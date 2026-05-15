తండ్రి ఆశయాన్ని నెరవేర్చిన కుమారుడు - సందిపూడిలో 'కాటన్' విగ్రహం ఏర్పాటు
కౌలు రైతు అసాధారణ సంకల్పం - దాతలు ముందుకొచ్చినా నిరాకరించిన రైతు - సొంత డబ్బుతోనే విగ్రహం ఏర్పాటు - గుర్రపు స్వారీ చేస్తున్న కాటన్ దొర విగ్రహం 3 సెంట్లలో ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 4:05 PM IST
Family Built Statue For Sir Arthur Thomas Cotton The Builder Of Dhavaleswaram Dam : ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట నిర్మించి ఉభయగోదావరి జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేసిన సర్ ఆర్ధర్ కాటన్ అంటే గోదావరి జిల్లా వాసులకు వెలకట్టలేని అభిమానం. ఊరువాడా విగ్రహాలు పెట్టి మరీ ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటారు. రూ. 8 లక్షలు సొంత డబ్బు వెచ్చించి ఓ కౌలు రైతు "కాటన్" విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి తన మమకారం చాటారు. ఏళ్లనాటి తన తండ్రి కలను సాకారం చేయడంతోపాటు ఆ ప్రాంత వాసులకు కాటన్ దొరపై ఉన్న మమకారాన్ని చాటిచెప్పారు.
బ్రిటీష్ ఇంజనీర్ సర్ ఆర్థర్ కాటన్ : గుర్రంపై ఠీవిగా కూర్చున్న ఈ విగ్రహం కోనసీమ జిల్లా ఆలమూరు మండలం సందిపూడి గ్రామంలో కొలువుదీరింది. ఆయన ఎవరో కాదు బ్రిటీష్ ఇంజనీర్ సర్ ఆర్థర్ కాటన్. ఆయన్ని గోదారోళ్లు దైవంగా కొలుస్తారు. ఆయన నిర్మించిన ఆనకట్టే ఆ ప్రాంతానికి జీవనాధారం. ఆ మహనీయుడిపై ఉన్న కృతజ్ఞతను చాటుకోవాలని ఓ కౌలు రైతు తపించాడు. సొంత ఇల్లు, సెంటు భూమి లేకపోయినా తండ్రికిచ్చిన మాట కోసం లక్షలు వెచ్చించి కాటన్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించాడు. ఒక సామాన్యుడి అసాధారణ సంకల్పానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఈ విగ్రహం.
8 లక్షల రూపాయలతో విగ్రహం : సందిపూడి గ్రామానికి చెందిన కౌలు రైతు దొడ్డా సత్తిపండు తన తండ్రి వెంకయ్య చిరకాల వాంఛ నెరవేర్చడానికి ఈ విగ్రహాన్ని నిర్మించారు. అప్పట్లో కరవు కాటకాలను చూసిన వెంకయ్య ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేసిన కాటన్ దొరకు తన ఊర్లో విగ్రహం ఉండాలని కోరుకునేవారు. ఆయన మరణానంతరం, ఆ బాధ్యతను సత్తిపండు భుజానికెత్తుకున్నారు. 8 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో దీన్ని నిర్మించారు. దాతలు ముందుకు వచ్చినా రూపాయి తీసుకోకుండా, సొంత డబ్బునే ఖర్చు చేశారు. 3 సెంట్ల స్థలంలో అందమైన ప్రాకారం, పచ్చని చెట్లు, రైతులు కూర్చునేందుకు వీలుగా బెంచీలు ఏర్పాటు చేసి ఒక మినీ పార్కులా తీర్చిదిద్దారు.
సాధారణంగా తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకార్థం ఆలయాలు కట్టడం చూస్తుంటాం. కానీ, పరాయి దేశస్థుడైనా తమ బతుకుల్లో వెలుగులు నింపిన ఇంజినీర్కు ఇలా విగ్రహం కట్టడం గోదారోళ్ల మమకారానికి నిదర్శనమని స్థానికులు కొనియాడుతున్నారు. భావితరాలకు కాటన్ దొర గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పిన సత్తిపండుపై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది. ధవళేశ్వరం ఆనకట్టతో కోనసీమను కోటి రత్నాల సీమగా మార్చిన ఆ భగీరథుడికి, విగ్రహం కట్టాలనే కోరిక నెరవేరడంతో దొడ్డా వెంకయ్య కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
