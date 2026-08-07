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విజయనగరంలో 1960 నాటి జిమ్ - నెలకు ఫీజు రూ.60 మాత్రమే

విజయనగరంలో ప్రసిద్ధ చారిత్రాత్మక వ్యాయామశాల - సంప్రదాయ పరికరాలతోనే వ్యాయామం - అనేక మంది క్రీడాకారులు ఈ వ్యాయామశాలలో శిక్షణ - మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ

Health For Just Rupees 60
Health For Just Rupees 60 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 12:45 PM IST

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Health For Just Rupees 60 : ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం నేడు ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది. వ్యాయామం కోసం వేలల్లో డబ్బులు గుమ్మరిస్తున్న రోజులివి. కానీ, ఉరుకులు పరుగుల జీవితానికి, దైనందిన పరుగుల నుంచి కాస్త విరామం తీసుకుని, రోజుకు కనీసం ఒక గంట వ్యాయామం కోసం కేటాయించాలని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. అందుకే జిమ్‌లు (వ్యాయామశాలలు) బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఆధునిక కాలంలో కేబుల్ క్రాస్‌ఓవర్లు, స్మిత్ మెషిన్లు, సీటెడ్ రో మెషిన్లు, రోమన్ చైర్స్ వంటి అత్యాధునిక పరికరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ఏళ్ల నాటి పురాతన ఇనుప పరికరాలు, రాళ్లతో సాము చేస్తూ ఆరోగ్యాన్ని సులభంగా అందిస్తోంది ఉత్తరాంధ్రలోని ఓ చారిత్రక వ్యాయామ శాల. నేటి హైటెక్ జిమ్‌లకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా కేవలం తక్కువ ఖర్చుతోనే దృఢమైన కండరాలు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఇక్కడ యువత ఎలా సాధిస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. బరువైన ఇనుప గుండ్రని బంతులు, భారీ రాళ్లు, గొలుసులు, దశాబ్దాల నాటి పాత పరికరాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.

కలియుగ భీముడి వ్యాయామశాల : ఉత్తరాంధ్ర పార్వతీపురం మన్యం ప్రాంతంలో కోడి రామ్మూర్తి నాయుడు పేరు తెలియని వారు ఉండరు. ఆయన "కలియుగ భీముడు"గా ప్రసిద్ధి చెందారు. మన్యం జిల్లాలోని వీరఘట్టంలో జన్మించినప్పటికీ, ఆయన తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగం విజయనగరంలోనే గడిపారు. జిల్లా కేంద్రంతో పాటు శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం ప్రాంతాల్లోనూ ఆయన వ్యాయామశాలలను నిర్వహించారు. నేటికి ఆయన పేరు పైన అనేక క్రీడా మైదానాలు కలిగి ఉన్నాయి. రామ్మూర్తి మరణానంతరం, ఆయన శిష్యుడు నాగమల్లి పైడిరాజు తన గురువుగారి వారసత్వాన్ని సజీవంగా ఉంచాలనే సంకల్పంతో, స్థానికుల సహకారంతో ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఒక వ్యాయామశాలను ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ వ్యాయామశాల 1960లో విజయనగరం నడిబొడ్డున, అర ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఉన్న ప్రాంగణంలో స్థాపించబడింది. ఒక సాధారణ గదిలో వివిధ రకాల పరికరాలు అమర్చి ఉన్నాయి. ప్రారంభ రోజుల్లో ఉపయోగించిన భారీ రాళ్లు, చెక్క పరికరాలు, లోహపు కడ్డీలను ఇక్కడ ఇప్పటికీ చూడవచ్చు. ఇక్కడి డంబెల్స్, బార్‌బెల్స్ కూడా దశాబ్దాల నాటివి కావడం విశేషం. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి వృద్ధులు, యువతతో సహా అనేకమంది ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఈ కేంద్రానికి వస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ కేంద్రం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది. వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించిన వల్లూరి శ్రీనివాసరావు, బంగారు ఉష, మత్సా సంతోషి వంటి క్రీడాకారులు ఇక్కడే శిక్షణ పొందడం గమనార్హం.

మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్వహణలో: నేడు చాలా జిమ్‌లలో రుసుము రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు ఉంటే, ఇక్కడ మాత్రం నెలకు కేవలం రూ.60 మాత్రమే వసూలు చేస్తారు. ఈ కేంద్రం ఉదయం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు, సాయంత్రం 4 నుంచి 7 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. దీని నిర్వహణ బాధ్యతను మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చూసుకుంటుంది కాబట్టి, అవసరమైనప్పుడు పరికరాలు, యంత్రాలకు వెంటనే మరమ్మతులు జరుగుతాయని, అలాగే అధికారులు అప్పుడప్పుడు కొత్త పరికరాలను కూడా సమకూరుస్తుంటారని ఇక్కడకు వచ్చేవారు చెబుతున్నారు.

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రామ్మూర్తి నిలయం రూ 60కే ఆరోగ్యం
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