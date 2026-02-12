మహాశివరాత్రి స్పెషల్ : తెలంగాణలోని ఈ శైవక్షేత్రాల గురించి తెలుసా? - దర్శిస్తే ఎంతో పుణ్యం!
ఆదివారం మహా శివరాత్రి పర్వదినం - తెలంగాణలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రాల గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం రండి!
Published : February 12, 2026 at 7:06 AM IST
Famous Shiva Temples in Telangana : మహా శివుడు హిమాలయాల్లోని మంచుకొండల్లో ఉంటాడని అంటారు. కానీ నమ్మిన భక్తుల నిండు గుండెల్లో నివసించే వాడు శంకరుడు. మంచుకొండలెక్కి కైలాసం చేరలేని భక్తుల కోసమే భూమిపైనే, మన చుట్టుపక్కలే కొలువై ఉంటాడు. ఆదివారం మహా శివరాత్రి సందర్భంగా తెలంగాణలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రాల గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం!
వేయి స్తంభాల గుడి - త్రికూటాత్మక శైవ వైభవం : వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలోని వేయి స్తంభాల గుడి దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి గాంచింది. 12వ శతాబ్దంలో కాకతీయ రాజులు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. త్రికూటాత్మకంగా నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలో ఒక కూటంలో శివుడు, మరో కూటంలో విష్ణువు, ఇంకొక కూటంలో సూర్యభగవానుడు కొలువై ఉన్నారు.
వేములవాడ - రాజరాజేశ్వరుడి పవిత్ర సన్నిధి : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడ తెలంగాణలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం. ఇక్కడ శివుడు రాజరాజేశ్వర స్వామిగా కొలువుదీరాడు. హైదరాబాద్ నుంచి సుమారు 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి అపారమైన పురాణ ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇంద్రుడు బ్రహ్మహత్య పాపం నుంచి విముక్తి పొందిన క్షేత్రంగా వేములవాడకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నిత్యం భక్తులతో కళకళలాడే ఈ ఆలయం మహా శివరాత్రి రోజున మరింత వైభవంగా దర్శనమిస్తుంది.
కొమురవెల్లి - మల్లన్న స్వామి మహోత్సవం : సిద్దిపేట జిల్లాలోని కొమురవెల్లి మల్లన్న శివభక్తులకు అత్యంత సుపరిచితం. సుమారు 500 ఏళ్లుగా ఇక్కడ శివుడు మల్లన్న రూపంలో పూజలందుకుంటున్నాడని విశ్వాసం. సంక్రాంతి సమయంలో జరిగే పట్నాలు, మహా శివరాత్రి నాడు జరిగే కల్యాణ మహోత్సవం కనుల పండువగా ఉంటుంది. ఈ వేడుకల కోసం రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలివస్తారు.
కాళేశ్వరం - ముక్తి ప్రసాదించే ద్విలింగ క్షేత్రం : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాళేశ్వరం తెలంగాణ మొత్తం గర్వించదగిన శైవక్షేత్రం. ఇక్కడ శివుడు యముడికి ప్రత్యక్షమైనందున కాళేశ్వరుడిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. కాళేశ్వరుడిని దర్శించిన తర్వాత ముక్తేశ్వరుడిని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీ. ఇక్కడి శివలింగానికి రెండు రంధ్రాలు ఉండటం విశేషం. అందులో పోసిన నీరు ఒక ధార గోదావరిలో, మరో ధార ప్రాణహిత సంగమంలో కలుస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
కీసర - లింగాల కొండగా నిలిచిన క్షేత్రం : హైదరాబాద్కు అతి సమీపంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కీసర. ఇక్కడ శివుడు రామలింగేశ్వర స్వామిగా దర్శనమిస్తాడు. స్థల పురాణం ప్రకారం వారణాసి నుంచి లింగం తీసుకురావడానికి వెళ్లిన ఆంజనేయుడు 101 లింగాలను తీసుకురావడం, చివరకు శివుడు స్వయంగా రాముడికి లింగం ప్రసాదించడం విశేషంగా చెప్పుకుంటారు. తాను తెచ్చిన లింగాలకు పూజ చేయలేదని ఆగ్రహించిన హనుమంతుడు లింగాలను విసిరి పారేశాడట. అందుకే కీసరలో ఎక్కడ చూసినా లింగాలే దర్శనమిస్తాయి.
రామప్ప - కాకతీయ శిల్పకళకు నిలువెత్తు నిదర్శనం : కాకతీయులు నిర్మించిన చారిత్రక శైవక్షేత్రం రామప్ప ఆలయం. హైదరాబాద్ నుంచి సుమారు 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయంలో శివుడు రామలింగేశ్వరుడిగా దర్శనమిస్తాడు. అద్భుతమైన శిల్పసంపద, నాట్యశిల్పాలు, నిర్మాణ నైపుణ్యం రామప్ప ఆలయాన్ని ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగా నిలిపాయి.
రాచకొండ - శైవ చరిత్రకు జీవంత సాక్ష్యం : రేచర్ల పద్మనాయకులు పాలించిన రాచకొండ ప్రాంతం ఒకప్పుడు ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం. సింగ భూపాలుడి కాలంలో ప్రతిష్టించిన పది అడుగుల రాతి శిల్పం ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇప్పటికీ అక్కడ అనేక విగ్రహాలు, శిల్ప సంపద చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి.
పానగల్ - నీడ పడే అద్భుత శివలింగం : నల్లగొండ జిల్లా పానగల్లోని ఛాయా సోమేశ్వరాలయం భౌతిక శాస్త్రవేత్తలకే సవాల్ విసురుతుంది. శివలింగం మీద నిత్యం నీడ ఉండటం ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత. అదే ప్రాంతంలో ఉన్న పచ్చల సోమేశ్వరాలయంలో నవరత్నాల్లో ఒకటైన పచ్చరాయితో చెక్కిన శివలింగం భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది.
చెరువుగట్టు - అగ్నిగుండాల శివరాత్రి : నల్గొండ సమీపంలోని చెరువుగట్టు రామలింగేశ్వరాలయం శ్రీరాముడు ప్రతిష్టించిన చిట్టచివరి లింగంగా ప్రసిద్ధి. మహా శివరాత్రి సందర్భంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలు, భక్తులు అగ్నిగుండాలు తొక్కే సంప్రదాయం ఈ క్షేత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
ఐనవోలు - మల్లన్న అవతార దర్శనం : వరంగల్ జిల్లాలోని ఐనవోలు శైవక్షేత్రాన్ని క్రీ.శ. 1076లో మంత్రి అయ్యనదేవుడు నిర్మించాడని చరిత్ర చెబుతోంది. 108 స్తంభాలతో నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలో శివుడు మల్లన్న అవతారంలో భీకర రూపంలో దర్శనమిస్తాడు. మహా శివరాత్రి రోజున ఇక్కడ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి.
