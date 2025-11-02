ఇక్కడ స్వీట్స్ ఎంతో ఫేమస్! - ఒక్కసారి తింటే జీవితంలో మర్చిపోలేరు
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అడవులకే కాదు స్వీట్లకూ ప్రత్యేకమే - ఉట్నూరు ఇప్పపువ్వు లడ్డూకు ఏకంగా ప్రధాని నుంచి ప్రశంసలు - ఖండాంతరాలకు మంచిర్యాల కలాకంద్ - కాగజ్నగర్ రసగుల్లాలకు ఎంతో ఫేమస్
Published : November 2, 2025 at 10:08 AM IST
Famous sweets and their flavors in Joint Adilabad District : ఒక్కో ప్రాంతానికి ఒక్కో ప్రత్యేక వంటకం ఉంటుంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని మిఠాయిల రుచి చూసిన వారెవరైనా వారెవ్వా అనకుండా ఉండలేకపోతారు. దశాబ్దాలుగా అందరికీ అనుభూతులను పంచుతున్నాయి. ఒక్కసారి టేస్ట్ చూసిన వారు మళ్లీ మళ్లీ కొనుగోలు చేసేందుకు వస్తుంటారు. అందులో కొన్ని విదేశాలకు కూడా వెళ్తుండటం విశేషం. ఊట్నూరు మండలంలో ఇప్పపువ్వు లడ్డూను తయారు చేస్తున్న మహిళలు ఏకంగా ప్రధాని మోదీ నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో పేరొందిన మిఠాయిలు, వాటి రుచుల వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మంచిర్యాల నుంచి విదేశాలకు : కలాకంద్లో అనేక రకాలున్నప్పటికీ మంచిర్యాలలోని రతన్లాల్ హోటల్లో లభించే మిఠాయి ప్రత్యేకతే వేరని చెప్పవచ్చు. వేడిగా ఉండి నోట్లో వేస్తే గొంతులోకి జారిపోతుంటుంది. ఒకసారి రుచి చూసిన వారు ఆ అనుభూతిని ఎప్పటికీ మరిచిపోలేరు. ఇక్కడ రోజుకు రెండుసార్లు (ఉదయం, సాయంత్రం) దీన్ని సిద్ధం చేస్తుంటారు.
స్థానిక ఎమ్మెల్యే మంచిర్యాలలో ఉంటే తప్పనిసరిగా ప్రతిరోజు ఒక్కసారైనా ఈ మిఠాయి రుచి చూస్తుంటారు. జిల్లాకు సంబంధించిన అనేకమంది రాష్ట్ర రాజధానితోపాటు అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, దుబాయి తదితర ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారివద్దకు కుటుంబసభ్యులు వెళ్లిన ప్రతీసారి ప్రత్యేకంగా ఈ స్వీట్స్ను తయారు చేయించుకొని తీసుకొని వెళ్తుంటారు.
రసగుల్ల నోరూరే : కాగజ్నగర్ మండలం నజ్రుల్నగర్, చింతలమానెపల్లి మండలంలోని రవీంద్రనగర్ గ్రామాల్లో బెంగాలీలు అధికంగా నివాసం ఉంటారు. వారి ఆహారపు అలవాట్లు కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి. సంపూర్ణ స్వచ్ఛతకు బెంగాలీ గ్రామాలు నిలయంగా ఉన్నాయి. స్వీట్స్ తయారీలోనూ వీరే సాటి. తెల్లని రసగుల్లాలు ఇక్కడ ఫేమస్ అని చెప్పవచ్చు. చిక్కటి పాలతో పన్నీరు తయారు చేసిన అనంతరం రసగుల్లలు తయారవుతున్నాయి. ఇక్కడ పని చేసిన ప్రభుత్వ అధికారులు సైతం ఎక్కడ ఉన్నా వీటిని తెప్పించుకుంటుంటారు.
భైంసా కలాం : భైంసాలో తయారు చేసే పాల కోవా మిఠాయి కలాం అంటే ఈ ప్రాంతంలోనే కాదు ఇరురాష్ట్రాల వారికి చాలా ఇష్టమనే చెప్పాలి. ఆర్డర్ చేసి కొరియర్ ద్వారా మరీ తెప్పించుకుంటున్నారంటే దాని రుచి ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాజస్థాన్కు చెందిన గోకుల్దాస్ భైంసా ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారు.
పాలతో కలాం మిఠాయిని తయారు చేసి విక్రయించే వారు. అతని కుమారుడు రాంప్రసాద్ సైతం దీని తయారీ నేర్చుకుని ఉపాధి మార్గంగా మార్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన కుమారుడైన భగవాన్దాస్ కలాం వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. అమెరికా, బ్రిటన్, అరబ్ దేశాల్లోని బంధువులకు వీటిని తీసుకెళ్తుంటారు.
ప్రధాని మెచ్చిన ఇప్పపువ్వు లడ్డూ : ప్రధాని నరేంద్రమోదీ మెచ్చిన, ఆదివాసీ ప్రత్యేక మిఠాయి ఇప్పపువ్వు లడ్డూ ఎంతో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే ఎంతో స్పెషల్ అని చెప్పవచ్చు. రుచికి రుచి, పోషకాల సమృద్ధిగా ఉండే ఈ లడ్డూను ఇష్టపడని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఉట్నూరు మండలానికి చెందిన ఆదివాసీ మహిళలు కుంరం భాగుబాయి, మంగం రేణుకతోపాటు మరికొంతమంది ఆదివాసీ మహిళలు కలిసి 2019లో సంఘంగా ఏర్పడి ఈ ఇప్పపువ్వు లడ్డూను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు.
గర్భిణులు, బాలింతలతోపాటు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న బాలబాలికలకు వీటిని అందజేస్తున్నారు. స్థానికులతోపాటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఈ ఇప్పపువ్వు లడ్డూల గురించి తెలుసుకొని ఆన్లైన్ విధానంలో కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ప్రధాని మోదీ మెచ్చిన తెలంగాణ 'ఇప్పపువ్వు లడ్డూ' - ఏంటి అంత స్పెషల్?