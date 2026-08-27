తిరుమల వెంకన్నసేవలో ప్రముఖులు - పరిశ్రమ 'ఇరుముడి' చుట్టే తిరుగుతుందన్న సప్తగిరి
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీనటుడు సప్తగిరి, ప్రఖ్యాత డ్రమ్స్ విద్వాంసుడు డ్రమ్స్ శివమణి- వైకుంఠ క్యూ కాంపెక్స్ ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు -తీర్థప్రసాదాలను అందజేసిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 5:25 PM IST
Famous Personalities Visits Tirumala Devasthanam : గురువారం హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, నటుడు సప్తగిరితో సహా ప్రముఖ న్యాయమూర్తులు, సినీ ప్రముఖులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రార్థనలు చేశారు. వీరి దర్శనం సాఫీగా సాగేందుకు టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు) అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు, వారికి స్వామివారి పవిత్ర తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.
స్వమివారిని దర్శించుకున్న న్యాయమూర్తులు : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు న్యాయమూర్తులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో జస్టిస్ ఆలపాటి గిరిధర్, జస్టిస్ జస్టిస్ సౌమెన్ సేన్ లు వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం బాలాజీని దర్శించుకున్న న్యాయమూర్తులకు రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు.
చిత్ర సినీ ప్రముఖుల దర్శనం : అదే సమయంలో, సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు కూడా ఆధ్యాత్మిక సందడిని పెంచారు. ప్రముఖ తెలుగు హాస్యనటుడు, కథానాయకుడు సప్తగిరి, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత డ్రమ్స్ విద్వాంసుడు డ్రమ్స్ శివమణి వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన నటుడు సప్తగిరి తన కెరీర్ గురించి వివరాలు పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం తాను పలు రాబోయే చిత్రాలలో కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నానని, త్వరలోనే ఆ సినిమాల పేర్లను వెల్లడిస్తానని తెలిపారు. అలాగే ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమ అంతా 'ఇరుముడి' (Irumudi) సినిమా చుట్టూనే తిరుగుతోందని ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్య చేశారు.
"ప్రస్తుతం నేను పలు చిత్రాలలో నటిస్తున్నాను, అలాగే నేను ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన సినిమాలు త్వరలో విడుదల కానున్నాయి. అయితే వాటికి సంబంధించిన పేర్లు ఇంకా ఖరారు కాలేదు. ప్రస్తుతం సినీ ప్రపంచమంతా 'ఇరుముడి' చుట్టూనే తిరుగుతోంది" -సప్తగిరి, సినీ పరిశ్రమ హీరో
మరోవైపు, డ్రమ్స్ శివమణి దేవుని పట్ల తనకున్న భక్తిని చాటుకుంటూ, తన సహచర కళాకారుడికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తన తల్లి చిరకాల కోరిక మేరకు తిరుమల దర్శనానికి వచ్చినట్లు తెలిపారు. అలానే ప్రస్తుతం రామాయణం సినిమాకు పని చేస్తునట్లు తెలిపారు. సందర్శించిన ప్రముఖులందరికీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా దర్శన ఏర్పాట్లు చేసిన టీటీడీ యంత్రాంగం, చివరగా వారికి సంప్రదాయ ఆలయ ప్రసాదాలను అందజేసింది.
తిరుమల సమాచారం : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 77,568 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి రూ.4.19 కోట్లు హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 35,033 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
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