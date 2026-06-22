ఎలుకల మందు తిని ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి - మృత్యువుతో తల్లి పోరాటం
పచ్చని కుటుంబంలో చిచ్చురేపిన బెట్టింగ్ - కుటుంబ కలహాలతో పిల్లలకు ఎలుకల మందు తినిపించి, ఆపై తానూ తిని బలవన్మరణానికి యత్నించిన తల్లి -ప్రాణాలు విడిచిన ఇద్దరు కుమారులు - ప్రాణాపాయ స్థితిలో తల్లి
Published : June 22, 2026 at 1:00 PM IST
Financial Problems Due to Betting : మద్యం, బెట్టింగ్ భూతం ఓ చక్కటి కుటుంబాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేశాయి. ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు కుటుంబ కలహాలు తోడవడంతో ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలకు ఎలుకల మందు తినిపించి, ఆపై తానూ తిని బలవన్మరణానికి యత్నించడం కలకలం రేపింది. ఈ విషాద ఘటనలో పిల్లలిద్దరూ మృత్యవాతపడగా, తల్లి ప్రస్తుతం మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు.
ఖమ్మం మూడో టౌన్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ గుర్రాలపాడుకు చెందిన బొబ్బాల లింగరాజు అనే వ్యక్తికి చింతకాని మండలం నరసింహాపురానికి చెందిన దొడ్డ పూర్ణయ్య కుమార్తె స్వాతి(26)తో తొమ్మిదేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వీరికి కుమారులు వేదిక్ కుమార్(7), తనుశ్(5) ఉన్నారు. లింగరాజు పాల వ్యాపారం చేస్తూ, ఖమ్మంలోని ఓ మొబైల్ షాపులో పని చేస్తున్నాడు. బీటెక్ కోర్సు చదివిన స్వాతి ఇంటి వద్దే ఉంటున్నారు.
ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా బెట్టింగ్లోనే : వీరు ఖమ్మంలోని గాంధీనగర్ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటూ పిల్లలను చదివిస్తున్నారు. మద్యానికి, బెట్టింగ్కు బానిసైన లింగరాజు ఇటీవల కొంత నగదును వాటిలో పెట్టి పోగొట్టుకున్నాడు. దీంతో స్వాతి తండ్రి మంచిమాటలు చెప్పి, అలా చేయొద్దని రూ.1.5 లక్షలు ఇవ్వగా లింగరాజు ఆ మొత్తాన్నీ బెట్టింగ్లో పోగొట్టాడు. బెట్టింగ్లో సుమారు రూ.3 లక్షల వరకు నష్టపోవడంతో ఆ కుటుంబంలో తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి.
ఎలుకల మందు తినిపించా : ఈ ఆర్థిక సమస్యల నడుమ గుర్రాలపాడు వెళ్లి ఉండాలని స్వాతి దంపతులకు ఇరు కుటుంబాల వారు సూచించారు. ఈ క్రమంలో శనివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో పెద్దకుమారుడు వేదిక్ తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులతో బాధపడుతుండగా ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించగా అక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈలోగా చిన్న కుమారుడు తనుశ్ కూడా అస్వస్థతకు గురికావడంతో లింగరాజు భార్యను అసలు ఏమైందని అడిగాడు.
దీంతో తాను ఎలుకల మందు తిని, పిల్లలిద్దరికీ తినిపించినట్లు స్వాతి చెప్పడంతో షాక్ అయ్యాడు. వెంటనే వారిని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాడు. చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం తనుశ్ మృతి చెందగా, స్వాతి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని డాక్టర్లు తెలిపారు. బెట్టింగులకు అలవాటుపడిన అల్లుడు లింగరాజు వేధింపులతోనే తన కుమార్తె మనస్తాపం చెంది ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడిందంటూ పూర్ణయ్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
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