'మేం అంత్యక్రియలు చెయ్యం - మా సోదరి తిరిగి బతుకుతుంది' : మరణించిన అక్క మృతదేహంతో ప్రార్థనలు
హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున మృతదేహంతో ప్రార్థనలు చేసిన కుటుంబం - చనిపోయిన అక్క బతికి వస్తుందని మూఢనమ్మకం - దుర్వాసన రావడంతో పోలీసులకు స్థానికుల ఫిర్యాదు - పోలీసుల హెచ్చరికలతో మృతదేహం స్వగ్రామానికి తరలింపు
Published : February 22, 2026 at 10:24 AM IST
Superstition In Hyderabad : ఉన్నత చదవులు చదివారు. ఉన్నత స్థితిలోనే జీవిస్తున్నారు. మెట్రో నగరం నడిబొడ్డున నివాసం. సాంకేతికకు చిరునామాగా ఉండే ఐటీ సెక్టార్కు అతి సమీపంలోనే ఉంటున్నారు. నైట్ పార్టీలు, పబ్కల్చర్ పక్కనే బతుకుతున్నా, ఇప్పటికీ మూఢనమ్మకాలను మాత్రం వీడలేదు. చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి అతీతంగా ఉన్న వారి ప్రవర్తన చూసి ఇరుగుపొరుగు వారే ఆశ్చర్యపోయారు. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే మా ఇల్లు మా ఇష్టమంటూ దబాయించారు. ఇంతకీ వారు చేసిన పనేంటి? వారి వల్ల ఇరుగుపొరుగు వారికి వచ్చిన ఇబ్బందేంటి? ఇంతకీ వాళ్లు ఇంట్లో ఏం చేశారు?
ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు అక్కలతో కలిసి ఓ తమ్ముడు నివాసముంటున్నాడు. ముగ్గురు ఎప్పుడూ ఎవరితోనూ మాట్లాడరు. అందరికీ 4 పదులపైనే వయస్సు. ఎవరికీ పెళ్లిళ్లు కాలేదు. తమ పనేదో తాము చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరింటికి వెళ్లరు. ఎవరినీ వాళ్ల ఇంట్లోకి రానివ్వరు. చుట్టుపక్కల వారంతా వాళ్లు అదో టైప్ అని ఇన్నాళ్లూ సరిపెట్టుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్లు చేస్తున్న పనిని మాత్రం చూస్తూ ఊరుకోలేకపోయారు. ఇది తప్పని చెప్పి చూశారు. ఇలా చేయకూడదని చెప్పారు. వింటే కదా! మీరెవరు మాకు చెప్పేదని ఎదురుతిరిగారు. దీంతో చేసేది లేక స్థానికులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. వాళ్లు వచ్చి నచ్చజెప్పాలని చూసినా ససేమిరా అన్నారు. ఇలా అయితే మాస్టైయిల్లో చెప్పాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించడంతో దారికొచ్చారు. మరి పోలీసులకే కోపం తెప్పించేలా ఆ అక్కా, తమ్ముడు చేసిన పనేంటి? ఇన్నాళ్లు వాళ్లు ఏం చేసినా నోరుమెదపని చుట్టుపక్కల వాళ్లు, ఇప్పుడెందుకు అభ్యంతరం చెప్పారు?
సోదరి తిరిగి బతికి వస్తుందని : మూఢనమ్మకాలు మనుషులను మరింత మూఢత్వంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. చనిపోయిన వారు దేవుడి అనుగ్రహంతో తిరిగి బతికేస్తారని నమ్మి ఓ కుటుంబం మృతదేహంతో మూడు రోజుల పాటు ఇంట్లోనే శాంతి పూజలు చేస్తూ ఉండిపోయింది. ఇంటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుండటంతో ఇరుగు పొరుగు వారు అంత్యక్రియలు ఎప్పుడు చేస్తారని ప్రశ్నించగా, తాము అలాంటివి చేయమని, మా సోదరి తిరిగి బతికి వస్తుందని చెప్పడం చూసి వారంతా అవాక్కయ్యారు. వారి వ్యవహార శైలి మొదటి నుంచి చూస్తున్న స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు వచ్చి తమదైన శైలిలో హెచ్చరించడంతో చివరికి చేసేది లేక మృతదేహాన్ని స్వగ్రామానికి తరలించిన ఘటన హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో జరిగింది.
