అప్పుల బాధ తట్టుకోలేక కుటుంబంతో ఆత్మహత్యాయత్నం - పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్ రివర్స్!

ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం - బంధువుల సమాచారంతో పోలీసులు అప్రమత్తం - దంపతులు, ఇద్దరు పిల్లలు సురక్షితం

Family Attempts Self Death due to Financial Difficulties at Palnadu District
Family Attempts Self Death due to Financial Difficulties at Palnadu District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 12:07 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Family Attempts Self Death due to Financial Difficulties : రోడ్డుపై రయ్‌మంటూ వెళ్తున్న ఓ కారు. అందులో భార్యభర్తలు, ఇద్దరు పిల్లలు. భర్త ముఖంలో తీవ్ర నిస్పృహ. భార్య మొహంలో తెలియని కంగారు. ఇంతలో పోలీసు వాహనం ప్రత్యక్షమైంది. భర్త నిర్ఘాంతపోయాడు! భార్య హమ్మయ్యా అంటూ ఊపిరి పీల్చుకుంది. పోలీసులు సమయానికి రావడంతో కథ సుఖాంతమైంది. లేదంటే విషాదాంతమయ్యేది. అసలింతకీ ఈ కథలో ట్విస్టేంటి?

పల్నాడు జిల్లా దుర్గికి చెందిన అమరేంద్రకు భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు. పీకల్లోతు అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు. అప్పిచ్చినవాళ్లకు సమాధానం చెప్పుకోలేకపోయాడు. ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నాడు. కలిసి చచ్చిపోదాం అంటూ భార్యనూ ప్రేరేపించాడు. దుర్గి నుంచి సంతమాగులూరు వచ్చాడు. స్నేహితుడి వద్ద కారు తీసుకున్నాడు. భార్యపిల్లల్ని అందులో ఎక్కించుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి బయలుదేరాడు. భయపడిన భార్య త్రివేణి వద్దని వేడుకుంది. ఐనా వినకపోవడంతో గుట్టుగా అత్తమామాలకు ఫోన్‌లో సమాచారం ఇచ్చింది.

అప్పుల బాధ తట్టుకోలేక కుటుంబంతో ఆత్మహత్యయత్నం - పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్ రివర్స్! (ETV)

పోలీసుల సడన్ ఎంట్రీ: అమరేంద్ర తల్లిదండ్రులు కంగారుపడ్డారు. విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పి, కాపాడాలని కోరారు. నరసరావుపేట గ్రామీణ ఎస్సై కిషోర్ వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. ఫోన్ ట్రేస్‌ చేశారు. కారు నరసరావుపేట-గుంటూరు రోడ్డులోని డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద ఉందని గుర్తించి లొకేషన్ ఆధారంగా కారుని అడ్డుకున్నారు. పోలీసుల సడన్ ఎంట్రీతో అమరేంద్రకు చెమటలు పట్టాయి. త్రివేణి మాత్రం హమ్మయ్య బతికి బట్టకట్టామంటూ ఊపిరిపీల్చుకుంది. పోలీసులు దంపతుల్ని కారు దింపి ఈ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావంటూ అమరేంద్రను ప్రశ్నించారు. కంగారుపడిన అమరేంద్ర పిల్లలను గుంటూరు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తున్నానంటూ పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పాడు. పిల్లల మొహం చూసైనా బతకాలనిపించ లేదా అని అమరేంద్రకు పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు: మండలంలో ఎస్​ఆర్​కేటి బైపాస్ వద్ద శుక్రవారం (నిన్న) రాత్రి చోటు చేసుకున్న ఘటనపై గ్రామీణ ఎస్సై కిశోర్ తెలిపిన వివరాల మేరకు మాచర్ల నియోజకవర్గం దుర్గి గ్రామానికి చెందిన శ్రీపతి అమరేంద్ర, త్రివేణి దంపతలు కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తుంటారు. వీరికి 5 ఏళ్ల బాబు, 3 ఏళ్ల పాప ఉన్నారు. కుటుంబ పోషణతో పాటు ఇతర కారణాల వల్ల అప్పులు కావడంతో చేసేది లేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని భావించాడు. అమరేంద్ర పిల్లలకు ఆరోగ్యం బాగుండటం లేదని, గుంటూరు వెళ్లి చికిత్స చేయించుకొని వద్దామని భార్య త్రివేణి, ఇద్దరు చిన్నారులతో కలిసి కారులో బయల్దేరారు.

మార్గం మధ్యలో భార్యతో అప్పులు ఎలా తీర్చాలో అర్థం కావటం లేదని, అందరం ఆత్మహత్య చేసుకుందామని చెప్పాడు. దీంతో కంగారుపడిన ఆమె విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేసింది. అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు నరసరావుపేట గ్రామీణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. గ్రామీణ ఎస్సై తన సిబ్బందితో హుటాహుటిన సాంకేతికత సాయంతో సెల్​ఫోన్ సిగ్నల్స్ కనుగొని ఉప్పలపాడు బైపాస్ మీదుగా గుంటూరు వైపు వెళుతుండటాన్ని గుర్తించారు. వెంటనే అతడ్ని వెంబడించారు. అప్పటికే ఎస్​ఆర్​కేటీ కాలనీ సమీపంలో బ్రిడ్జి వద్ద కారు నిలిపి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా వారిని పోలీసులు నిలువరించారు.

ఆత్మహత్య మంచి పద్దతి కాదని, నెమ్మదిగా అప్పులు తీర్చుకొని పిల్లలతో సంతోషంగా ఉండాలని హితవు పలికారు. అనంతరం వారి కుటుంబ సభ్యులకు అమరేంద్ర, త్రివేణి, ఇద్దరు చిన్నారులను అప్పగించారు. సకాలంలో స్పందించి నలుగురి ప్రాణాలు కాపాడిన పోలీసులకు పలువురు అభినందనలు తెలిపారు.

Last Updated : April 4, 2026 at 1:25 PM IST

