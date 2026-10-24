ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల పోరు - ఆసక్తికరంగా కుటుంబ రాజకీయాలు
స్థానిక ఎన్నికల్లో కుటుంబ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. రక్త సంబంధీకులే పోటీపడుతున్న పరిస్థితులూ నెలకొన్నాయి. ఒకే కుటుంబం నుంచి వేర్వేరు పదవులకు పోటీ చేస్తూ తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 6:52 PM IST
AP MPTC ZPTC Elections 2026 : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కుటుంబ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. ఈసారి కుటుంబ సభ్యులే పరస్పరం బరిలో నిలిచారు. అన్నదముళ్లు, అత్తాకోడళ్లు, తోటి కోడళ్లు ఒకరిపై ఒకరు పోటీ పడుతున్నారు. వీరంతా వేర్వేరు పార్టీల తరఫున పోటీ చేస్తూ తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు నామినేషన్లు వేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అన్నమయ్య జిల్లా చిన్నమండెం మండలంలోని పడమటికోన ఎంపీటీసీ స్థానం నుంచి మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి తల్లి సుశీలమ్మ గురువారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. అదే స్థానానికి శుక్రవారం నాడు మండిపల్లి సతీమణి హరితమ్మ నామపత్రాలు సమర్పించారు. మంత్రి సోదరుడు లక్ష్మీప్రసాద్రెడ్డి తెలుగుదేశం తరఫున జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిత్వానికి నామినేషన్ వేయగా వరుసకు సోదరుడైన పి.దేవనాథరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ నుంచి నామినేషన్ వేశారు. పరిశీలన, ఉపసంహరణ తరవాత ఎవరెవరు పోటీలో ఉంటారనే విషయమై నియోజకవర్గంలో ఉత్కంఠ రేపుతోంది. సుశీలమ్మ, హరితమ్మల్లో ఎవరు బరిలో నిలిచినా వారే చిన్నమండెం ఎంపీపీ అభ్యర్థిగా ఉంటారని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
AP Local Body Elections 2026 : నంద్యాల జిల్లా మిడుతూరు మండలంలోని నాగలూటి ఎంపీటీసీ స్థానానికి ఒకే కుటుంబం నుంచి అత్తాకోడళ్లు పోటీ చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున అత్త బిపాషా పోటీ పడుతుండగా అదే స్థానానికి మరిది కోడలైన షాహీన్ తెలుగుదేశం తరఫున పోటీ పడుతున్నారు. షాహీన్ గురువారం నామినేషన్ వేయగా, అత్త బిపాషా శుక్రవారం నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కంచిలి మండలంలో తెలుగుదేశం తరఫున రెండు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు భార్యాభర్తలు పోటీచేస్తున్నారు. కొక్కిలిపుట్టుగ ప్రాదేశికానికి మాదిన రామారావు, శ్రీరాంపురం స్థానానికి మాదిన విమల శుక్రవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆమదాలవలస మండలంలో కలివరం ఎంపీటీసీ స్థానానికి తోటి కోడళ్లు బరిలో నిలిచారు. మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం పెద్దన్నయ్య తమ్మినేని విజయవర్ధన్రావు భార్య శారద వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎంపీటీసీ స్థానానికి నామపత్రాలు సమర్పించారు. రెండో అన్నయ్య తమ్మినేని శ్యామలరావు భార్య, మాజీ ఎంపీపీ భారతి తెలుగుదేశం నుంచి బరిలో నిలిచారు. వీరి కుమార్తె తమ్మినేని సుజాత ఆమదాలవలస జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా శుక్రవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.
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