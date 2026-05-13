అగ్రికల్చర్ ఈసెట్ ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన సృజన - రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు

తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ కూలీలు అయినప్పటికీ - పట్టుదలతో చదివి ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన యువతి - అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ కావడమే లక్ష్యమంటున్న సృజన

Farmer Daughter Tops AP ECET Agriculture Engineering
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:34 PM IST

Farmer Daughter Tops AP ECET Agriculture Engineering: పట్టుదల ఉంటే పేదరికం అడ్డుకాదని నిరూపించింది రైతు బిడ్డ. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని స్థితిలో ఉన్నా తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని చూసి చలించింది. మట్టిని నమ్ముకున్న రైతుకు మేలు చేయాలని సంకల్పించింది. అనుకున్నదే తడవుగా కష్టపడి చదివి ఏపీ ఈసెట్​ (APECET) ఫలితాల్లో అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో రాష్ట్రస్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు సాధించింది. అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ కావడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్న విజయనగరం అమ్మాయి సృజన గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తే లక్ష్యం: వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిన ఈ యువతి కన్నవారి కష్టాన్ని చూసి చలించిపోయింది. రైతులకు సాంకేతిక సాయం అందించే చదువు చదవాలని నిశ్చయించుకుంది. ఆమె ఆశయానికి కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం తోడైంది. నిరంతర కృషి పట్టుదలతో చదివి ఈసెట్​ ఫలితాల్లో అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో రాష్ట్ర స్థాయిలోనే మొదటి స్థానం సాధించి సత్తా చాటింది. కేవలం ర్యాంకుతో సరిపెట్టుకోకుండా భవిష్యత్తులో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తగా మారి అన్నదాతల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలనే లక్ష్యంతో అడుగులు వేస్తోంది.

స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్​: సిరిపురపు సృజనది విజయనగరం జిల్లా కొరుకొండ స్వస్థలం. తండ్రి శ్రీను, తల్లి భవాని ఇద్దరూ వ్యవసాయ కూలీలు. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని పరిస్థితి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకుంటూనే ప్రతిభ కనబరిచింది సృజన. అనకాపల్లిలో డిప్లొమా పూర్తి చేసిన సృజన ఇప్పుడు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్‌ ప్రవేశం కోసం రాసిన ఈసెట్‌లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్​ సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

'చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులతో కలిసి పొలం పనులకు వెళ్లడం వల్ల వ్యవసాయంపై మక్కువ పెరిగింది. రైతులు పడుతున్న కష్టాలను కళ్లారా చూశాను. వాటికి పరిష్కారం చూపాలని నిర్ణయించుకున్నా. నా ఆసక్తిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు కూడా నా చదువుకు అండగా నిలిచారు. వ్యవసాయ రంగంలో నూతన ఆవిష్కరణలు చేసి సాగును సులభతరం చేయాలన్నదే నా లక్ష్యం.' -సిరిపురపు సృజన, ఈసెట్‌ స్టేట్‌ ఫస్ట్ ర్యాంకర్

ఉన్నత చదువులు: కుమార్తె సృజన రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు సాధించడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. చిన్నప్పటి నుంచి సృజన ఇంటి పనులతో పాటు తమకు తోడుగా వ్యవసాయం, పాడి పనుల్లోనూ సాయం చేసేదని చెబుతున్నారు. తాము పడుతున్న కష్టం పిల్లలకు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల ద్వారా సృజనను ఉన్నత చదువులు చదివించామన్నారు. ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకున్నా సంకల్పం ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపించింది సృజన. భవిష్యత్తులో ఆమె గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగి మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని మనమూ కోరుకుందాం.

