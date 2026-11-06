సరిహద్దులు దాటిన 'ఔదార్యం' - ఏడుగురి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన తాపీమేస్త్రీ
Organ Donation in Hyderabad : ఓ వ్యక్తి అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతూ ఇటీవల మృతిచెందాడు. పుట్టెడు శోకంలోనూ అతడి అవయవాలను దానం చేసి ఏడుగురికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు అతడి కుటుంబసభ్యులు.
Published : November 6, 2026 at 2:00 PM IST
తాపీమేస్త్రీ పని చేస్తూ తన రెక్కల కష్టంతో కుటుంబాన్ని పోషించిన ఆ చేతులు ఇక లేవు. ఊహించని ప్రమాదంలో జీవన్మృతుడైనా నలుగురిలో చిరంజీవిగా ఉండాలనే కుటుంబ సభ్యుల ఔదార్యం ఏడుగురి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేలా చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే, ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా పోకూరుకు చెందిన గురిజాల సురేంద్ర(37) తాపీ మేస్త్రీగా పనిచేసేవారు. గత నెల 27వ తేదీన ఇంట్లో ఉండగా ఆయనకు తీవ్రమైన తలనొప్పి, కళ్లు తిరగడంతో అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు.
అవయవదానంతో ఏడుగురి జీవితాల్లో వెలుగు
గురిజాల సురేంద్ర అనారోగ్య పరిస్థితిపై ఆందోళనకు గురైన అతడి కుటుంబ సభ్యులు తొలుత స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స అందించినప్పటికీ పరిస్థితిలో మార్పులేకపోవడంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం ఎల్బీనగర్లోని కామినేని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ చికిత్స అందించిన వైద్యులు పరిస్థితి విషమించడంతో సురేంద్ర బ్రెయిన్ డెడ్ (జీవన్మృతుడు) అయినట్లు గురువారం నిర్ధారించారు.
సమాచారం తెలుసుకున్న జీవన్దాన్ బృందం ఆస్పత్రి వద్దకు చేరుకుని మృతుడి భార్య, కుటుంబ సభ్యులకు అవయవ దానంపై అవగాహన కల్పించారు. దీంతో వారు ఆర్గాన్ డొనేషన్కు అంగీకరించడంతో గుండె, 2 మూత్రపిండాలు, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు-1, కంటి కార్నియాలను సేకరించి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వారికి శస్త్రచికిత్సతో అమర్చినట్లుగా 'ఎస్వోటీటీవో' నోడల్ అధికారి ప్రొ.శ్రీభూషణ్ రాజు తెలిపారు.
ప్రత్యేక విమానంలో చెన్నైకి గుండె తరలింపు
సురేంద్ర గుండెను అమర్చేందుకు జీవన్దాన్లో పేర్లు నమోదు చేసుకున్న వారి బ్లడ్ శాంపిల్స్ సరిపోలలేదు. చెన్నైలోని ఓ పేషెంట్ రక్త నమూనాలు సరిపోవడంతో అక్కడికి తరలించేందుకు హుటాహుటిన గ్రీన్ ఛానల్ను ఏర్పాటు చేశారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు కామినేని హాస్పిటల్ నుంచి ప్రత్యేక అంబులెన్స్లో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం, అక్కడి నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో చెన్నైకి, అక్కడి నుంచి నేరుగా ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. 2 గంటల 50 నిమిషాల వ్యవధిలోనే గుండె సురక్షితంగా చేరినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
ఈ వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు
భవిష్యత్తులో అవయవ దానం చేయాలన్న వారు www.jeevandan.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. సంస్థ తరఫున డోనర్ కార్డును కూడా ఆన్లైన్లో జారీ చేస్తారు. ఈ సమ్మతి ప్రక్రియను ప్రతిజ్ఞగా పేర్కొంటారు. అవయవాలు అవసరమైన వారు ఆన్లైన్లో తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు. వివరాల కోసం హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో జీవన్దాన్ సంస్థ ప్రతినిధులను సంప్రదించవచ్చు. 040 23489494, 63006 25242 ఫోన్ నంబర్ల ద్వారా మన సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
తనువు చాలించినా నలుగురు జీవితాల్లో వెలుగు - దుఃఖంలోనూ అవయవ దానమిచ్చిన తల్లిదండ్రులు