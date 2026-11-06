ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో పెళ్లి విందు! - ఈ రైతు ఆలోచనే వేరు
Wedding Feast With Farm Produce : నారాయణపేటలో రైతు తన కుమారుడి పెళ్లిలో ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని పెళ్లిలో వడ్డించడంతో సరికొత్త ట్రెండును మొదలుపెట్టారు.
Published : November 6, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 4:53 PM IST
నేటి ఆధునిక కాలంలో వివాహ వేడుకలు అంటే ఖరీదైన వంటకాలు, ఆడంబరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. అందుకు భిన్నంగా ఓ రైతు తన కుమారుడి వివాహ వేడుకలో ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతోనే విందు ఏర్పాటు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే సందేశాన్ని ఆచరణలో చూపిస్తూ సంప్రదాయానికి సరికొత్త బాట వేశారు.
నారాయణ పేట జిల్లాలోని మక్తల్ మండలం గొల్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన కుర్మయ్య గత కొంతకాలంగా తనకున్న పది ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో వివిధ రకాల పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. రసాయనిక ఎరువులు, పురుగుమందులకు దూరంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా పంటలు పండిస్తూ, తన కుటుంబ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన ధాన్యాన్ని ఇంటి అవసరాల కోసం నిల్వ చేసుకుంటూ, మిగిలిన పంటను విక్రయిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో తన కుమారుడి వివాహ వేడుకను కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పే వేదికగా మార్చుకున్నారు. వివాహానికి హాజరైన బంధుమిత్రులకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో పూర్తిగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించిన ధాన్యం, కూరగాయలతోనే వివిధ రకాల వంటకాలను తయారు చేయించి విందు ఏర్పాటు చేశారు.
సంప్రదాయ పంటలతో ప్రత్యేక వంటకాలు
వివాహ విందులో తెల్ల అన్నం కోసం మైసూర్ మల్లిక, బగారా కోసం బహురూపి, స్వీట్ కోసం కాలాబట్టి, పులిహోర కోసం చికిలకోయిలా రకం బియ్యాన్ని వినియోగించారు. అంతేకాకుండా దేశీ కంది పప్పు, గుత్తి వంకాయ కూర, టమాటా–పుదీనా పచ్చడి, దేశీ ఆవు పాలతో మజ్జిగను ఏర్పాటు చేశారు. వంటకాల తయారీలో దేశీ వేరుశనగ, కొబ్బరి, నువ్వుల నూనెలను ఉపయోగించారు. మునగ ఆకులు, మినపప్పుతో తయారు చేసిన అప్పడాలను వడ్డించారు. భోజనంలో మోదుగ ఆకులతో చేసిన విస్తర్లను వినియోగించడంతో పాటు నీటి కోసం పేపర్ గ్లాసులను ఏర్పాటు చేసి పర్యావరణ హితానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
మా కుమారుడి పెళ్లిలో ప్రకృతి సిద్ధంగా పండించిన కూరగాయలతోనే భోజనాలు పెట్టాం. మనం భూమిని, గాలిని కలుషితం చేస్తున్నాం. దీంతో భవిష్యత్తు తరాలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అందుకని నేను గత 16 సంవత్సరాల కిందటే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయటం ప్రారంభించాను. కొందరు మీరు ఒక్కరు చేస్తే అవుతుందా అని అడుగుతారు. ఎవరో ఒకరు మార్పు మొదలుపెడితే తర్వాత వారైనా నెమ్మదిగా మాట్లాడుతారనేది నా ఉద్దేశం - కుర్మయ్య, రైతు
దేశీ వరి రకాల ప్రత్యేకతలు
ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించిన వివిధ రకాల వరి ధాన్యాలతో తయారు చేసిన వంటకాల ప్రత్యేకతలను కుర్మయ్య బంధుమిత్రులకు వివరించారు. కాలాబట్టి నల్ల బియ్యంలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పీచు పదార్థాలు, పలు ఖనిజాలు ఉంటాయని, బహురూపి, చికిలకోయిలా, మైసూర్ మల్లిక వంటి సంప్రదాయ వరి రకాల ప్రత్యేకతలను తెలియజేశారు.
రసాయనాలకు దూరంగా ఆరోగ్యానికి చేరువగా!
రసాయనిక ఎరువులు, పురుగుమందుల అధిక వినియోగం వల్ల నేల ఆరోగ్యం, పర్యావరణంపై పడే ప్రభావాలను వివరిస్తూ ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరాన్ని వివరించారు. ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించిన ఆహార ఉత్పత్తులను నిత్యం వినియోగించడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చని పేర్కొన్నారు. వివాహ వేడుకకు హాజరైన బంధుమిత్రులు ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో ఏర్పాటు చేసిన విందును ఆస్వాదిస్తూ కుర్మయ్య ఆలోచనను అభినందించారు. రైతు కేవలం పంటలు పండించడమే కాకుండా సమాజానికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందించడంలోనూ కీలక పాత్ర పోషించగలడని ఈ వివాహ విందు చాటిచెప్పింది.
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