20 గుంటల భూమిలో 23 రకాల దేశవాళీ వరి సాగు - ఆదర్శ యువరైతు సక్సెస్​ స్టోరీ

రసాయన రహిత ఆహరం, ఆరోగ్యం లక్ష్యంగా వరి సాగు చేస్తున్న యువరైతు - నాలుగేళ్లగా సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగుచేస్తూ - ప్రస్తుతం 20 గుంటల భూమిలో 23 రకాల దేశవాళీ వరి పంటల సాగు

Organic Farming Of Indigenous Rice
Organic Farming Of Indigenous Rice (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Organic Farming Of Indigenous Rice in Yadadri Bhuvanagiri : పొలంలో కలుపు తీసేందుకు, పురుగులను చంపేందుకు, పంట బాగా పండేందుకు ఇలా అనేక కారణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులు ఎరువులను, అనేక రకాల రసాయన మందులను వాడుతున్నారు. దీంతో నేడు పండే పంటలన్నీ రసాయనాలతో నిండుతున్నాయి. దీని మూలంగా ఓ వైపు నేల సారం తగ్గిపోతుంది. మరోవైపు రసాయనాల వాడకం అధికం కావడంతో వాటిని తీసుకున్నవారు రోగాల బారిన పడుతున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో సేంద్రియ పంటలు పండించే వారు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నారు. కాగా ఇలాంటి వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రసాయన రహిత పంటలు పండించాలనే ధ్యేయంతో ఓ యువరైతు నడుం బిగించారు. తనకున్న కొద్దిపాటి భూమిలో సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేస్తూ ప్రత్యేకను చాటుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే

సేంద్రియ పద్ధతిలో దేశవాళి వరి పంటల సాగు : రసాయన రహిత ఆహారం, ఆరోగ్యం లక్ష్యంగా చేసుకుని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరు పురపాలిక పరిధిలోని ఆరెగూడానికి చెందిన ఆదర్శ రైతు బిల్లపాటి గోవర్ధన్ ​రెడ్డి నాలుగేళ్లుగా దేశవాళీ రకాలను సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగుచేస్తున్నారు. ఈయన పండించే విధానానికి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ఈసారి 20 గుంటల భూమిలో 23 రకాల దేశవాళీ వరి పంటల సాగు చేపట్టి అందరి మన్ననలు అందుకున్నారు.

Organic Farming Of Indigenous Rice
20 గుంటల భూమిలో 23 రకాల దేశవాళీ వరి సాగు (Eenadu)

రైతు అనగానే నిరక్షరాస్యులు అనే భావన సహజంగానే వస్తుంది. అయితే గోవర్ధన్​ ఎకనామిక్స్​లో పీజీ చేసి మరీ వ్యవసాయ వృత్తిని ఎంచుకున్నారు. ఈయన చేస్తున్న కృషికి గానూ ప్రకృతిరత్న అవార్డును అందుకున్నారు.

23 రకాల దేశవాళి వరి పంటలు : తన పొలంతో పాటు కొంత భూమి కౌలుకు తీసుకుని పదెకరాల్లో సేంద్రియ పద్ధతిలో వరిసాగు చేసి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నాయి. ఈసారి అరెకరంలో దేశవాళి రకాలైన కాలజీరా, కాలపట్టి, నారాయణకామిని, ఇల్లపుసాంబ, తూయమల్లి, పూంగార్, మణిపురిబ్లాక్, కభిరాజ్​సాల్​, తులైపంజీ, ఇంద్రాణి, మాపల్లెసాంబ, గరుడన్​సాంబ, కృష్ణవ్రిహి, బహురూపి, మట్టరైస్, కాలానమ్మక్, చిట్టిముత్యాలు, చికెలాకోయిల, రాజముడి, సీరగసాంబ, పొక్కుర్, కర్పుకవని, కరుంగ్​కురువై అనే పురాతన వరి రకాలను సాగుచేస్తున్నారు. తన వద్దనున్న రెండు ఒంగోలు జాతి ఆవులతో వచ్చే మలమూత్రాలతో జీవామృతం, ఘన జీవామృతం, గోకృపామృతం, కషాయాలు ఉపయోగించి పంటలు పండిస్తున్నారు. దీనితో పాటు ఆకుకూరలు, కూరగాయలు సాగు చేస్తున్నారు.

ఒడిశా, పశ్చిమబెంగాల్​ రాష్ట్రాల్లో పేరొందిన పురాతన రకం బహురూపి వరి పైరును పది గుంటల్లో చేపట్టారు. అధికంగా పోషకాలు కలిగి ఉన్న ఈ రకాన్ని 15వ శతాబ్దంలో విజయనగర చక్రవర్తి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఎంతో ఇష్టపడేవారని చరిత్ర చెబుతోంది.

తోటి రైతులను ప్రోత్సహిస్తూ : ఆరోగ్యానికి పెద్ద పీట వేస్తూ శాస్త్రవేత్తలు, సేంద్రియ రైతుల సహకారంతో ఎంతో శ్రమకోర్చి దేశవాళీ వరి రకాలను సాగుచేస్తున్నట్టు బిల్లపాటి గోవర్ధన్​రెడ్డి తెలిపారు. ఫలితాలను చూపించి తోటి రైతులను సేంద్రియ పద్ధతిలో పంటలు పండించే విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నానని చెప్పారు.

"శాస్త్రవేత్తలు, సేంద్రియ రైతుల సహకారంతో ఆరోగ్యానికి పెద్ద పీట వేస్తూ ఎంతో శ్రమకోర్చి దేశవాళి వరి రకాలను సాగుచేస్తున్నాను. ఫలితాలను చూపించి తోటి రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నాను." - బిల్లపాటి గోవర్ధన్​ రెడ్డి, యువ రైతు

