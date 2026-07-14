రాజ్కుమార్ మృతదేహాన్ని తీసుకునేందుకు నిరాకరించిన కుటుంబసభ్యులు - పోలీసుల సమక్షంలో అంత్యక్రియలు
కొత్తూరు సమీపంలో రాజ్కుమార్ మృతదేహం గుర్తించిన పోలీసులు - అమ్మాయిని నమ్మి మోసపోయానని వీడియోలో పేర్కొన్న రాజ్కుమార్ - మృతదేహన్ని తీసుకెళ్లడానికి నిరాకరించిన కుటుంబసభ్యులు
Published : July 14, 2026 at 9:27 AM IST
Pocso Case Accused Rajkumar Dead : రాష్ట్రంలో వరుసగా ఆరు హత్యలు చేసి కలకలం సృష్టించి తానూ పురుగుల మందు తాగి మరణించిన నిందితుడు రాజ్కుమార్ మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లడానికి కుటుంబసభ్యులు నిరాకరించారు. దీంతో చేసేదేమీ లేక పోలీసులు చేవెళ్ల మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది సహకారంతో స్థానిక శ్మశాన వాటికలో అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు. రాజ్కుమార్ తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు కొంత అయిష్టంగానే ఆసుపత్రి వద్దకు వెళ్లి, అంబులెన్స్లో ఉంచిన శవాన్ని చూసి వెనుదిరిగారు.
పోస్టుమార్టం చేయడానికి ముందుకు రాని వైద్యురాలు : రాజ్కుమార్ మృతదేహానికి చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సోమవారం రాత్రి పోస్టుమార్టం చేశారు. అంతకు ముందు డ్యూటీలో ఉన్న ఓ వైద్యురాలు పోస్టుమార్టం చేసేందుకు ముందుకు రాకపోవడంతో 3 గంటల పాటు పోలీసులు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. వికారాబాద్ జిల్లా ఆస్పత్రి నుంచి వేరే డాక్టర్లను రప్పించడానికి ప్రయత్నించారు. సాధ్యం కాకపోవడంతో చేవెళ్ల ఆసుపత్రికి చెందిన వైద్యులు లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి, ప్రణీత్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎట్టకేలకు రాత్రి 9.30 తర్వాత పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు.
"నా కుమార్తె జీవితం ఇలా అవుతుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు. మాకు ఇష్టం లేకున్నా ఏదో రకంగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నా కన్నబిడ్డే పోయింది, ఇక ఏం జరిగితే ఏం చేస్తాం" - జయమ్మ (సరిత తల్లి)
దివ్యాంగురాలికి రూ.10 లక్షల చెక్కు అందజేత : బాధిత కుటుంబంలోని దివ్యాంగురాలికి అన్ని రకాలుగా అండగా నిలుస్తామని రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి, ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ మహేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే యాదయ్యతో కలిసి బాధిత కుటుంబాన్ని కలిసి రూ.10 లక్షల చెక్కును బాలికకు అందజేశారు. సీఎం పరిహారం రెట్టింపు చేసినట్లు వారు తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇంటితో పాటు ఆమె సంరక్షణ కోసం పునరావాస కేంద్రంలో చేర్పించే ఏర్పాట్లు చేయిస్తామని తెలిపారు. తండ్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయినందున ఆయనకు అందే పింఛను ఆమెకు ఇచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
"గత 2 రోజులుగా నిందితుడు అక్కడ కనిపించాడు, ఇక్కడ మృతదేహం కనిపించిందన్న వార్తలు ఎక్కువగా వచ్చాయి. అతను నిజంగానే చనిపోతే తగిన శాస్తి జరిగిందని అనుకుంటున్నా" - నరేశ్ (బాలిక మేనమామ)
"ఘటనకు 5 రోజుల ముందు వరకు మా చెల్లి పెద్ద కొడుకు పరీక్షిత్ నా వద్దే ఉన్నాడు. తర్వాత రాజ్కుమార్ మా ఇంటికి వచ్చి తీసుకెళ్లాడు. నా వద్దే ఉంటే ఆ ఒక్కడైనా మిగిలేవాడు. చాలా బాధగా ఉంది" -సంజీవ (సరిత అన్న)
పోక్సో కేసు పెట్టారన్న అక్కసుతో బాలిక, ఆమె తల్లి, నానమ్మలతో పాటు తనతో గొడవపడుతోందన్న కారణంతో కట్టుకున్న భార్య, కన్న బిడ్డల్ని శుక్రవారం రాత్రి దారుణంగా గొంతు కోసి పరారైన రాజ్కుమార్ ఉదంతం సంచలనం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. స్వయంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి కల్పించుకొని ఈ ఘటనపై రిపోర్టు తెప్పించుకున్నారు. ఘటన తీవ్రత దృష్ట్యా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు దర్యాప్తు తీరుతెన్నులను నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిందితుడ్ని పట్టుకోవాలన్న లక్ష్యంతో ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనర్ తరుణ్జోషి శంషాబాద్ పోలీస్స్టేషన్లో, చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేష్ గౌతమ్ షాబాద్ పీఎస్లో మకాం వేసి నిందితుడి కోసం చర్యలు చేపట్టారు. చివరగా తానే ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో మృతదేహన్ని గుర్తించి పోలీసులే అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
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