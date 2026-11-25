'ఎక్కడున్నారో ఎలా ఉన్నారో' - మత్స్యకార కుటుంబాల ఎదురుచూపులు
Missing Fishermen Families Express Concern : కాకినాడ జిల్లా సుబ్బంపేటకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడంతో బాధిత కుటుంబాల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 7:58 PM IST
కాకినాడ జిల్లా సుబ్బంపేటకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు పది రోజులుగా కనిపించకుండా పోవడంతో బాధిత కుటుంబాల్లో ఆందోళన నెలకొంది. కోస్ట్గార్డ్, నేవీ, మెరైన్ పోలీసులు, ఒడిశా అధికారుల సహకారంతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యకారుల కోసం సుబ్బంపేట గ్రామం ఎదురుచూస్తోంది. రోజుల తరబడి ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యుల ఆశలు ఆందోళన మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. 10 రోజులుగా తమవారి ఆచూకీ తెలియక బాధిత కుటుంబాలు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నాయి. అటు సముద్రంలో గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడంతో ఆందోళన మరింత పెరుగుతోంది.
తమవారిని సురక్షితంగా తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం మరింత వేగంగా చర్యలు చేపట్టాలని బాధిత కుటుంబాలు కోరుతున్నాయి. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చేపడుతున్న గాలింపు చర్యలు ఫలించి ఏడుగురు మత్స్యకారులు క్షేమంగా తిరిగి రావాలని బాధిత కుటుంబాలతో పాటు గ్రామస్థులు ప్రార్థిస్తున్నారు.
ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు : మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ తెలిపారు. కోస్ట్గార్డ్, నేవీ సంయుక్తంగా యుద్ధ నౌకలు, హెలికాప్టర్ల సహాయంతో సముద్రంలో విస్తృతంగా గాలిస్తున్నాయని అన్నారు. మత్స్యకారులను క్షేమంగా తీసుకొచ్చేందుకు శతవిధాలా యత్నిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అలానే మత్స్యకారుల రక్షణ కోసం కేంద్రానికి లేఖ రాసినట్లు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. కోస్ట్గార్డ్, నౌకాదళం, ఒడిశా అధికారుల సహకారంతో యుద్ధప్రాతిపదికన గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. ఏడుగురినీ క్షేమంగా తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని తెలిపారు.
"14వ తేదీన ఫోన్ చేసి మేము సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్తున్నాం ఫోన్ కలవదు అని చెప్పారు. వెళ్లిన బోట్లు అన్నీ వచ్చాయి కానీ వీళ్లు రాలేదు. తుపాను కారణంగా మా వాళ్ల నుంచి ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు. ఎప్పటికైనా మా వాళ్లు వస్తారని ఎదురుచూస్తున్నాం. అధికారులు మా వాళ్ల కోసం గాలిస్తున్నారు. వాళ్ల దగ్గర నుంచి సమాచారం వస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం." - మత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యులు
మత్స్యకారుల బోటు అదృశ్యంపై సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బోటు ఆచూకీ కనుగొని ఏడుగురు మత్స్యకారులను క్షేమంగా తీసుకొచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గాలింపు వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు బాధిత కుటుంబాలకు తెలియజేయాలని సూచించారు. కాకినాడ కలెక్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడిన పవన్ గాలింపు చర్యలపై వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు. మరోవైపు బాధిత కుటుంబాలతో కోస్ట్గార్డ్, మెరైన్, మత్స్యశాఖ అధికారులు సమావేశమై గాలింపు వివరాలను వెల్లడించారు. కోస్ట్గార్డ్, నౌకాదళంతో పాటు బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ తీరప్రాంత అధికారులకు కూడా సమాచారం అందించినట్లు మత్స్యశాఖ ఉప సంచాలకులు కృష్ణారావు తెలిపారు.
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