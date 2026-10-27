ప్రముఖ వైద్యుడు పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి కన్నుమూత
ప్రముఖ వైద్యుడు డా.పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి (89) కన్నుమూశారు. తెనాలి, పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు ఆయన తన వృత్తి ద్వారా ఎనలేని సేవలందించారు.
పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి కన్నుమూత (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:50 PM IST
Patibandla Dakshinamurthy Died : గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన ప్రముఖ వైద్యుడు డాక్టర్ పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి (89) కన్నుమూశారు. ఇవాళ ఉదయం 10:30 గంటలకు ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. తెనాలి, పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు దక్షిణామూర్తి తన వృత్తి ద్వారా ఎనలేని సేవలందించారు. 1973 నుంచి గీతా నర్సింగ్ హోమ్ పేరుతో ఆసుపత్రిని నిర్వహిస్తున్నారు.