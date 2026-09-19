భూమి కోసం హత్య - రాత్రికి రాత్రే పొలంలో పూడ్చిపెట్టిన తల్లి, చెల్లి, బావ
బొజ్జపల్లి లచ్చమ్మకు ఇద్దరు కుమారులు, కుమార్తె సంతానం. మద్యానికి బానిసై తల్లితో రాజబాబు తగువులు పెట్టుకున్నారు. అడ్డు తొలగించుకోవాలని కుటుంబీకులే హత్య చేశారు.
Published : September 19, 2026 at 1:55 PM IST
Family Members Murdered Rajababu : 'అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని' అన్నట్లు కొందరికి ఎంత ఆస్తి ఉన్నా సరిపోదు. ఉన్న దాన్ని కాపాడుకుంటూ ఏదో ఒక పని చేసుకుందాం లే అనుకోకుండా లేనిపోని దురలవాట్లకు బానిసై అసలుకే ఎసరు తెచ్చుకుంటారు. అలా తాగుడుకు బానిసైన ఓ వ్యక్తి కష్టపడకపోగా, తల్లి కష్టార్జితంపై బతకసాగాడు. మద్యానికి డబ్బులివ్వాలంటూ పలుమార్లు తల్లితో గొడవపడేవాడు.
అతని వేధింపులు భరించలేక తల్లి మరో ఊరికి మకాం మార్చింది. అయినా అక్కడికి కూడా వెళ్లి ఇటీవల ఉన్న కాస్త పొలాన్ని అమ్మి సొమ్మంతా తనకే ఇవ్వాలని పట్టుబట్టాడు. అడ్డొచ్చిన వారిని దుర్భాషలాడుతూ తాగుడే ప్రపంచంగా బతికేవాడు. అలాంటి ఓ వ్యక్తి ఉన్నట్టుండి ఓ రోజు కనిపించకుండా పోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఎంత వెతికినా జాడ దొరకలేదు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో మిస్సింగ్ కేసు కాస్త మర్డర్ కేసుగా మారింది. అసలేం జరిగింది? అతన్ని చంపిందెవరు?
కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మండలం తనుగుల గ్రామానికి చెందిన బొజ్జపల్లి లచ్చమ్మకు ఇద్దరు కుమారులు, ఓ కుమార్తె. వారిలో ఓ కుమారుడు చనిపోయాడు. మిగిలిన ఒక్క కుమారుడు రాజబాబు తనకు అండగా ఉంటాడనుకుంటే మద్యానికి బానిసయ్యాడు. తరచూ డబ్బుల కోసం తల్లితో గొడవపడేవాడు. ఈ మధ్య తల్లి వద్ద ఉన్న భూమిని అమ్ముదామంటూ గొడవకు దిగాడు. కానీ లచ్చమ్మ అందుకు అంగీకరించలేదు. పంచాయతీ పెద్ద మనుషుల వరకూ వెళ్లింది. భూమిని భాగాలుగా చేసినా అతను ఒప్పుకోలేదు. మొత్తం పొలం తనకే కావాలంటూ పట్టుబట్టాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే అతని మరణ వార్త స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. ఇంతకీ ఎవరు చంపారు?
తీర్మానాన్ని అంగీకరించని రాజబాబు
పంచాయతీలో భూమిని 3 వాటాలుగా విభజించి ఓ వాటా లచ్చమ్మకు, మరో వాటా రాజ బాబుకు, మూడో వాటా తమ్ముని కుమార్తెకు ఇవ్వాలని పెద్ద మనుషులు తీర్మానించారు. అందుకు రాజబాబు అంగీకరించలేదు. మొత్తం భూమి తనకే కావాలంటూ నిత్యం గొడవపడేవాడు. అతని వేధింపులు భరించలేక లచ్చమ్మ జమ్మికుంటకు వెళ్లి అక్కడ అద్దె ఇంట్లో నివాసం ఉంటోంది. పది రోజులుగా ఆమె కుమార్తె కవిత ఇంటికి వచ్చి తల్లితోనే అక్కడే ఉంటోంది. దీంతో అటు తల్లిపై, సోదరిపై రాజబాబు కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఈ నెల 10వ తేదీన అధికంగా మద్యం సేవించి అతను వారి వద్దకు వెళ్లాడు. అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ గొడవ చేశాడు.
రాజబాబును హత్య చేసిన కుటుంబీకులు
అప్పటికే రాజబాబు బావ జూపాక శంకర్, అతని స్నేహితులతో కలిసి అక్కడికి చేరుకున్నాడు. ఘర్షణ కాస్త ఉద్రిక్తంగా మారింది. శంకర్, వెంకటేశ్, మారెపల్లి రాజయ్య, జూపాక సతీశ్ తదితరులు కలిసి రాజబాబును పట్టుకుని, కొట్టి, మంచానికి కట్టేశారు. ఆవేశంలో శంకర్ చున్నీతో రాజబాబు మెడకు ఉరి బిగించి పట్టుకోవడంతో అతను అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అప్పటికే రాజబాబు ఇంటి యజమాని ద్వారా కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు స్థానికుల సమాచారంతో కుటుంబ సభ్యుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ జరిపారు. విచారణలో అతన్ని తామే చంపినట్లు నిందితులు అంగీకరించారని హుజూరాబాద్ ఏఎస్పీ మాధవి తెలిపారు.
''లచ్చమ్మకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె. ఆమెకు మూడెకరాల పొలం ఉంది. చిన్న కుమారుడు ఐదేళ్ల క్రితం చనిపోయాడు. ఆయనకు భార్య, బిడ్డ ఉన్నారు. ఇప్పుడున్న పొలం లచ్చమ్మనే కౌలుకు ఇచ్చి ఆ డబ్బుతోనే బతుకుతున్నారు. అప్పుడప్పుడు కుమారుడికి డబ్బులిస్తూ ఉంటుంది. రాజబాబు నచ్చినప్పుడు కూలీ పనికి వెళ్లేవాడు. లేదంటే తల్లివద్దనే డబ్బులు తీసుకుంటూ మద్యానికి బానిసయ్యాడు. గత 20 రోజుల నుంచి ఇంట్లో భూమికి సంబంధించి గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఎలాగైనా అడ్డుతొలగించాలని పథకం ప్రకారం ప్లాన్ చేసి కుటుంబీకులే చంపేశారు.'' - మాధవి, ఏఎస్సీ, హుజూరాబాద్
ఆగడాలు భరించలేక హత్య
రాజబాబు చనిపోవడంతో జరిగిన ఘటన ఎవరికీ తెలియకూడదని మృతదేహాన్ని దుప్పటిలో చుట్టి అదే రాత్రి శంకర్ పొలంలో పాతిపెట్టారు. విచారణలో నిందితులు నేరం అంగీకరించడంతో తహసీల్దార్ అనుమతితో పూడ్చిన మృతదేహాన్ని పోలీసులు వెలికి తీశారు. మృతుడి వల్ల నిత్యం ఇంట్లో జరుగుతున్న గొడవలు, భూ వివాదానికి శాశ్వత పరిష్కార కోసమే నిందితులు రాజబాబును హత్య చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు ఈ కేసును త్వరితగతిన ఛేదించారు.