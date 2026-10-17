దసరాకు ఊరెళ్లే వారికి ఆర్టీసీ షాక్ - ప్రత్యేక బస్సుల్లో 50 శాతం అదనపు ఛార్జీలు
TGSRTC Special Bus Fares : దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ ఆర్టీసీ, అందులో 50 శాతం అదనపు ఛార్జీలను వసూలు చేస్తోంది.
Published : October 17, 2026 at 11:00 AM IST
TGSRTC Special Bus Fares : బతుకమ్మ, దసరా పండగల రద్దీని ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఆదాయ అవకాశంగా మలుచుకుంటోంది. హైదరాబాద్ నగరంలో తక్కువ దూరాల్లో తిరిగే సిటీ బస్సులను సైతం సుదూర ప్రాంతాలకు మళ్లించి స్పెషల్ సర్వీసులను నడుపుతోంది. రెగ్యులర్ సర్వీసులను స్పెషల్ సర్వీసులుగా మార్చి సాధారణ ఛార్జీల కంటే 50 శాతం అదనంగా వసూలు చేస్తుండటంతో ప్రయాణికులపై భారం పడుతోంది. ఇలా ఉండగా మరోవైపు పండుగల రద్దీతో రెగ్యులర్ బస్సులతోపాటు ప్రత్యేక సర్వీసులకు భారీ గిరాకీ ఉంది.
హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్, సూర్యాపేట, మిర్యాలగూడ, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్, నారాయణఖేడ్, సత్తుపల్లి, ఆదిలాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్టాండ్లు రద్దీగా మారాయి. ఆదివారం సద్దుల బత్తుకమ్మ పండగ ఉండటంతో హైదరాబాద్, ఇతర నగరాలు, పట్టణాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు శుక్రవారం ప్రయాణీకులు పయనం అయ్యారు.
అదనంగా 50 శాతం ఛార్జీలతో ప్రత్యేక బస్సులు
హైదరాబాద్లో తక్కువ దూరాలు తిరిగేందుకు అనువుగా ఉండే మెట్రో డీలక్స్ బస్సులకు సైతం పండగ ప్రత్యేక సర్వీసులుగా వినియోగిస్తున్నారు. 50 శాతం అదనపు ఛార్జీలతో జేబీఎస్ నుంచి మంచిర్యాల, గోదావరిఖని వంటి ప్రాంతాలకు ఇలాంటి బస్సులను నడుపుతున్నారు. జేబీఎస్-మంచిర్యాలకు 91266 నంబరుతో ప్రత్యేక సర్వీసుగా నడిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి గోదావరిఖనికి 91287, 91255 నంబర్లతో మెట్రో డీలక్స్ బస్సులను నడిపారు.
కరీంనగర్కి భారీ డిమాండ్
జేబీఎస్ నుంచి మంచిర్యాలకు శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు 31 బస్సులు వెళ్లగా అందులో 26 సర్వీసుల్లో 50 శాతం అదనపు ఛార్జీలున్నాయి. అక్టోబరు 17న ఉన్న మొత్తం 56 సర్వీసుల్లో 37 ప్రత్యేక సర్వీసులే నడుపుతున్నారు. అంటే మొత్తం సర్వీసుల్లో సగానికిపైగా బస్సుల్లో ప్రయాణికులు అధిక ఛార్జీలతో సొంతూళ్లకు చేరాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్కు రద్దీ భారీగా ఉంది. సాధారణ బస్సులతో పాటు ప్రత్యేక సర్వీసుల్లోనూ 80 శాతానికిపైగా రిజర్వేషన్ చేసుకున్నారు.
- హైదరాబాద్ నుంచి సత్తుపల్లికి శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి రాత్రివరకు నడిచిన 30 బస్సుల్లో 20 ప్రత్యేక సర్వీసులే ఉన్నాయి. 17న మొత్తం 38 సర్వీసులు నడపాలని నిర్ణయించగా అందులో 24 ప్రత్యేక బస్సులే ఉన్నాయి.
- హైదరాబాద్ నుంచి ఖమ్మం మార్గంలోనూ ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువుంది. శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి రాత్రివరకు 44 బస్సులు నడిస్తే వాటిలో 24 ప్రత్యేక సర్వీసులే. 17న నడిపే 134 బస్సుల్లో 55 ప్రత్యేక సర్వీసులున్నాయి. వరంగల్ మార్గంలో రద్దీ అధికంగా ఉంది.
దసరాకు 7000 అదనపు బస్సులు
దసరా సందర్భంగా నగరం నుంచి స్వగ్రామాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రోజువారీ సర్వీసులతో పాటు 7000 అదనపు బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం ఆయన ఈడీలు వెంకన్న, శ్రీధర్లతో కలిసి జేబీఎస్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ నెల 10 నుంచి ఇప్పటి వరకు 95 శాతం బస్సులను విజయవంతంగా నడిపి ప్రయాణికులను సురక్షితంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చినట్లు తెలిపారు.