ETV Bharat / state

అంబర్​పేటలో విషాదం - ఆర్థిక సమస్యలతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి ఆత్మహత్య

హైదరాబాద్​లోని అంబర్​పేటలో నివాసముంటున్న కుటుంబం - ఇటీవల కుమార్తెకు వివాహం జరిపించిన మృతుడు రామ్ రాజ్​ - వ్యాపారంలో నష్టాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ​కుమారునితో సహా తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్య

Family Died Due To Debt Issues Hyderabad
Family Died Due To Debt Issues Hyderabad (IANS)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 24, 2026 at 12:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Family Died Due To Debt Issues Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని అంబర్​పేటలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంత వరకూ అందరితో ఆనందంగా ఉన్నారు. ఇటీవల కుమార్తెకు వివాహం జరిపించారు. అయితే ఆ కుటుంబాన్ని ఆర్థిక సమస్యలు వెంటాడాయి. ఈ నేపథ్యంలో కుమారునితో సహా తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే,

అంబర్​పేటలోని బాపునగర్ కాకతీయ వీధిలో రామ్​రాజ్-మాధవి దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వారికి కుమారుడు శశాంక్, ఓ కుమార్తె ఉన్నారు. కుమార్తెకు ఇటీవల వివాహం జరిపించారు. రామ్​రాజ్ గతంలో వ్యాపారం చేసే వాడని స్థానికులు తెలిపారు. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో నిన్న రాత్రి రామ్ రాజ్, అతని భార్య మాధవి కుమారుడు శశాంక్‌తో కలిసి ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. అంబర్‌పేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

TAGGED:

MAN DIED DUE TO FAMILY PROBLEM HYD
PERSON KILLED HIMSELF HYDERABAD
PERSON DIED DUE TO DEBT HYDERABAD
FAMILY DIED DUE TO DEBT ISSUES HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.