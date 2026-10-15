మంటగలుస్తున్న మానవత్వం - మూడు రోజులుగా ఇంట్లోనే మృతదేహం
సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఆస్తి పంపకాల కోసం గొడవకు దిగిన కుటుంబ సభ్యులు, మూడు రోజులుగా వృద్ధుడి మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించకుండా ఇంట్లోనే ఉంచడం ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
Published : October 15, 2026 at 10:57 AM IST
Family Dispute delays last rites : నేటి రోజుల్లో కాసుల కక్కుర్తి కోసం కుటుంబ సభ్యులు ఎంతకైనా దిగజారి పోతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆధునిక సమాజంలో డబ్బుల కోసం రక్త సంబంధాలు ఎంత పలచనైపోతున్నాయనే దానికి ఈ ఘటనే సజీవ సాక్ష్యం. కన్నతండ్రి చనిపోయాడనే కనీస బాధ లేకుండా, కడసారి చూసేందుకు వచ్చిన బంధువుల ముందే అత్యంత హీనంగా ఆస్తి పంపకాల కోసం కుటుంబ సభ్యులు వీధి పోరాటానికి దిగడం గ్రామస్థులను ముక్కున వేలేసుకునేలా చేసింది. కన్నతండ్రి భౌతికకాయం మూడురోజులుగా అలానే ఉన్నా కూడా వారి మనసులు మాత్రం కాసుల కక్కుర్తిలోనే కొట్టుమిట్టాడాయి.
మారుతున్న మనుషుల స్వార్థపు ఆలోచనలు
చిన్ననాటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసిన తండ్రి అంతిమ సంస్కారాలు గౌరవంగా చేయాల్సింది పోయి, మూడు రోజులపాటు మృతదేహాన్ని ఇంట్లోనే ఉంచి ఆస్తుల కోసం కొట్టుకోవడం స్థానికులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. గ్రామంలోని పెద్ద మనుషులు చెప్పినా ససేమిరా అన్నారు. బంధాల కంటే తమకు ఆస్తులే ముఖ్యమని భీష్మించి కూర్చున్నారు. చివరికి పోలీసుల రంగప్రవేశంలో ఈ వివాదం ముగిసింది. మన చుట్టూ ఉన్న బంధాలు, వాటి వెనుకున్న నగ్న సత్యాన్ని, సమాజంలో మారుతున్న మనుషుల స్వార్థపు ఆలోచనలను ఈ ఘటన తీవ్రంగా ఆలోచింప చేస్తుంది. నైతికతను మంటగలిపిన ఇలాంటి ఘటనలు ఇంకా ఎన్ని చూడాల్సి వస్తుందోనని పలువురు చర్చించుకుంటున్నారు.
వేములవాడ మున్సిపాలిటీ
స్థానికుల వివరాల ప్రకారం రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లా వేములవాడ మున్సిపాలిటీలో కోనాయిపల్లి అనే గ్రామం విలీనమైంది. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన కొంకటి చంద్రయ్య (80) అనే వృద్ధుడు సోమవారం రాత్రి అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు. ఆయనకు కుమారుడు, ముగ్గురు కూతుళ్లు సంతానం. కుమారుడు నాగరాజు వివిధ కారణాలతో పదేళ్ల క్రితం మృతి చెందాడు. నాగరాజుకు ఇద్దరు భార్యలున్నారు. మొదటి భార్యకు ఒక కుమారుడు ఉండగా, రెండో భార్యకు ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. చంద్రయ్యకు ఎకరన్నర వ్యవసాయ భూమితో పాటు స్థానికంగా ఇల్లు కూడా ఉంది. ఇంటిని చంద్రయ్య తన కుమార్తెల పేరిట మూడేళ్ల క్రితం ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేశాడు.
నాగరాజు రెండో భార్య, కుమార్తెలు తమకు కూడా నాన్న తరఫు ఆస్తులను పంచివ్వాలని గొడవకు దిగారు. దీంతో ఎవరు ఊహించని విధంగా వృద్ధుడి అంత్యక్రియలు ఆగిపోయాయి. గ్రామంలో పలువురు పెద్ద మనుషులు జోక్యం చేసుకుని వృద్ధుడి మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు జరపాలని నచ్చజెప్పినా ఫలితం లభించలేదు. వృద్ధుడి కుటుంబసభ్యుల మధ్య సయోధ్య కుదరకపోవడంతో చివరికి స్థానిక పోలీసులకు విషయం చేరడంతో వారు రంగప్రవేశం చేసి ఎట్టకేలకు బుధవారం రాత్రి అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యేలా చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పట్టణంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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