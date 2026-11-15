సెల్ఫోన్ సాయంతో 45 ఎకరాలకు సాగునీరు - రైతు వినూత్న ప్రయోగం!
Oil Palm Irrigation with Smartphone in Sircilla : ఓ రైతు ఆధునిక సాంకేతికతను వ్యవసాయానికి జోడించి ఆయిల్పాం తోటకు నీటిని అందిస్తున్నారు. సాగు సులభతరం చేయడంతోపాటు ఖర్చులను కూడా తగ్గించుకోవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 5:18 PM IST
రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లాలో ఓ రైతు ఆధునిక సాంకేతికతను వ్యవసాయానికి జోడించి సరికొత్త పద్ధతిలో సాగునీటిని అందిస్తున్నారు. కూలీల అవసరం లేకుండా, కేవలం సెల్ఫోన్లోని యాప్ సాయంతో 45 ఎకరాల ఆయిల్పాం తోటకు నీటిని అందిస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. సాంకేతికతను సద్వినియోగం చేసుకుంటే, వ్యవసాయాన్ని సులభతరం చేయడంతోపాటు ఖర్చులను కూడా తగ్గించుకోవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు.
45 ఎకరాల్లో ఆయిల్పాం సాగు
జిల్లాలోని ముస్తాబాద్ మండలం తెర్లుమద్ది గ్రామానికి చెందిన లగిశెట్టి శ్రీనివాస్ అనే రైతు ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో తనకున్న 45 ఎకరాల భూమిలో ఆయిల్పాం సాగు ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం నుంచి రాయితీపై ఆయిల్పాం మొక్కలతోపాటు బిందుసేద్యం పరికరాలను పొందారు. తోటకు నిరంతరం నీరందించేందుకు మూడు ప్రాంతాల్లో బోరుబావులు తవ్వించి బిందుసేద్యం వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.
కూలీల కొరతతో ఇబ్బందులు
45 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఆయిల్పాం మొక్కలకు నిత్యం నీటిని అందించడం శ్రీనివాస్కు పెద్ద సవాలుగా మారింది. నీటి పారుదల వ్యవస్థను నిర్వహించేందుకు ఎక్కువ మంది కూలీలు అవసరమయ్యేవారు. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ సీజన్లలో కూలీల కొరత కారణంగా సరైన సమయంలో నీరు అందక కొన్ని మొక్కలు ఎండిపోయేవి. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనాలని భావించిన ఆయన ఆధునిక సాంకేతికత వైపు అడుగులు వేశారు.
రూ.10 లక్షలతో ఆటోమేషన్ వ్యవస్థ
ఏడాది క్రితం సుమారు రూ.10 లక్షలు వెచ్చించి తన తోటలోని బిందుసేద్యం పైపులకు ఆటోమేషన్ వ్యవస్థను అనుసంధానించారు. మొత్తం 45 ఎకరాల తోటను మూడు విభాగాలుగా విభజించి, ప్రతి విభాగంలోని వాల్వులకు సెన్సర్లతో కూడిన ప్రత్యేక పరికరాలను అమర్చారు. వీటిని నిర్వహించేందుకు సోలార్ ప్యానళ్లతో కూడిన పరికరాలను ఏర్పాటు చేశారు. మూడు విభాగాలను అనుసంధానించేందుకు ఐవోటీ (ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్) సాంకేతికతను వినియోగించారు
ఒక్క క్లిక్తో మోటార్ల నియంత్రణ
ఈ వ్యవస్థలో ఏర్పాటు చేసిన సిమ్ కార్డు ద్వారా మొబైల్ ఫోన్కు సంకేతాలు అందుతాయి. స్మార్ట్ఫోన్లోని 'ఆటో ఫామ్' యాప్ ద్వారా ఒక్క క్లిక్తో మోటార్లను ఆన్, ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా తోటలోని వివిధ ప్రాంతాలకు ఎప్పుడు, ఎంతసేపు నీరు అందించాలనే విషయాన్ని ముందుగానే షెడ్యూల్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది.
మోటార్లకు రక్షణ - నీటి ఆదా
ప్రతి మోటార్ పంపునకు ప్రత్యేక సెన్సర్ ఏర్పాటు చేయడంతో నీరు లేని సమయంలో డ్రైరన్ జరిగి మోటార్లు కాలిపోకుండా వ్యవస్థ ఆటోమేటిక్గా నిలిచిపోతుంది. తోటకు అవసరమైన నీటిని అందించిన తర్వాత మిగిలిన నీటిని వ్యవసాయ క్షేత్రంలోని బావిలో నిల్వ చేస్తున్నారు.
రైతులకు ఆదర్శంగా శ్రీనివాస్
ఈ ఆటోమేషన్ విధానం వల్ల కూలీల ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గిందని, మొక్కలకు సరైన సమయంలో నీరు అందుతోందని రైతు శ్రీనివాస్ చెబుతున్నారు. వ్యవసాయంలో ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తే శ్రమ, సమయం, ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చని ఆయన నిరూపిస్తున్నారు. మారుమూల గ్రామంలో ఉంటూ సాంకేతికత సాయంతో సాగును లాభదాయకంగా మార్చుకుంటున్న శ్రీనివాస్ ప్రయోగం ఇతర రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
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