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ఒకే కుటుంబంలో నలుగురి అనుమానాస్పద మృతి - హత్యేనని అనుమానాలు

నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో తెలంగాణ కాలనీలో నివసిస్తున్న కుటుంబం - ఇంటి చుట్టు దుర్వాసన రావటంతో అనుమానంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు - పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపడుతున్న పోలీసులు

నల్గొండ కుటుంబ హత్య కేసు
Family Murder At Nalgonda district (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 3:34 PM IST

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Family Murder At Nalgonda district : అప్పటివరకు వారి విధులు నిర్వహించుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న ఓ కుటుంబం అనుమానాస్పదంగా హత్యకు గురైంది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వారిని పదునైన ఆయుధంతో అతి కిరాతకంగా చంపేశారు. అయితే ఈ ఘటన నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు మృతదేహాల్ని పోస్ట్​మార్టంకు పంపించారు. దీనిపై తదుపరి దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి కథనం ఇదే!

కుటుంబ నేపథ్యం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని తెలంగాణ కాలనీలో దంపతులు సుల్తాన్​(45), హసీనా(38) నివసిస్తున్నారు. వీరికి ముజామిల్​(20) అఫోర(14) ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. సుల్తాన్​ ప్రకాశం బజార్​లో బ్యాగులు అమ్మే వ్యాపారం చేస్తున్నారు. హసీనా ఓ ప్రైవేట్​ స్కూల్​లో టీచర్​గా పని చేస్తున్నారు. కుమార్తె అఫోర అదే పాఠశాలలో 7వ తరగతి చదువుతుంది. కుమారుడు ముజమిల్​ ఏసీ టెక్నీషియన్​గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే సుల్తాన్​ మొదటి భార్య మరణించింది. ఆ తర్వాత హసీనాను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇప్పుడున్న ఇద్దరు మొదటి భార్య పిల్లలని స్థానికులు అంటున్నారు.

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మృతులు సుల్తాన్‌, హసీనా (Eenadu)

గత కొన్ని రోజులుగా భార్యభర్తల గొడవలు : దంపతులిద్దరీ మధ్య గతకొంతకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు పేర్కొన్నారు. సుల్తాన్​ మద్యం తాగి వచ్చి తరచూ గొడవ పడేవారని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో హసీనా ఈనెల 19 వరకు పాఠశాలకు వచ్చారని ఆ తర్వాత విధులకు హాజరుకాలేదని తెలిసింది. దీంతో పాఠశాల యాజమాన్యం ఓ వ్యక్తిని వారి ఇంటికి పంపించారు. అప్పుడు ఇంటికి గేటుకు తాళం వేసి ఉన్నట్లు అతను గ్రహించాడు.

అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు : హసీనా కోసమని వెళ్లిన వ్యక్తి వారి ఇంటి వద్దకు వెళ్లగానే చుట్టుపక్కన భరించలేనంత దుర్వాసన వచ్చింది. అది గమనించి అనుమానంతో డయల్​ 100 కు సమాచారం ఇచ్చాడు. సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు వారి ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఇంటి గేటు తాళం పగలకొట్టి లోపలికి వెళ్లారు. అక్కడ మంచం కింద అఫోర మృతదేహం కనిపించింది. బాత్రూమ్​ పక్కన విగతజీవులుగా పడి ఉన్న మిగతా ముగ్గురిని గుర్తించారు. అప్పటికే మృతదేహాలు కుళ్లిపోయిన స్థితిలో కనిపించాయి. దీంతో డెడ్​బాడీస్​ను పోస్ట్​మార్టంకు తరలించారు.

పోలీసులు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు : పోలీసులు ఇల్లంతా గాలించగా బీరువా తెరిచి ఉంది. సామాన్లు చిందర వందరగా పడి ఉన్నాయి. అయితే గతంలో ఒకసారి వీరి ఇంట్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చోరికి పాల్పడినట్లు తెలిసింది. ఈ విషయంపై గతంలో నల్గొండ వన్​టౌన్​లో ఫిర్యాదు అందినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో రెండోసారి కూడా దుండగులు ఇంట్లోకి వచ్చి పదునైన ఆయుధాలతో వీరిని చంపినట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇంట్లో ఉన్న సొమ్ముతో పారిపోయినట్టు సమాచారం.

వీరికి పాత కక్షలు ఏవైనా ఉన్నాయా అన్న కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. విచారణలో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి వరకు ప్రకాశం బజార్​లోని ఏసీ మెకానిక్‌ షాప్‌లో ముజామిల్‌ విధులు నిర్వహించినట్లు సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైంది. సంఘటన స్థలాన్ని నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీ శరత్‌ చంద్ర పవార్‌ పరిశీలించారు. దీనిపై మరింత లోతుగా విచారణ చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.

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