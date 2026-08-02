నేచురల్ ఫార్మింగ్తో అద్భుతాలు - 'ఆహారపు అడవి'నే సృష్టించిన రైతన్న
ప్రకృతి వ్యవసాయంతో ఆహారపు అడవిని సృష్టించిన రైతు అంజిరెడ్డి - 15 ఎకరాలను పూర్తి స్థాయిలో ఆహార అడవిగా తీర్చిదిద్దిన వైనం - 14 ఏళ్లుగా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్న అంజి రెడ్డి
Published : August 2, 2026 at 7:32 AM IST
Success Story of Farmer Anji Reddy : నల్గొండ జిల్లాలో ఓ రైతు ప్రకృతినే ఆధారంగా చేసుకుని ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. పంట అంటే కేవలం వరి, పత్తి మాత్రమే కాదంటున్న ఆయన, పండ్ల తోటలు, కూరగాయలు, పూలు, పశు పోషణతో కొత్త మార్గాన్ని చూపిస్తున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయంతో ఆహారపు అడవిని సృష్టించిన రైతు అంజిరెడ్డి విజయ గాథపై ప్రత్యేక కథనం.
14 ఏళ్లుగా ప్రకృతి వ్యవసాయం : అన్నదాతలకు ప్రకృతి అనేక సవాళ్లను విసురుతోంది. అయితే అధిక వర్షపాతం, లేదంటే లోటు. భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు కొత్త బోర్లు వేయాల్సి వస్తోంది. ఎరువులు, పురుగు మందుల ఖర్చులు సైతం భారంగా మారుతున్నాయి. అయితే నల్గొండ జిల్లా అన్నెపర్తికి చెందిన రైతు ఏదుళ్ల అంజిరెడ్డి మాత్రం ప్రకృతినే నమ్ముకుని సాగు చేస్తున్నారు.
ఆబ్కారీ శాఖలో ఉద్యోగం చేసి పదవీ విరమణ పొందిన తర్వాత ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించారు. పద్నాలుగేళ్లుగా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ఆచరిస్తూ వర్షాభావం వచ్చినా, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎదురైనా నష్టాలు లేకుండా వ్యవసాయం చేయవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు. ఎన్ని ఎల్నినోలు వచ్చినా తన సాగుపై ఎలాంటి ప్రభావం పడదని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వారసత్వంగా వచ్చిన 20 ఎకరాల్లో 15 ఎకరాలను పూర్తి స్థాయిలో ఫుడ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఆహార అడవిగా తీర్చిదిద్దారు. ఒకే చోట 24 రకాల మామిడి, దేశీయ బొప్పాయి, పనస, బత్తాయి, గింజలు లేని నారింజ, సీతాఫలం, జామ, రామఫలం, లక్ష్మణ ఫలం, మునగ, టమాటా, వంకాయ, చిక్కుడు, బీరతో పాటు పూల మొక్కలను పెంచుతున్నారు. మిగిలిన 5 ఎకరాల్లో తక్కువ నీటితో సాగయ్యే నల్ల, ఎరుపు, బహురూపి వంటి వరి రకాలను సాగు చేస్తున్నారు.
20 ఎకరాల్లో ఆహార అడవిగా తీర్చిదిద్ది : నల్గొండ శివారులో అద్దంకి-నార్కట్పల్లి ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఉన్న 20 ఎకరాల భూమిని వాణిజ్యపరంగా అభివృద్ధి చేస్తే రూ.కోట్లు సంపాదించే అవకాశం ఉంది. అయినా అంజిరెడ్డి మాత్రం ఆ భూమిని ఆహార అడవిగా మార్చడానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఒక పంట ముగియగానే మరో పంట మొదలయ్యేలా సమగ్ర సాగు చేస్తున్నారు. తాను పండించే పంటలో సగం ఇంటి అవసరాలకు వినియోగిస్తే కొంత మార్కెట్కు విక్రయిస్తారు. మిగిలిన భాగాన్ని పక్షులు, వన్య ప్రాణులు, మిత్ర కీటకాలు, వాన పాములు, నేలలోని సూక్ష్మజీవుల కోసం వదిలేస్తున్నారు. దీనివల్ల జీవ వైవిధ్యం పరిరక్షించబడటంతో పాటు నేల సారవంతంగా ఉంటోందని అంజిరెడ్డి చెబుతున్నారు.
"నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయ్యాక ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించాను. నా కుటుంబానికి విషరహిత ఆహారాన్ని అందజేయాలని, నా నేలను నేను బాగు చేసుకోవాలని దీనిని చేస్తున్నాను. సుభాశ్ పాలేకర్ చూపించిన మార్గంలో ఈ నేచురల్ ఫార్మింగ్ను చేస్తున్నాను. మొత్తం 20 ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని ఆహారపు అడవిగా అభివృద్ధి చేశాను. యూరియా కొరత లాంటి సమస్యలు నేను ఏరోజూ ఎదుర్కోలేదు. సమగ్ర సమీకృత విధానంలో వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. అన్ని రకాల జీవ జంతుజాలంతో సమగ్ర సుస్థిర వ్యవసాయం చేస్తున్నాను" - ఏదుళ్ల అంజిరెడ్డి, ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతు
రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా : రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందులకు అంజిరెడ్డి పూర్తిగా దూరంగా ఉంటారు. గోవులు, మేకలు, గొర్రెలు, కోళ్ల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు, పుల్లటి మజ్జిగ, బెల్లం, పుట్టమన్నుతో తయారు చేసిన జీవామృతం, ఇతర సహజ ద్రావణాలనే వినియోగిస్తున్నారు. పశువులకు అవసరమైన మేత నుంచి కోళ్ల దాణా వరకు సాధ్యమైనంత వరకు తన పొలంలోనే ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నారు. 20 ఎకరాల విస్తీర్ణానికి కేవలం రెండు బోరుబావుల నుంచే బిందు, తుంపర సేద్యంతో నీటిని అందిస్తూ ప్రతి నీటి బొట్టునూ పొదుపుగా వినియోగిస్తున్నారు. ప్రకృతితో స్నేహం చేస్తే వ్యవసాయం నష్టాల బాట కాదు, లాభాల బాట అవుతుందని అంజిరెడ్డి నిరూపిస్తున్నారు.
ప్రకృతిని జయించాలని కాదు, ప్రకృతితో కలిసి నడవాలని అంజిరెడ్డి చెబుతున్న సందేశం ప్రతి రైతుకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. పెరుగుతున్న సాగు ఖర్చులు, తగ్గుతున్న భూగర్భ జలాలు, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల మధ్య కూడా సమగ్ర సుస్థిర వ్యవసాయం ద్వారా స్థిరమైన ఆదాయం సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు.
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