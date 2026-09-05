చించినాడ బ్రిడ్జిపై మరో విషాదం - అప్పుల బాధ తాళలేక గోదావరిలోకి దూకిన కుటుంబం
ఆర్థిక ఇబ్బందులతో గోదావరిలో దూకిన తణుకుకు చెందిన నంబూరి శ్రీనివాస్ కుటుంబం - శ్రీనివాసరావు భార్య పద్మినిని రక్షించిన జాలర్లు, ఏలూరు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 4:01 PM IST
Family Jumps into Godavari River : అప్పుల బాధ తాళలేక ఓ కుటుంబం గోదావరి నదిలోకి దూకి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. ఈ ఘటన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా యలమంచిలి మండలం చించినాడ బ్రిడ్జి వద్ద చోటు చేసుకుంది. తణుకుకు చెందిన నంబూరు శ్రీనివాస్, పద్మిని దంపతులు స్థానికంగా కిరాణా, పాల వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంటారు.
వ్యాపారం అంతంత మాత్రంగానే సాగుతుంది. దీంతో అప్పుల ఒత్తిడి పెరగడంతో కుమారుడు (16), కుమార్తె (12)తో కలిసి దంపతులు శనివారం తెల్లవారుజామున చించినాడ బ్రిడ్జి పైనుంచి నదిలోకి దూకారు. ఈ ఘటనలో జాలర్లు పద్మినిని రక్షించగా, శ్రీనివాస్తో పాటు ఇద్దరు పిల్లలు గల్లంతయ్యారు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న పద్మినిని ఏలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా గల్లంతైన వారి కోసం కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
10 రోజుల వ్యవధిలోనే: శ్రీనివాస్ సొంతూరు భీమవరంలోని మత్స్యపురి కాగా 20 ఏళ్ల క్రితం తణుకు వచ్చి స్థిరపడ్డారని స్థానికులు తెలిపారు. కుమారుడు పాలిటెక్నిక్ మొదటి సంత్సరం, కుమార్తె స్థానిక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఇటీవలే తణుకు మండలం వేల్పూరుకు చెందిన దంపతులు అదే ప్రాంతంలో గోదావరిలోకి దూకిన ఘటనలో భర్త మృతి చెందగా, భార్య ఆచూకీ నేటికీ లభ్యం కాలేదు. 10 రోజుల వ్యవధిలో మరో కుటుంబం అదే ప్రాంతంలో నదిలోకి దూకడంతో స్థానికంగా విషాదం నెలకొంది.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. అందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబరును సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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