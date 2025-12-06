పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఫ్యామిలీ వార్స్ - వేర్వేరు పార్టీల మద్దతుతో బరిలో కుటుంబసభ్యులు
రసవత్తరంగా మారుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఒకరిపై మరొకరు తలపడుతున్న సొంత కుటుంబీకులు - వేర్వేరు పార్టీల మద్దతుతో బరిలో దిగుతున్న కుటుంబసభ్యులు - అవకాశమిస్తే గ్రామాలను అభివృద్ధి బాట పట్టిస్తామంటున్న యువత
Published : December 6, 2025 at 7:25 AM IST
Telangana Panchayat Elections : పంచాయతీ ఎన్నికలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న ఆశావహులు, అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. రిజర్వేషన్లు అనుకూలంగా రావడంతో ఈసారి యువత పెద్ద ఎత్తున బరిలోకి దిగుతోంది. సొంత కుటుంబీకులే ఒకరిపై మరొకరు పోటీ పడుతుండగా, ఓచోట 91 ఏళ్ల వ్యక్తి పోరుకు సై అన్నాడు. కొందరు ఉచిత హామీలను గుప్పిస్తుండగా, మరికొందరు బాండ్ పేపర్లతో ప్రచారాన్ని వేడెక్కిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలోని పల్లెలన్నింటిలో పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి కనిపిస్తోంది. సర్పంచ్ పీఠమెక్కేందుకు ఆశావహులు, అభ్యర్థులు వ్యూహా, ప్రతివ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. పలుచోట్ల గ్రామాభివృద్ధికి డబ్బులిస్తామంటూ ఏకగ్రీవాలు చేస్తున్నారు. రిజర్వేషన్లు కలిసి రావడంతో ఈసారి యువత ఎక్కువగా పోటీకి సిద్ధమవుతోంది. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో విద్యావంతులు, యువతీయువకులు బరిలోకి దిగుతున్నారు. గద్దలపల్లిలో 2 నెలల పసికందుతో ఓ యువతి ఓట్ల వేట సాగిస్తోంది. వెంకటాపూర్లో ఓ యువకుడు తనను గెలిపిస్తే చేసే పనులను బాండ్ పేపర్ రాసి ఇంటింటికీ తిరుగుతున్నాడు.
91 ఏళ్ల వయసులో సర్పంచ్ బరిలోకి : వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరు మండలం వై-శాఖాపూర్ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న విద్యార్థిని బరిలోకి దిగారు. గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థిని నిఖిత కాంగ్రెస్ మద్దతుతో సర్పంచ్గా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఒక్క అవకాశం ఇస్తే గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతానని నిఖిత చెబుతున్నారు. ఖమ్మం జిల్లా ముదిగొండ మండలం వెంకటాపురానికి చెందిన రాయల వెంకటేశ్వర్లు 91 ఏళ్ల వయసులో తగ్గేదేలేదంటూ సర్పంచ్ బరిలోకి దిగుతున్నారు. రాష్ట్ర గిడ్డంగుల సంస్థ ఛైర్మన్ రాయల నాగేశ్వర రావు తండ్రైన వెంకటేశ్వర్లు గ్రామానికి సేవ చేసేందుకు వయసు అడ్డుకాదంటున్నారు. సీపీఎం మద్దతుతో బరిలో దిగినా బీఆర్ఎస్, టీడీపీ మద్దతు సైతం తనకే ఉందంటున్న వెంకటేశ్వర్లు గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అలసత్వం మరొకరికి అదృష్టం : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఈడిగొనిపల్లిలో ఓ అభ్యర్థి అలసత్వం, మరో అభ్యర్థికి అదృష్టంగా మారింది. హనుమాన్ ఆలయానికి దారి కోసం నగదు ఇచ్చేవారిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని గ్రామస్థులంతా నిర్ణయించుకున్నారు. సరస్వతి అనే అభ్యర్థి రూ.9 లక్షల 85 వేలు ఇచ్చేందుకు ముందుకు రావడంతో ఏకగ్రీవంగా మద్దతు తెలుపుతూ తీర్మానం చేసుకున్నారు. రూ.లక్ష అడ్వాన్సుగా చెల్లించిన సరస్వతి ఏకగ్రీవమైందనే ఆనందంలో నామినేషన్ దాఖలు చేయలేదు. ఇదే క్రమంలో అదే ఊరికి చెందిన రాణి అనే మరో మహిళ నామపత్రాలు దాఖలు చేసింది. ఒకటే నామినేషన్ రావడంతో ఎన్నికల అధికారులు రాణిని ఏకగ్రీవ సర్పంచ్గా ప్రకటించారు. అవాక్కైన సరస్వతి భర్త, పెద్ద మనుషులు తనను మోసం చేశారని ఆరోపిస్తున్నారు. పొలం తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తెచ్చి ఒప్పందం చేసుకున్నానని, తనకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదురులో సర్పంచ్ పదవికి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు పోటీ పడుతున్నారు. గ్రామానికి చెందిన పులి సాయిలు, అచ్చమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు పులి వెంకన్న కాంగ్రెస్ మద్దతుతో, చిన్న కుమారుడు రామచంద్రు బీఆర్ఎస్ మద్దతుతో బరిలో దిగారు. ఇతర పార్టీల మద్దతుతో మరికొందరు బరిలో ఉన్నప్పటికీ సోదరుల మధ్యే ప్రధాన పోటీ నడుస్తోంది. పోటాపోటీగా ప్రచారం సాగిస్తుండగా అన్నదమ్ముల సవాల్తో గ్రామంలో రాజకీయం వేడెక్కింది.
సర్పంచ్ ఎన్నికే తెలియని గ్రామం : ఏడు దఫాలుగా సర్పంచ్ ఎన్నిక తెలియని గ్రామంగా ఖమ్మం జిల్లా కామేపల్లి మండలం పాత లింగాల నిలిచింది. గత ఎన్నికల్లో సర్పంచ్గా కిన్నెర నాగయ్య ఎన్నిక కాగా ఈసారి ఆయన భార్య సుజాత ఏకగ్రీవంగా నిలిచింది. దివంగత మాజీ మంత్రి రాంరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి సోదరుడు గోపాల్ రెడ్డి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ప్రజలు ఏకగ్రీవానికి మద్దతిచ్చారు. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా చారకొండ మండలం ఎర్రవెల్లి గ్రామస్థులు ఎన్నికలను బహిష్కరించారు. గోకారం రిజర్వాయర్ కింద ఎర్రవెల్లి పంచాయతీ పూర్తిగా మునుగుతుండటంతో రిజర్వాయర్ సామర్థ్యాన్ని తగ్గించాలంటూ 3 రోజులుగా రిలే దీక్షలు చేస్తున్నారు. ముంపు తగ్గిస్తూ జీవో జారీ చేస్తేనే ఎన్నికలకు సహకరిస్తామని తేల్చి చెబుతున్నారు.
