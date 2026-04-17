ETV Bharat / state

ఐడియా అదిరింది - రైతన్న వినూత్న ఆలోచనతో తిరిగి ప్రాణం పోసుకున్న పంట

ఎండిపోతున్న పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతు అద్భుత ఆలోచన - వృథాగా పోతున్న నీటిని తమ పొలానికి మళ్లించిన అన్నదాత - సంతోశ్​ ఆలోచనను చూసి హర్షం వ్యక్తం చేసిన తోటి రైతులు

Farmer Brilliant Idea to Save Paddy Crop
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Farmer Brilliant Idea to Save Paddy Crop : ఆకలితో ఉన్నప్పుడే కడుపులో మంట తెలుస్తుంది. ఆ ఆకలి తీర్చుకునేందుకు వచ్చే ఆలోచనలతో కొన్నిసార్లు అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. అలాంటి సందర్భమే ఓ రైతు ఆలోచనతో తన కడుపు నిండనుంది. తన పొలంలో ఉన్న బోరులో భూగర్భజలం అడుగంటి పోయింది. దీంతో ఎండ తీవ్రతకు పొలం ఎండుతున్న దిగులుతో ఉన్న ఆ రైతును గ్రామంలో వృథాగా పోతున్న నీరు కంటపడింది. అన్నదాత ఆలోచనతో ఆ నీటిని తన పొలానికి మలిచి ప్రాణం పోశాడు.

ఎండకు ఎండిపోయిన బోరు : నిర్మల్​ జిల్లా మామాడ మండలం పరిమండల్​ గ్రామానికి చెందిన సంతోశ్​ అద్భుతమైన ఆలోచనతో పంట కాపాడుకున్నాడు. తన కున్న రెండు ఎకరాల పొలంలో ఓ బోరు వేసుకున్నాడు. పొలం వేసిన తర్వాత 3 నెలల పాటు బోరు నీళ్లు అందాయి. కానీ ఇప్పుడు మండుతున్న ఎండకు ఆ వేడితో భూగర్భ జలాలు అడుగంటుకుపోయి నీళ్లు రావడం తగ్గిపోయింది. మరో కొన్ని రోజుల్లో పంట పొట్టదశలోకి రానుంది. ఈ సమయంలో పొలానికి నీరుందకుంటే ఎండిపోతుంది. రైతు మూడు నెలల కష్టం కన్నీటి పాలవుతుంది. పెట్టిన పెట్టుబడి వృథా అవుతోంది.

అనుకోకుండా వచ్చిన ఆలోచన : ఎటూ తోచని స్థితిలో ఆ రైతుకి అద్భుతమైన ఆలోచన తట్టింది. ఊరిలో ఇతరుల పొలాలకు బోరు ద్వారా నీరు అందించగా పంటకు ఎక్కువైన నీరు ఓ ఒర్రెలో వృథాగా పోతుంది. దీంతో ఆ నీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఒర్రెలో ఇసుక బస్తాలతో కట్ట కట్టి నీటిని నిలువ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఒర్రె నుంచి సుమారు 200 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న తన పొలానికి మోటార్​ ద్వారా పైపులతో నీరందించి తన పొలాన్ని కాపాడుకుంటున్నాడు. దీన్ని చూసిన గ్రామస్థులు ఆ రైతు ఆలోచనకు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సురేశ్​ తన పంటను ఒర్రెలో నుంచి వచ్చే నీటితోనే కాపాడుకుంటున్నాడు. రైతు విన్నూత ఆలోచనకు పంట తిరిగి మళ్లీ ప్రాణం పోసుకుంది. ఈ ఐడియా రాకుండా చేతికొచ్చిన పంట కళ్ల ముందు నాశనం అయ్యి పరిస్థితి ఏర్పడుతుండేది అనే సురేశ్​ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

''నా పేరు కట్ట సంతోశ్​. గత మూడు నెలల కిందట పొలాలు వేశాము. ఎండ తీవ్రతకు బోర్లు ఎండిపోయాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ వాటర్​ స్టోరేజ్​ చేసి నా పొలానికి నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నాను. అక్కడ మీదకు వెళ్లే వాళ్లవి బోర్లు ఉన్నాయి. ఆ వృథా నీరుని ఇక్కడ ఆపుకొని బోరు పెట్టుకుని మా పొలాలకు సప్లై చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు పంట పాలు పోసే దశలో ఉండటంతో ఇక్కడ మోటారు పెట్టి నీరు పారుస్తున్నాము. ఇది లేకుండా పరిస్థితి కథం. పంట ఎండిపోయే కాలం ఉన్నది'' - సురేశ్​, రైతు, పరిమండల్

సురేశ్ ఆలోచనను పరిమండల్ గ్రామస్థులు మెచ్చుకున్నారు. వృథాగా పోయే నీటిని ఇలా వాడుకోవడంపై వారు సంతోశం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

''వృథా నీళ్లను ఇక్కడ ఆపుకొని పొలాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాము. గత మూడు నెలల నుంచి మొత్తం పంట ఎండిపోతున్నది. భూజలాలు కొద్దిగా ఆగిపోయాయి. అందుకని వృథాగా పోయే నీళ్లను ఇక్కడికెళ్లి షిప్ట్​ చేసుకుంటున్నాము. ఈ నీళ్లు కూడా ఇటు పంపించక పోతే పంట మొత్తం ఎండిపోతుంది. మేము చేసిన కష్టం మొత్తం వృథా పోతుండే. దాని కోసమే ఆ వృథా నీళ్లు ఇక్కడ ఆపుకొని కట్టగట్టి ఇక్కడ ఒక మోటారు పెట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి పొలాలకు షిప్టు చేసుకుంటున్నాము'' - మోహన్, పరిమండల్ గ్రామస్థుడు

TAGGED:

NIRMAL DIST FARMER BRILLIANT IDEA
STORY OF FARMER BRILLIANT IDEA
రైతన్న ఐడియా అదిరింది
RESUING WASTE WATER FOR CROPS
FARMER BRILLIANT IDEA TO SAVE CROP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.