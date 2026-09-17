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నాన్నా ఎందుకిలా చేశావ్‌? - ఇద్దరు పిల్లలకు పురుగుల మందు తాగించి, తానూ తాగిన తండ్రి

ఎన్టీఆర్ జిల్లా గండ్రాయిలో రైతు కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. అప్పుల బాధతో ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి తండ్రి పురుగులమందు తాగాడు. ఈ ఘటనలో తండ్రి, కుమార్తె మృతి చెందగా, కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

అప్పుల బాధతో ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి పురుగులమందు తాగిన రైతు శ్రీనివాసరావు
అప్పుల బాధతో ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి పురుగులమందు తాగిన రైతు శ్రీనివాసరావు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 12:52 PM IST

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Farmer Family Died in NTR District : అప్పుల బాధతో పాటు కుటుంబ కలహాలు తోడవడంతో మనస్థాపం చెందిన ఓ రైతు తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. కూల్‌ డ్రింక్‌లో పురుగు మందు కలిపి తనతోపాటు ఇద్దరు పిల్లలకూ తాగించారు. అల్లారు ముద్దుగా పెంచిన చేతులతోనే నిర్దాక్షిణ్యంగా వారిని చంపేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ విషాద ఘటనలో తండ్రీ కుమార్తె చనిపోగా, కుమారుడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడు. తెలంగాణకు చెందిన రైతు తాను వ్యవసాయం చేస్తున్న ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలంలో ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. ఈ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి మండలం అప్పలనరసాపురం గ్రామానికి చెందిన పుసులూరి శ్రీనివాసరావు, లీలా దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. కూమార్తె లాస్య, కుమారుడు నిఖిల్‌. లాస్య ఎనిమిదో తరగతి, నిఖిల్‌ నాలుగో తరగతి చదువుతున్నారు. స్వగ్రామంలో సొంత పొలం 18 ఎకరాలతో పాటు మరో 25 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని శ్రీనివాసరావు సాగు చేస్తున్నారు.

కఠిన నిర్ణయానికి వచ్చిన రైతు : అంతేగాక పక్కనే ఏపీ సరిహద్దులో ఉన్న జగ్గయ్యపేట మండలం గండ్రాయి గ్రామంలోనూ పది ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకున్నారు. కొన్ని రోజులుగా ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడులు లేకపోవడం, ఏడాది కాలంగా ఎల్​నినో కారణంగా ఈ ఏడాది పంట పంటకపోవడంతో అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయాడు. అప్పుల బాధ ఎక్కువవడం మరోవైపు కుటుంబంలో కలహాలు మొదలవడంతో బలవన్మరణం చేసుకోవాలనే కఠిన నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలిసింది. కోదాడలోని ఓ వసతి గృహంలో చదువుకుంటున్న ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం గండ్రాయి పరిధిలోని ఓ పత్తి చేలో పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు.

బాధ భరించలేక పొలం నుంచి బయటకు : ముందుగా గడ్డిమందు కలిపిన కూల్‌డ్రింక్‌ను శ్రీనివాసరావు తాగారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలకు తాగించారు. కొద్ది సేపటికి తండ్రీకుమార్తె అపస్మారక స్థితికిచేరుకోగా నిఖిల్‌ తీవ్రంగా వాంతులు చేసుకున్నాడు. బాధ భరించలేక పొలం నుంచి బయటకు వస్తున్న బాలుడిని చూసి స్థానికులు ప్రశ్నించారు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు వెంటనే ముగ్గురినీ గండ్రాయికి, అక్కడి నుంచి ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. శ్రీనివాసరావు అప్పటికే మృతి చెందాడు. లాస్య చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచింది. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో నిఖిల్‌ను హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. రైతు శ్రీనివాసరావు, కుమార్తె లాస్య మృతదేహాలను జగ్గయ్యపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి మార్చురీలో ఉంచారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821 ఐకాల్‌కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

  • Sneha Foundation Helpline Number- 04424640050 (available 24x7)
  • JeevanAastha Helpline - 18002333330
  • Tele Manus Helpline Number- 1800-89-14416
  • iCall, TISS (Tata Institute of Social Sciences)- 9152987821
  1. Email- icall@tiss.edu
  2. Facebook- iCALL Psychosocial Helpline
  3. X- @iCALLhelpline
  4. NIMH Helpline: 988

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FARMER FAMILY DIED IN NTR DISTRICT

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