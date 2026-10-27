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ప్రముఖ వైద్యుడు పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి కన్నుమూత

ప్రముఖ వైద్యుడు డా.పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి (89) కన్నుమూశారు. తెనాలి, పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు ఆయన తన వృత్తి ద్వారా ఎనలేని సేవలందించారు.

Patibandla Dakshinamurthy Died
పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి కన్నుమూత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2026 at 2:50 PM IST

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Patibandla Dakshinamurthy Died : గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన ప్రముఖ వైద్యుడు డాక్టర్ పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి (89) కన్నుమూశారు. ఇవాళ ఉదయం 10:30 గంటలకు ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. తెనాలి, పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు దక్షిణామూర్తి తన వృత్తి ద్వారా ఎనలేని సేవలందించారు. 1973 నుంచి గీతా నర్సింగ్‌ హోమ్‌ పేరుతో ఆసుపత్రిని నిర్వహిస్తున్నారు.

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