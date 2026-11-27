ఆర్థిక కష్టాల సుడిగుండంలో చితికిన కుటుంబం - ఒకేసారి ముగ్గురి బలవన్మరణంతో విషాదం
Parvathipuram Manyam family Died : ఆర్థిక ఇబ్బందులు తాళలేక బొబ్బిలికి చెందిన ఒకే కుటుంబంలోని ముగ్గురు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. మన్యం జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనపై రైల్వే పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:55 PM IST
కష్టసుఖాల్లో ఒకరికొకరు తోడునీడగా నిలవాల్సిన ఆ కుటుంబం, ఆర్థిక ఇబ్బందుల ముందు తలవంచింది. చేతికి అందివచ్చిన కుమారుడు సచివాలయ ఉద్యోగిగా స్థిరపడినా, ఆ ఇంటిని ఆర్థిక సమస్యలు వెంటాడటం మాత్రం ఆగలేదు. చుట్టుముట్టిన కష్టాలను తట్టుకోలేక ఆ తల్లిదండ్రులు, కుమారుడు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు. జీవితంపై ఆశలు కోల్పోయి, సమస్యల నుంచి బయటపడే మార్గం కానరాక అంతా కలిసి కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఈ హృదయ విదారక ఘటన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతానగరం మండలంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి పట్టణానికి చెందిన చల్లపల్లి శ్రీను, సింహాచలం దంపతులకు రాజేష్ అనే కుమారుడు ఉన్నారు. రాజేష్ గంట్యాడ మండలం లక్కిడాం గ్రామ సచివాలయంలో ఉద్యోగిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే శ్రీను కుటుంబాన్ని కొంతకాలంగా ఆర్థిక సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. ఆ ఇబ్బందులను అధిగమించలేక ముగ్గురూ మానసికంగా తీవ్ర కుంగుబాటుకు లోనయ్యారు.
రైల్వే గేటు వద్ద ఘోరం : కుటుంబంలో నెలకొన్న ఆర్థిక సమస్యలతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన శ్రీను, సింహాచలం, రాజేష్ తమ స్వస్థలమైన బొబ్బిలి నుంచి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు చేరుకున్నారు. సీతానగరం మండలం ఆర్. వెంకంపేట రైల్వే గేటు సమీపానికి వెళ్లారు. అక్కడ ముగ్గురూ కలిసి రైలు కిందపడి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన తల్లి, తండ్రి, కుమారుడు ఇలా విగతజీవులుగా పడి ఉండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రైల్వే పోలీసులు హుటాహుటిన ఆర్. వెంకంపేట రైల్వే గేటు సమీపంలోని ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతుల వివరాలను సేకరించి, వారిని బొబ్బిలికి చెందిన చల్లపల్లి శ్రీను కుటుంబంగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆ కుటుంబాన్ని ఇంతటి నిర్ణయం తీసుకునేలా ప్రేరేపించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులేంటి? దీని వెనుక ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా? అనే కోణంలో రైల్వే పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
గమనిక: ఆత్మహత్య ఏ సమస్యకూ పరిష్కారం కాదు. జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక, మానసిక ఒత్తిళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. మీకు లేదా మీకు తెలిసిన వారికి ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తే వెంటనే కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు లేదా నిపుణులతో మాట్లాడండి. ఉచిత మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ టెలీ-మానస్ (Tele-MANAS) హెల్ప్లైన్ నంబర్ 14416 లేదా 1800-891-4416 ను సంప్రదించండి.
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