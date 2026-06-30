దాతలు సహకరించకపోతారా - మా బిడ్డ మళ్లీ నిలబడకపోతాడా? : ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న వృద్ధ దంపతులు
వృద్ధాప్యంలో కుమారుడు వినోద్ అనారోగ్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తల్లిదండ్రులు - మంచానికే పరిమితమైన కుమారుడికి సేవలు చేస్తున్న వృద్ధ దంపతులు - పక్షవాతానికి వైద్యం చేయించాలంటే రూ.లక్షల్లో ఖర్చు - సాయం కోసం ఎదురుచూపులు
Published : June 30, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 4:01 PM IST
Family Suffering With Paralysis : రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని నిరుపేద కుటుంబం అది. ఆ కుటుంబాన్ని పక్షవాతం అనే మహమ్మారి అతలాకుతలం చేసింది. కుమారుడితో సేవలు చేయించుకునే వయసులో, పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమైన బిడ్డకు సకల సేవలు అందిస్తున్నారు పక్షవాతంతో బాధపడుతున్న ఆ వృద్ధ దంపతులు. కుమారుడు వినోద్కు వైద్యం చేయించాలంటే రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేయాల్సిందే. చేతిలో చిల్లి గవ్వలేని ఆ వృద్ధ దంపతులు, ఎవరైనా దాతలు సహకరించకపోతారా, తమ కుమారుడు లేచి తమకు సేవలు చేయకపోతాడా అని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్న హృదయ విదారకమైన ఘటన వరంగల్ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది.
పక్షవాతంతో బాధపడుతున్న కుటుంబం : వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట పట్టణంలోని కుమ్మరి కుంటకు చెందిన గన్నాపురం మల్లికాంబ-మల్లయ్య దంపతులకు ఓ కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. మల్లయ్యకు చిన్నతనంలోనే పక్షవాతం రావడంతో కాళ్లు, చేతులు సరిగా పనిచేయకపోయినా పట్టణ మున్సిపాలిటీలో పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. భార్య కూలీనాలీ చేస్తూ ఇద్దరూ కలిసి కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. ఇంతలో మల్లయ్య భార్య మల్లికాంబ పక్షవాతం బారినపడింది. వైద్యం చేయించుకుని కోలుకున్న మల్లికాంబకు చేతులు వంకర తిరిగి నడుము వంగిపోయి సరిగా నడవలేని పరిస్థితి నెలకొంది. అయినా కుమార్తె, కుమారుడు వినోద్కు వివాహం జరిపించారు.
నేను ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ చదివాను. ఆరేళ్ల నుంచి నా తల్లిదండ్రులే నాకు సేవలు చేస్తున్నారు. వృద్ధులైన మా అమ్మానాన్నలతో చేయించుకోవడం నాకు చాలా బాధగా ఉంది. నేను వాళ్లకు చేయాల్సింది పోయి, వాళ్లే నాకు చేస్తున్న పరిస్థితి వచ్చింది. - వినోద్
వినోద్ పక్షవాతంతో మంచానికే పరిమితం : కుమారుడు వినోద్కు ముగ్గురు సంతానం. దీంతో వేరే కాపురం పెట్టాడు. ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ చేసినా ఎలాంటి ఉద్యోగం దొరకకపోవడంతో సుతారి పని చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. ఇంతలో విధి వక్రించి, వినోద్ పక్షవాతం బారినపడ్డాడు. దీంతో బంధువులు తలా ఇంత వేసుకొని హైదరాబాద్ నిమ్స్లో చికిత్స చేయించారు. అయినా లాభం లేకపోవడంతో మంచానికే పరిమితమయ్యాడు.
నా భర్త ఆరోగ్యం బాలేదు. నాకూ బాలేదు. పక్షవాతం వచ్చింది. ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. మా ఆయనకు కూడా పక్షవాతం వచ్చింది. ఆయన గ్రామ పంచాయతిలో పని చేస్తేనే బతుకుతున్నాం. వాళ్లు ఒక్కోసారి వద్దని చెబుతున్నారు. మా ఇంట్లో ఇద్దరు పేషెంట్లు ఉన్నారు. నేను చేస్తేనే బతుకుదెరువని బతిమిలాడుతున్నాడు.- మల్లికాంబ, మల్లయ్య భార్య
అన్నీ తామై సపర్యలు చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు : అతనికి వైద్యం చేయించాలంటే రూ.లక్షల్లో ఖర్చు అవుతుందని తెలియడంతో, అంత ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి లేక అతని భార్య ముగ్గురు పిల్లలను తీసుకొని వెళ్లిపోయింది. దీంతో మంచాన పడ్డ కుమారుడి బాధ్యత ఆ వృద్ధ దంపతుల పైన పడింది. వారే ఒకరితో సేవలు చేయించుకునే వయసులో, తన కుమారుడికి సర్వం తామై సకల సపర్యలు చేస్తున్నారు. మల్లయ్యకు వయసు మీద పడటంతో మున్సిపాలిటీ వారు విధుల నుంచి తొలగించినా వారిని పని కోసం బతిమిలాడుతున్నాడు. దీంతో కుటుంబాన్ని పోషించలేక, మంచానపడ్డ కుమారునికి వైద్య సేవలు అందించలేక బోరున విలపిస్తున్నారు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తమకు తమ కుమారుడిని ఎవరైనా దాతలు సహకరించి వైద్య సేవలు అందిస్తే నయమవుతుందని వేడుకుంటున్నారు. కుమారుడికి నయమైతే వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తమకు అండగా ఉంటాడని ఆశపడుతున్నారు.
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