంలో 2020 నవంబరు 11న గహెగాం మండలం దిగిడ గ్రామానికి చెందిన సిడాం విఘ్నేశ్ చేపలు పట్టుకోవడానికి వెళ్లాడు. అతడిపై పులి దాడి చేసి హతమార్చిచింది. అదే నెలలో 29న పెంచికల్పేట్ మండలం కొండపల్లి గ్రామానికి చెందిన నిర్మల కుటుంబీకులతో కలిసి చేనులో పత్తి తీస్తున్న క్రమంలో బెబ్బులి దాడి చేసి హతమార్చింది. 2024 నవంబర్ 29న కాగజ్నగర్ మండలం గన్నారం గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మి పత్తి తీస్తుండగా పులి వెనకవైపు నుంచి పంజా విసిరి ప్రాణం తీసింది.
మనిషి కనిపిస్తే పులి పారిపోతుందని మీకు తెలుసా? - పొరపాటున అలా చేశారో ప్రాణాలకే ప్రమాదం!
పులులకు స్వాగతం - బెబ్బులికి కేరాఫ్గా మారుతున్న ఆదిలాబాద్ జిల్లా