తెలంగాణ రాష్ట్ర గీత రచయిత అందెశ్రీ కన్నుమూత

64 ఏళ్ల వయసులో తుదిశ్వాస విడిచిన అందెశ్రీ - సాహితీ లోకానికి తీరని లోటన్న ప్రముఖులు

Ande Sri
Ande Sri (Eenadu)
Published : November 10, 2025 at 9:42 AM IST

Famous Poet Ande Sri Passes Away: ప్రముఖ కవి, రచయిత, తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం ‘జయజయహే తెలంగాణ’ ను రచించిన అందెశ్రీ (64) కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్‌లోని లాలాగూడలో నివసిస్తున్న ఆయన రాత్రి అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురికావడంతో కుటుంబ సభ్యులు గాంధీ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అయితే వైద్యులు పరిశీలించి ఆసుపత్రికి చేరుకునేలోపే అందెశ్రీ మృతి చెందినట్లు వెల్లడించారు. ఆయన ఇంటి వద్దే మరణించినట్లు గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులు తెలిపారు.

అందెశ్రీ జీవితం: 1961 జులై 18న సిద్దిపేట జిల్లా రేబర్తిలో అందెశ్రీ జన్మించారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో అందెశ్రీ ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. ప్రజల్లో ఉద్యమ స్ఫూర్తిన నింపిన కవి అందెశ్రీ. రాష్ట్ర ఉద్యమంలో ప్రజల నోట మారుమోగిన ‘జయజయహే తెలంగాణ’ గీతంతో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది. ముఖ్యంగా ‘మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు’ పాటతో అందెశ్రీ ప్రజల్లో అపారమైన గుర్తింపును సంపాదించారు.

అందెశ్రీ అసలుపేరు: పాఠశాల విద్య లేనప్పటికీ, కవిగా తనదైన శైలి చూపించి సాహితీ ప్రపంచంలో నిలిచారు. జీవిత ప్రారంభంలో గొర్రెల కాపరిగా పనిచేసి, తరువాత భవన నిర్మాణ కూలీగా చేశారు. ఆయన అసలు పేరు అందె ఎల్లయ్య. అందెశ్రీకి కుమారుడు, ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అందెశ్రీ అసలుపేరు అందె ఎల్లయ్య

పురస్కారాలు:

  • కాకతీయ యూనివర్సిటీ అందెశ్రీకి గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసింది.
  • ఆశు కవిత్వంలో ప్రత్యేక నైపుణ్యం కలిగిన కవిగా గుర్తింపు.
  • 2006లో ‘గంగ’ సినిమాకు నంది పురస్కారం
  • 2014లో అకాడమీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ పీస్ డాక్టరేట్
  • 2015లో దాశరథి సాహితీ పురస్కారం అందుకున్న అందెశ్రీ
  • 2015లో రావూరి భరద్వాజ సాహితీ పురస్కారం
  • 2022లో జానకమ్మ జాతీయ పురస్కారం
  • 2024లో దాశరథి కృష్ణమాచార్య సాహితీ పురస్కారం
  • లోక్‌నాయక్‌ పురస్కారం అందుకున్న అందెశ్రీ
  • ఆర్‌. నారాయణమూర్తి చిత్రాలకు పలు పాటలను రాశారు.
  • ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందెశ్రీకి రూ.1 కోటి పురస్కారం అందించింది.

ప్రముఖుల సంతాపం: అందెశ్రీ మృతి పట్ల ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రముఖ కవి, రచయిత, తెలంగాణకు రాష్ట్ర గీతాన్ని అందించిన డాక్టర్ అందెశ్రీ మరణ వార్త దిగ్భ్రాంతిని కలిగించిందన్నారు. తెలుగు సాహితీ లోకానికి ఇది తీరని లోటు అని, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్ధించారు. అందెశ్రీ కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నానని చంద్రబాబు తెలిపారు.

అందెశ్రీ ఆకస్మిక మృతి పట్ల తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. అందెశ్రీ మరణం రాష్ట్ర సాహితీ లోకానికి తీరనిలోటని అని అన్నారు. రాష్ట్ర ఉద్యమంలో జయజయహే తెలంగాణ ప్రజల గొంతుకైందని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందెశ్రీతో తనకు ఎంతో అనుబంధం ఉందన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, రాష్ట్ర గీతానికి కొత్త స్వరాలతో రూపకల్పన చేసుకున్నామని అన్నారు. స్వరాష్ట్ర సాధనలో అందెశ్రీ కృషి చిరస్థాయిగా ఉంటుందన్న రేవంత్‌రెడ్డి, ఆయన కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. అందెశ్రీ ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని అన్నారు.

