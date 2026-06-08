ETV Bharat / state

రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి - ఘన నివాళులర్పించిన కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు

రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి సందర్భంగా రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో ఘన నివాళులు - రామోజీరావు క్రమశిక్షణ, దార్శనికత, వృత్తి నిబద్ధతను గుర్తు చేసుకున్న కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు

Ramoji Rao Second Death Anniversary
Ramoji Rao Second Death Anniversary (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tribute to Ramoji Rao on his Second Death Anniversary : 'అమరం, అపూర్వం మీ చరిత. ఆ వెలుగులో మునుముందుకు సాగడమే మా భవిత' అంటూ రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి సందర్భంగా కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది నివాళులు అర్పించారు. హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలోని స్మృతివనంలో ఆయన చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించారు. అనంతరం అక్కడ నిర్వహించిన సంస్మరణ సభలో రామోజీరావు జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.

కృషిని తప్ప అదృష్టాన్ని నమ్ముకోని వ్యక్తి : రామోజీరావు దివికేగి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తైన వేళ ఆ మహనీయుడి సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ అంజలి ఘటించారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి జీవనోపాధి కల్పించిన ఆ మహానుభావుడి వర్ధంతిని రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో నిర్వహించారు. నలుగురు నడిచే దారుల్లో కాకుండా, కొత్త మార్గాలు వెదకాలంటూ రామోజీరావు ఎప్పుడూ ఉద్యోగులు, సిబ్బందిని ప్రోత్సహించే వారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల విభాగాధిపతులు రామోజీరావు క్రమశిక్షణ, దార్శనికత, వృత్తి నిబద్ధతను గుర్తు చేసుకున్నారు. రామోజీరావు ఏనాడూ కృషిని తప్ప అదృష్టాన్ని నమ్ముకోలేదని స్మరించుకున్నారు. సామాన్యులను అసామాన్యులుగా తీర్చిదిద్దిన రామోజీరావు, తన బలం సిబ్బంది అని సగర్వంగా చెప్పేవారని ఉద్యోగులు గుర్తు చేసుకున్నారు.

రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి - ఘన నివాళులర్పించిన కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు (ETV)

సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలకు : తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు రామోజీరావు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఆయన 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా సీఎం ఘనంగా నివాళులర్పించారు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి, మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయమన్నారు. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, ధైర్యసాహసాలతో నడిచిన ఆయన ప్రస్థానం తరతరాలకు స్ఫూర్తి అని తెలిపారు.

పత్రికా రంగం అంటే వ్యాపారం కాదు, సామాజిక బాధ్యత అని భావించి ఆచరించి చూపిన ఆదర్శవాది రామోజీ అని చంద్రబాబు కొనియాడారు. తెలుగు ప్రజలు గర్వించే మీడియా సంస్థలను అందించిన ఆయన స్థానం ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వతమని తెలిపారు. రామోజీరావు కీర్తి అజరామమన్నారు. రామోజీ వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరం స్మరించుకుందామని 'ఎక్స్' వేదికగా సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు.

తెలుగుజాతికి ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలు : స్వయంకృషితో అత్యున్నత స్థాయికి చేరి తెలుగుజాతికి ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చిన దార్శనికుడు రామోజీరావు అని మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు. రామోజీరావు రెండో వర్ధంతి సందర్భంగా లోకేశ్‌ నివాళులు అర్పించారు. పారిశ్రామికవేత్తగా, పత్రికా సంపాదకుడిగా, స్టూడియో వ్యవస్థాపకునిగా, సినీ నిర్మాతగా పలు రంగాలలో తనదైన ముద్ర వేశారంటూ సోషల్‌ మీడియాలో ట్వీట్ చేశారు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి రామోజీరావు సేవలను స్మరించుకుందామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

మీడియా మేరునగధీరుడు - రామోజీరావు ద్వితీయ వర్థంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక వ్యాసం

'ప్రపంచమంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడే రామోజీరావు రోజు ప్రారంభమయ్యేది'- దేశ మీడియా స్వరూపాన్ని మార్చేసిన దార్శనికుడు

TAGGED:

PAID TRIBUTE TO RAMOJI RAO
RAMOJI DEATH ANNIVERSARY IN HYD
RAMOJI FILM CITY HYDERABAD
రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి
RAMOJI RAO SECOND DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.