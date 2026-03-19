ఈ కుటుంబానికి ఎల్పీజీ సిలిండర్​తో పనిలేదు - 4 దశాబ్దాలుగా 'గోబర్ గ్యాస్​'తోనే వంట

1983లో గ్రామాల్లో గోబర్ గ్యాస్​ను ఉద్యమంగా ప్రోత్సహించిన ఎన్టీర్ ప్రభుత్వం - ఇంట్లో గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు చేసిన వెంకట కృష్ణారెడ్డి

Sangam Gobar Gas Story
Sangam Gobar Gas Story (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:23 PM IST

Sangam Gobar Gas Story : ప్రస్తుత రోజుల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెరిగితే సామాన్యుడి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడతాయి. యుద్ధ మేఘాల వల్ల గ్యాస్ కొరత ఏర్పడి, సిలిండర్ బుకింగ్ గడువు ఏకంగా 45 రోజులకు పెరిగిన ఈ క్లిష్ట సమయంలో కూడా నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం, దువ్వూరు గ్రామానికి చెందిన జిలుముడి వెంకటకృష్ణారెడ్డి కుటుంబం మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. కారణం? గత 42 ఏళ్లుగా వారి ఇంట్లో వెలుగుతున్న 'గోబర్ గ్యాస్' జ్వాలే!

1984లో మొదలైన ప్రయాణం : పాత రోజుల్లో వంట కోసం కట్టెలు, బొగ్గులే దిక్కు. ఆ తర్వాత గ్యాస్ కనెక్షన్లు వచ్చినా, అవి కేవలం పట్టణాలకే పరిమితం. పైగా ఒక కనెక్షన్ కావాలంటే ఎందరో సిఫార్సు ఉండాల్సి వచ్చేది. సరిగ్గా అదే సమయంలో, అంటే 1983లో అప్పటి ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 'గోబర్ గ్యాస్' తయారీని ఒక ఉద్యమంలా ప్రోత్సహించింది. ఆ పిలుపును అందుకున్న వెంకట కృష్ణారెడ్డి, 1984లోనే తన ఇంట్లో గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.

శ్రమ తక్కువ ఫలితం ఎక్కువ : 10 అడుగుల లోతులో బావి వంటి నిర్మాణాన్ని తవ్వి, దానిపై ఇనుప డ్రమ్మును ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్లాంట్‌ను నిర్మించారు. కేవలం 2 గేదెల పేడతో రోజూ వంటకు సరిపడా గ్యాస్ లభిస్తుంది. కాలక్రమేణా అందరూ సౌకర్యం కోసం ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల వైపు మళ్లినా, వెంకటకృష్ణారెడ్డి మాత్రం తన ప్లాంట్‌ను వదిలిపెట్టలేదు. కాలం మారింది, ప్రభుత్వాలు మారాయి, కానీ ఆయన ఇంటి పొయ్యి మాత్రం అదే గోబర్ గ్యాస్‌తో నిరంతరాయంగా వెలుగుతూనే ఉంది.

అందరికీ ఆదర్శం : "ప్రపంచంలో గ్యాస్ కొరత ఉన్నా, ధరలు ఆకాశాన్ని తాకినా మాకు ఆ చింత లేదు. మా 2 గేదెలు మాకు వంట గ్యాస్‌ను, పొలానికి ఎరువును ఇస్తున్నాయి" అని ఆయన గర్వంగా చెబుతారు. సిలిండర్ల కోసం క్యూ కట్టే పని లేకుండా, రూపాయి ఖర్చు లేకుండా 42 ఏళ్లుగా స్వయం సమృద్ధిని సాధిస్తున్న ఈ కుటుంబం, నేటి తరానికి ఒక గొప్ప పాఠం. ప్రకృతి ఇచ్చే వనరులను వాడుకుంటే, సంక్షోభాల సమయంలో కూడా గుమ్మం బయట ఏం జరుగుతుందో అన్న భయం లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చని వెంకటకృష్ణారెడ్డి నిరూపిస్తున్నారు.

"1984లో ప్రభుత్వ సబ్సిడితో తయారు చేశారు. గోబర్ గ్యాస్​ కోసం గుంటలు తవ్వించాం. సిమెంటు కంకరను కింద వేశారు. చుట్టూ గోడలు కట్టారు. దాదాపు 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చిల్లులు పడుతుంటాయి. రెండు పశువులు ఉంటే చాలు కావాల్సినంత గ్యాస్ వస్తుంది"- వెంకటకృష్ణారెడ్డి, దువ్వూరు వాసి

