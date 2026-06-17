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20 రోజులు రూ.70 వేలు - భార్య కోసం ఎస్కలేటర్​ తయారుచేసిన రైతు

భార్య మోకాళ్ల నొప్పుల బాధను చూడలేక ఎస్కలేటర్‌ ఆవిష్కరించిన రైతు - కేవలం రూ.70 వేల ఖర్చుతో "హోమ్ మేడ్ ఎస్కలేటర్" రూపకల్పన- ఐదో తరగతి చదివినా అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచిన శివనారాయణ రెడ్డి

Home Made Escalator for Wife at East Godavari
Home Made Escalator for Wife at East Godavari (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 8:26 PM IST

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Home Made Escalator for Wife : ప్రేమ, పట్టుదల తోడైతే అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని, ఆవిష్కరణలకు చదువుతో పనిలేదని నిరూపించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక సాధారణ రైతు. పెద్దగా చదువుకోకపోయినా, ఎలాంటి ఇంజనీరింగ్ నేపథ్యం లేకపోయినా మోకాళ్ల నొప్పులతో మెట్లు ఎక్కలేక అవస్థలు పడుతున్న తన అర్ధాంగి బాధను చూడలేకపోయారు. మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన లిఫ్ట్‌లను కొనే బదులు, తానే ఇంజనీర్‌గా మారి కేవలం 20 రోజుల్లో సొంతంగా ఒక హోమ్ మేడ్ ఎస్కలేటర్‌ను తయారు చేసి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ఐదో తరగతి వరకే చదివిన ఈ ఇన్నోవేటర్ కథ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

తూర్పుగోదావరి జిల్లా అర్తమూరు గ్రామానికి చెందిన సత్తి శివనారాయణ రెడ్డి కేవలం ఐదో తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నారు. కొంతకాలంగా ఆయన భార్య తీవ్రమైన మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు. దీనివల్ల ఆమెకు ఇంట్లోని మెట్లు ఎక్కడం, దిగడం నరకప్రాయంగా మారింది. మార్కెట్లో దొరికే కమర్షియల్ లిఫ్టులు ఎంతో ఖరీదైనవి కావడంతో, శివనారాయణ రెడ్డి తానే స్వయంగా ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలని నిర్ణయించుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ వస్తువులపై ఆయనకు ఆసక్తి ఎక్కువ. ఆ ఆసక్తితోనే 20 రోజుల్లో ఎస్కలేటర్​ను తయారు చేశారు.

వీటి ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే?

ఎలాంటి ఇంజనీరింగ్ నేపథ్యం లేకపోయినా శివనారాయణ రెడ్డి ఈ ఎస్కలేటర్​ను తయారు చేయడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆయన కేవలం 20 రోజుల్లో సుమారు రూ.70 వేల ఖర్చుతో ఆయన ఈ ఎస్కలేటర్​ను సిద్ధం చేయడం గమనార్హం. ఇందుకోసం 1.5 హెచ్‌పీ మోటర్, మెట్లకు సరిపడే కళాయి రేకు, రెండు స్టాపర్లు, మూడు ఆటో స్టాపర్లు, రెండు ఎలక్ట్రికల్‌ వైరు కట్టలు, బేరింగ్‌లు ఉపయోగించారు. ఈ యంత్రం తక్కువ విద్యుత్‌తో పని చేస్తుందని, గరిష్ఠంగా 300 కేజీల బరువు మోయగలదని శివనారాయణరెడ్డి వివరించారు.

"నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులపై ఆసక్తి ఉంది. నా భార్య పడుతున్న ఇబ్బంది చూడలేకే ఎస్కలేటర్​ను సొంతంగా డిజైన్ చేశాను. ఈ యంత్రం తక్కువ విద్యుత్​తో పని చేస్తుంది. అలాగే 300 కిలోగ్రాముల వరకు బరువును మోయగలదు" అని శివనారాయణ రెడ్డి తెలిపారు. చదువుతో సంబంధం లేకుండా ఆయన తయారు చేసిన ఈ ఎస్కలేటర్ ఇప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో హాట్​ టాపిక్​గా మారింది.

ఎస్కలేటర్​పై నిల్చుంటే చాలు: మెట్లపై అమర్చిన ఎస్కలేటర్​పై కేవలం నిల్చుంటే చాలు, అది సులభంగా ప్రయాణికులను పై అంతస్తుకు చేరవేస్తుంది. ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయినా (కరెంట్ పోయినా) ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా, అది ఏ స్థానంలో ఉంటే అక్కడే సురక్షితంగా ఆగిపోయేలా ఆటో-స్టాపర్ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ ఎస్కలేటర్‌ను అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఆన్, ఆఫ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ప్రత్యేక స్విచ్ సౌకర్యాన్ని కూడా అమర్చారు. భార్య మోకాళ్ల నొప్పుల బాధను చూడలేక ఐదో తరగతి చదివిన ఈ రైతు కేవలం రూ. 70 వేల వ్యయంతో, 300 కేజీల బరువును మోయగల ఈ పరికరాన్ని ఇంట్లోనే రూపొందించడం విశేషం.

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భార్య కోసం ఎస్కలేటర్‌ తయారీ
FARMER BUILDS HOME ESCALATOR

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