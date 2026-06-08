రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి - నివాళులు అర్పించిన కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు
రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి - నివాళులు అర్పించిన కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది - సంస్మరణ సభలో రామోజీరావు జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న ఉద్యోగులు
Published : June 8, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : June 8, 2026 at 12:25 PM IST
Tribute to Ramoji Rao on his Second Death Anniversary : 'అమరం, అపూర్వం మీ చరిత. ఆ వెలుగులో మునుముందుకు సాగడమే మా భవిత' అంటూ రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి సందర్భంగా కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది నివాళులు అర్పించారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని స్మృతివనంలో ఆయన చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించారు. అనంతరం అక్కడ నిర్వహించిన సంస్మరణ సభలో రామోజీరావు జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.
సామాన్యులను అసామాన్యులుగా తీర్చిదిద్దారు : రామోజీరావు దివంగతాలకేగి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తైన వేళ ఆ మహనీయుడి సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ అంజలి ఘటించారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి జీవనోపాధి కల్పించిన ఆ మహానుభావుడి వర్ధంతిని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నిర్వహించారు. నలుగురు నడిచే దారుల్లో కాకుండా, కొత్త మార్గాలు వెదకాలంటూ రామోజీరావు ఎప్పుడూ ఉద్యోగులు, సిబ్బందిని ప్రోత్సహించే వారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల విభాగాధిపతులు రామోజీరావు క్రమశిక్షణ, దార్శనికత, వృత్తి నిబద్ధతను గుర్తు చేసుకున్నారు. రామోజీరావు ఏనాడూ కృషిని తప్ప అదృష్టాన్ని నమ్ముకోలేదని స్మరించుకున్నారు. సామాన్యులను అసామాన్యులుగా తీర్చిదిద్దిన రామోజీరావు, తన బలం సిబ్బంది అని సగర్వంగా చెప్పేవారని ఉద్యోగులు గుర్తు చేసుకున్నారు.
రామోజీరావు సేవలు చిరస్మరణీయం : రామోజీరావు వర్ధంతి సందర్భంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా నివాళులర్పించారు. తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు రామోజీరావు అని చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఆయన రెండో వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పించారు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయమన్నారు. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, ధైర్యసాహసాలతో నడిచిన ఆయన ప్రస్థానం తరతరాలకు స్ఫూర్తి అని తెలిపారు. పత్రికారంగం అంటే వ్యాపారం కాదు సామాజిక బాధ్యత అని భావించి ఆచరించి చూపిన ఆదర్శవాది రామోజీ అని చంద్రబాబు కొనియాడారు.
తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు శ్రీ రామోజీరావు గారి 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి, మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయం. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత,… pic.twitter.com/1zy4Ygv7bw— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 8, 2026
"తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు రామోజీరావు 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి, మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయం. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, ధైర్యసాహసాలతో నడిచిన ఆయన ప్రస్థానం తరతరాలకు స్ఫూర్తి. పత్రికా రంగం అంటే వ్యాపారం కాదు. సామాజిక బాధ్యత అని భావించి ఆచరించి చూపిన ఆదర్శవాది రామోజీ. తెలుగు ప్రజలు గర్వించే మీడియా సంస్థలను అందించిన ఆయన స్థానం ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వతం. రామోజీరావు గారి కీర్తి అజరామరం. వారి వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరం స్మరించుకుందాం" - ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి రామోజీరావు : స్వయంకృషితో అత్యున్నత స్థాయికి చేరి తెలుగుజాతికి ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చిన దార్శనికుడు రామోజీరావు అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. రామోజీరావు రెండో వర్ధంతి సందర్భంగా లోకేశ్ నివాళులు అర్పించారు. పారిశ్రామికవేత్తగా, పత్రికా సంపాదకుడిగా, స్టూడియో వ్యవస్థాపకునిగా, సినీ నిర్మాతగా పలు రంగాలలో తనదైన ముద్ర వేశారంటూ సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ చేశారు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి రామోజీరావు సేవలను స్మరించుకుందామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల అధినేత, పద్మవిభూషణ్ చెరుకూరి రామోజీరావు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఘననివాళులు అర్పిస్తున్నాను. స్వయంకృషితో అత్యున్నత స్థాయికి చేరి తెలుగుజాతికి ఎనలేని కీర్తిప్రతిష్టలు తెచ్చిన దార్శనికుడు రామోజీరావు గారు. పారిశ్రామికవేత్తగా, పత్రికా సంపాదకుడిగా, స్టూడియో… pic.twitter.com/aw91Ur9NlU— Lokesh Nara (@naralokesh) June 8, 2026
"ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల అధినేత, పద్మవిభూషణ్ చెరుకూరి రామోజీరావు వర్ధంతి సందర్భంగా ఘననివాళులు అర్పిస్తున్నాను. స్వయంకృషితో అత్యున్నత స్థాయికి చేరి తెలుగుజాతికి ఎనలేని కీర్తిప్రతిష్టలు తెచ్చిన దార్శనికుడు రామోజీరావు. పారిశ్రామికవేత్తగా, పత్రికా సంపాదకుడిగా, స్టూడియో వ్యవస్థాపకునిగా, సినీ నిర్మాతగా పలు రంగాలలో తనదైన ముద్ర వేశారు. ఈనాడు పత్రిక ద్వారా ప్రజల జీవితాల్లో చైతన్య వెలుగులు నింపారు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి రామోజీరావు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలను స్మరించుకుందాం" - ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ట్వీట్
మీడియా మేరునగధీరుడు - రామోజీరావు ద్వితీయ వర్థంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక వ్యాసం
'ప్రపంచమంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడే రామోజీరావు రోజు ప్రారంభమయ్యేది'- దేశ మీడియా స్వరూపాన్ని మార్చేసిన దార్శనికుడు