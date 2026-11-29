ఎకరానికి రూ.5 లక్షల ఆదాయం - సూపర్ టెక్నిక్తో భారీగా లాభాలార్జిస్తున్న రైతన్న
High Profits through Vegetable Cultivation : ఎల్నినో వంటి కరవు పరిస్థితులకు ఎదురొడ్డి, ఉద్యాన పంటలతో ఓ రైతు అధిక లాభాలు పొందుతున్నారు. ఎకరానికి రూ.5 లక్షలు ఆర్జిస్తున్నారు.
Published : November 29, 2026 at 7:05 PM IST
ఎల్నినో నేపథ్యంలో వానజాడ లేక వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోయాయి. పెట్టుబడి పెట్టిన కర్షకుల కళ్ల ముందే పంట ఎండుతుంటే కాపాడుకోలేక అవస్థలు పడ్డారు. ఖరీఫ్లోనే పంటకు నీరందని పరిస్థితుల్లో అన్నదాతలు యాసంగి సాగు పరిస్థితిపై అయోమయంలో ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో ఓ రైతు మాత్రం వాతావరణ పరిస్థితులకు తగ్గట్టు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. 13 ఏళ్లుగా కూరగాయల సాగు చేస్తూ అధిక లాభాలు గడిస్తున్నారు. పది మందికి సైతం ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు అన్నదాత రాజేందర్ రెడ్డి.
కూరగాయలు సాగు చేస్తూ ఆదర్శం
సంప్రదాయ పంటల సాగుతో రైతులకు వ్యవసాయం లాభసాటిగా మారట్లేదు. వరి, మొక్కజొన్న వంటి పంటలే అధికంగా సాగు చేయడంతో కర్షకులు నష్టాలు చవిచూస్తున్నారు. ప్రతి ఇంటిలోనూ నిత్యావసరమయ్యే కూరగాయల సాగుపై చాలా మంది ఆసక్తి కనబరచడం లేదు. హైదరాబాద్ వంటి నగరాలతో పాటు గ్రామాలకు సైతం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూరగాయలు దిగుమతి అవుతున్నాయి. ఎల్నినో వంటి కరవు పరిస్థితులకు ఉద్యాన పంటలు ప్రత్యామ్నాయం. 13 ఏళ్లుగా ఇదే మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ లాభాలు పొందుతున్నారు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ముకురాలకు చెందిన రైతు రాజేందర్ రెడ్డి. 18 ఎకరాల సొంత భూమికి అదనంగా మరో 22 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకున్నారు. ఆధునిక పద్ధతిలో బీర, కాకర, చిక్కుడు వంటి కూరగాయలు సాగుచేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
ఎకరానికి రూ.5 లక్షల ఆదాయం
వరి, మొక్కజొన్న పంటలకు అధిక నీరు అవసరం. ఆ విషయాన్ని గ్రహించిన రాజేందర్ రెడ్డి తక్కువ నీటితో పండే పంటలు సాగు చేయడం మొదలుపెట్టారు. అధిక దిగుబడి వస్తుండటంతో వ్యాపారులే పొలం వద్దకు వచ్చి పంట కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఎకరానికి రూ.5 లక్షల వరకు ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారు. క్రమ పద్ధతిలో సాగు చేస్తూ నలుగురికీ ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.
"వరికి ఎక్కువ నీరు కావాలి. కేజీ వరి వెయ్యి లీటర్ల నీరు తాగుతుంది. ఎన్నినో పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా కష్టం అవుతోంది. ఆధునిక పద్ధతుల్లో పంటలు సాగు చేయడానికి ప్రభుత్వం రాయితీ ఇస్తోంది. ఆధునిక పద్ధతిలో బీర, కాకర, చిక్కుడు వంటి కూరగాయలు సాగు చేయవచ్చు. కూరగాయలు సాగుతో ఎక్కువ ఆదాయం వస్తోంది"- రాజేందర్ రెడ్డి, రైతు
రాయితీ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం
పదమూడేళ్ల నుంచి కూరగాయల తోటలో పని చేయడానికి వస్తున్నామని మహిళలు చెబుతున్నారు. క్రమం తప్పకుండా పని దొరుకుతుందని అంటున్నారు. ఉద్యాన పంటల సాగులో నష్టభయం తక్కువని రాజేందర్ రెడ్డి చెబుతున్నారు. డ్రిప్, మల్చింగ్, పందిరి వంటి ఆధునిక పద్ధతుల్లో సాగు చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాయితీ అందిస్తుందని, ఫలితంగా రైతులు ధైర్యంగా ఆరుతడి పంటలు సాగుచేయొచ్చని అంటున్నారు.
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