అంబర్పేటలో విషాదం - ఆర్థిక సమస్యలతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని అంబర్పేటలో నివాసముంటున్న కుటుంబం - ఇటీవల కుమార్తెకు వివాహం జరిపించిన మృతుడు రామ్ రాజ్ - వ్యాపారంలో నష్టాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా కుమారునితో సహా తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్య
Published : February 24, 2026 at 12:33 PM IST
Family Died Due To Debt Issues Hyderabad : హైదరాబాద్లోని అంబర్పేటలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంత వరకూ అందరితో ఆనందంగా ఉన్నారు. ఇటీవల కుమార్తెకు వివాహం జరిపించారు. అయితే ఆ కుటుంబాన్ని ఆర్థిక సమస్యలు వెంటాడాయి. ఈ నేపథ్యంలో కుమారునితో సహా తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
అంబర్పేటలోని బాపునగర్ కాకతీయ వీధిలో రామ్రాజ్-మాధవి దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వారికి కుమారుడు శశాంక్, ఓ కుమార్తె ఉన్నారు. కుమార్తెకు ఇటీవల వివాహం జరిపించారు. రామ్రాజ్ గతంలో వ్యాపారం చేసే వాడని స్థానికులు తెలిపారు. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో నిన్న రాత్రి రామ్ రాజ్, అతని భార్య మాధవి కుమారుడు శశాంక్తో కలిసి ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. అంబర్పేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.