ఏపీలోని కైకలూరుకు చెందిన ఏసురత్నం కుటుంబం హైదరాబాద్లో స్థిరపడింది. కూకట్పల్లి వివేకానందనగర్లోని శ్రీసాయి భరద్వాజ అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తోంది. ఏసురత్నంతో పాటు ఆయన భార్య చనిపోవడంతో ఆయన పిల్లలు 50 ఏళ్ల సునీత, 45 ఏళ్ల శైలజ, 40 ఏళ్ల అభిరామ్ మాత్రమే ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నారు. వీరి ముగ్గురికి వివాహాలు కాలేదు.
ఇంట్లోనే ప్రార్థనలు చేస్తూ : ఎప్పుడూ దేవుడ్ని పూజిస్తూ ఇంట్లోనే ప్రార్థనలు చేసేవారు. ఎవరితోనూ పెద్దగా కలిసేవారు కాదు. అయితే కొన్నిరోజుల క్రితం శైలజ అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో కన్నుమూసింది. అక్క మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చిన అభిరామ్ నాలుగు రోజుల పాటు ఇంట్లోనే పెద్దక్కతో కలిసి శాంతి ప్రార్థనలు చేస్తున్నాడు. అంత్యక్రియలు చేయకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వచ్చి తలుపుతట్టినా వారు పట్టించుకోలేదు.
మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడంతోనే : మృతదేహాన్ని ఇక్కడే ఉంచుతామని మొండికేశారు. మీరు అంత్యక్రియలు చేయకపోతే మృతదేహాన్ని మున్సిపాలిటీ వాళ్లకు అప్పగిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించడంతో అక్క, సోదరుడు కలిసి శైలజ మృతదేహాన్ని కైకలూరు తరలించారు. మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడం వల్లే ఇలా ప్రవర్తిస్తారని నిపుణులు తెలిపారు.
"వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత కారులో గుడ్డకప్పి తీసుకొచ్చారు. మృతదేహాన్ని మూటకింద కట్టి అపార్ట్మెంట్కు తీసుకువచ్చారు. తలుపులు తీయమని ఎన్నిసార్లు తలుపు తట్టినా ప్రయోజనం లేదు. లోపలి నుంచి మాట వినిపించడం లేదు." - స్థానికులు
మూఢనమ్మకాలతో : సాంకేతిక యుగంలోనూ ఇంకా మూఢనమ్మకాలను పట్టుకుని కొందరు వేలాడుతున్నారు. చనిపోయిన మనుషులు తిరిగి బతికి వస్తారని ఆశపడుతున్నారు. మనుషులకు దూరంగా ఉండటం, అందరితో కలవకపోవడం వల్లే వారు మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని నిపుణులు తెలిపారు.
"కుటుంబం మొత్తానికీ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది. షుజో ఫ్రీనియా లాంటి మెంటల్ డిసీజెస్ వచ్చిన వారికి ఏం చేస్తున్నారు అనేది కూడా తెలియదు. చనిపోయిన వ్యక్తిని బతికించలేమని సాధారణంగా ఎవరైనా గుర్తిస్తారు. అలాంటిది వీరు గుర్తించలేకపోయారు. వీరికి ఉన్న మూఢనమ్మకం వల్ల మేము బతికించగలం అని నమ్ముతారు. వీరికి ట్రీట్మెంట్ తప్పనిసరి." - ఉమాశంకర్, మానసిక వైద్య నిపుణులు
