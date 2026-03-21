బతికి ఉండగానే శ్మశానంలో పడేసిన కుటుంబ సభ్యులు - జగిత్యాలలో అమానవీయ ఘటన!

జగిత్యాల జిల్లా మంచినీళ్ల బావి ప్రాంతంలో అమానవీయ ఘటన - బతికి ఉండగానే వ్యక్తిని శ్మశానంలో వదిలేసిన కుటుంబ సభ్యులు - స్థానికుల సమాచారంతో బాధితుడిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లిన 108 సిబ్బంది

WIFE ABANDONS HER HUSBAND (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 2:37 PM IST

Updated : March 21, 2026 at 2:54 PM IST

Family Members Abandons Sick Family Member At Graveyard : రోజురోజుకూ మానవ సంబంధాలు కనుమరుగైపోతున్నాయి. ఒకప్పుడు కుటుంబంలో ఎవరికైనా సమస్య వచ్చిందంటే వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు మేమున్నామని ధైర్యం చెప్పి భరోసాగా నిలిచేవారు. కొండంత అండగా ఉండేవారు. కాలక్రమేణా ఈ సంబంధాలు కనిపించకుండా పోతున్నాయి. జీవితాంతం తోడుంటామని పెళ్లి పీటలపై ప్రమాణం చేసి వివాహం చేసుకున్న భార్య భర్తను వదిలేస్తోంది. అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తులకోసం వివాదాలు పెరిగి దాడులు చేసుకుని కేసులు పెట్టుకుంటున్నారు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇలా నిత్యం ఏదో చోట ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా అలాంటి తరహా ఘటనే జగిత్యాలలో జరిగింది. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తిని కుటుంబ సభ్యులే శ్మశానవాటిలో వదిలివెళ్లిన అమానవీయ ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. కొంతమంది స్థానికులో చొరవతో అతడిని 108 సిబ్బంది వచ్చి ఆస్పత్రికి తరలించారు.

బతికుండగానే శ్మశానవాటికలో వదిలేశారు : స్థానికుల కథనం ప్రకారం పట్టణంలోని మంచినీళ్లబావి ప్రాంతానికి చెందిన ఎండ్రికాయల శ్రీధర్‌(49)అనే వ్యక్తికి భార్య సునీత, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు ఉపాధి కోసం అయిదేళ్ల కిందట సౌదీ అరేబియా వెళ్లిన శ్రీధర్‌ ఓ కంపెనీలో పని చేశారు. ఆ సమయంలో వేతనం ఎక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ విలాసాలకు అలవాటు పడ్డారు. ఈక్రమంలోనే కుటుంబ సభ్యులను పట్టించుకోవడం మానేశారు. దీంతో గత్యంతరం లేక కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు ఇక్కడ సునీత కూలీనాలీ పనులు చేస్తూ పిల్లలను పోషించారు.

మూత్రపిండాలు దెబ్బతిని, తీవ్రఅనారోగ్యానికి గురై : ఇటీవల తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైన నేపథ్యంలో శ్రీధర్‌ను అతడు పనిచేస్తున్న కంపెనీ స్వదేశానికి పంపింది. ఇంటికి వచ్చాక ఆయనకు కుటుంబ సభ్యులు స్థానికంగా వైద్యచికిత్సను అందించారు. మూత్రపిండాలు(కిడ్నీలు) దెబ్బతిని తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైన శ్రీధర్‌ను ఆయన కుటుంబసభ్యులు గురువారం రాత్రి పట్టణంలోని చింతకుంట శ్మశానవాటికలో వడిచిపెట్టి వెళ్లారు. అలా రాత్రంతా అక్కడే పడి ఉన్న శ్రీధర్​ను శుక్రవారం మధ్యాహ్నం అటువైపుగా వెళ్తున్నవారు గమనించారు. ఆయన పరిస్థితి చూసి చలించి వెంటనే 108 సిబ్బందికి ఈ సమాచారాన్ని చేరవేశారు. ఓ వ్యక్తి శ్మశానవాటికలో పడి ఉన్నారని తెలిపారు.

దీంతో హుటాహుటిన వారు వచ్చి బాధితుడిని అంబులెన్స్​లో జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీనిపై శ్రీధర్​ను ప్రశ్నించగా సోదరుడు, భార్య తనను పట్టించుకోవడం లేదని చెబుతున్నారు. కాగా ఆయన భార్యపిల్లల పోషణను పట్టించుకోవడం లేదని, దీంతోనే వారు గాంధీనగర్​లో ఉన్న సునీత పుట్టింటికి వెళ్లినట్లుగా స్థానికులు వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీధర్​కు జిల్లా ఆస్పత్రిలో వైద్యులు వైద్యచికిత్సను అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతనికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు తెలిపారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో మరిన్ని విషయాలు తేలాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం శ్రీధర్ కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారి ఆచూకీ లభిస్తే వారికి కౌన్సిలింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది.

"జగిత్యాల చింతకుంట చెరువు ప్రాంతంలోని శ్మశానవాటిక వద్ద ఓ వ్యక్తి అచేతనంగా పడి ఉన్నాడని మాకు ఫోన్​కాల్ వచ్చింది. రాత్రి నుంచి అతడు అక్కడే పడి ఉన్నారని స్థానికులు చెప్పారు. దీంతో ఏం జరిగిందని వారిని ప్రశ్నించాం. ఎవరో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాత్రి పడేశారని వారు చెప్పారు. అతని కాళ్లకు ఆపరేషన్​ కావాల్సి ఉంది. కానీ అతడి భార్య సంతకం చేయకపోవడంతో కాలికి ఆపరేషన్​ కాలేదని చెబుతున్నాడు. రాత్రి తీసుకువచ్చి పడేసింది వాళ్ల తమ్ముడే అని శ్రీధర్​ చెబుతున్నాడు. వాళ్ల ఫోన్​ నంబర్ ఇచ్చారు. వారికి కాల్​ చేస్తుంటే స్విఛ్​ ఆఫ్ అని వస్తుంది. దీంతో ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చి చేర్పించాం"-108 సిబ్బంది

