'ఇప్పుడే పిల్లలు వద్దని భార్యతో భర్త మాట' - ప్రాణం తీసిన అత్తింటి వారి దాడి
రెండు నెలల క్రితమే యువతీయువకుల వివాహం - భార్య గర్భం దాల్చగా ఇప్పుడే పిల్లలు వద్దన్న భర్త - కోపంతో రగిలిపోయి భర్త ఇంటిపై దాడికి దిగిన అత్తింటి వారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 9:37 AM IST
Macharla Murder Case : కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆ రెండు కుటుంబాలు వియ్యం అందుకున్నాయి. కొత్త బంధుత్వంతో ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాయి. ఇంతలోనే ఆ నవ దంపతులు తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారనే శుభవార్త తెలిసింది. దీంతో ఇరు కుటుంబాల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. కానీ, ఆ సంతోషం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. ఓ చిన్న అభిప్రాయ భేదం వారి ఆనందాన్ని ఆవిరి చేసింది. ఊహించని విధంగా ఆ రెండు కుటుంబాల్లో చిచ్చుపెట్టింది. అత్తింటి వారు విచక్షణారహితంగా చేసిన దాడిలో ఏ పాపం ఎరుగని ఓ అమాయక యువకుడి ప్రాణం గాల్లో కలిసిపోయింది. పల్నాడు జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
రెండు నెలల క్రితమే పెళ్లి : మాచర్ల మండలం రేగులవరం తండాకు చెందిన భరత్ నాయక్కు, శ్రీరామపురం తండాకు చెందిన అనూషతో వివాహం నిశ్చయమైంది. రెండు నెలల క్రితమే ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు వీరికి పెళ్లి చేశారు. భరత్ నాయక్ హైదరాబాద్లో ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. దీంతో పెళ్లి తర్వాత భార్య అనూషను తీసుకుని అతడు హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయాడు. అక్కడే ఇద్దరూ కలిసి కాపురం ఉంటున్నారు.
గర్భం వద్దనడంతో గొడవ : కొత్త కాపురంలో అప్పుడే అనూష గర్భం దాల్చింది. ఈ వార్తను ఆమె తన భర్త భరత్ నాయక్కు చెప్పింది. వెంటనే ఇద్దరూ స్వగ్రామానికి వచ్చారు. మాచర్లలోని ఓ ఆసుపత్రికి వెళ్లి అనూషకు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. పరీక్షల అనంతరం భరత్ నాయక్ తన మనసులోని మాటను భార్యకు చెప్పాడు. "మనం ఇంకా జీవితంలో స్థిరపడలేదు. ఇప్పుడే పిల్లలు వద్దు. కొన్నాళ్లు ఆగి పిల్లల గురించి ఆలోచిద్దాం" అని చెప్పాడు. భర్త మాటలతో అనూష మనస్తాపానికి గురైంది. ఈ క్రమంలోనే ఆసుపత్రిలోనే భార్యాభర్తల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.
ఆసుపత్రిలోనే మొదలైన చిచ్చు : పిల్లలు వద్దని భర్త చెబుతున్న విషయాన్ని అనూష వెంటనే తన పుట్టింటి వారికి ఫోన్ చేసి చెప్పింది. దీంతో అనూష కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. భరత్ నాయక్ను నిలదీశారు. అక్కడే రెండు కుటుంబాల మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆసుపత్రిలో గొడవ వద్దని, ఇంటికి వెళ్లి పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో మాట్లాడుకుందామని భరత్ నాయక్ చెప్పాడు. దీంతో అప్పటికి గొడవ సద్దుమణిగింది. ఎవరి ఇళ్లకు వారు వెళ్లిపోయారు.
రాడ్లు, కర్రలతో దాడి : ఇంటికి వెళ్లి మాట్లాడుకుందామని చెప్పిన భరత్ నాయక్ మాటలను అనూష కుటుంబ సభ్యులు వక్రీకరించారు. పంచాయితీకి రాకుండా తప్పించుకుంటున్నారని కోపంతో రగిలిపోయారు. ఇరవై మందికి పైగా బంధువులను వెంటేసుకుని రేగులవరం తండాలోని భరత్ నాయక్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఒక్కసారిగా భరత్ నాయక్ కుటుంబ సభ్యులపై విరుచుకుపడ్డారు. చేతికి అందిన రాడ్లు, కర్రలతో విచక్షణారహితంగా దారుణంగా దాడి చేశారు.
ఈ దాడిలో భరత్ నాయక్తో పాటు పలువురు కుటుంబ సభ్యులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘర్షణలో భరత్ నాయక్ సోదరుడు బర్మా నాయక్ తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అప్పటివరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న తండాలో బర్మా నాయక్ మరణంతో ఒక్కసారిగా తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
"ఇంట్లో భార్యాభర్తల మధ్య కొంచెం గొడవ అయింది. వాళ్ల వైపు పెద్ద మనుషులు వచ్చి మాట్లాడతాం అన్నారు. ఈ విషయాన్ని బయట కాకుండా ఇంటి దగ్గరే కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం అని మేం చెప్పాం. కానీ, మేం పంచాయితీకి రాలేదని చెప్పి, 20 మంది మా ఇంటికి వచ్చారు. రాడ్లతో మాపై విరుచుకుపడి కొట్టారు."-మృతుడి సోదరి
"మేం ఇంకా స్థిరపడలేదని, ఇప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు అని నా భార్యకు చెప్పాను. దీంతో పెద్ద గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవతో మనస్తాపం చెంది, నేను మా అత్త వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లి అక్కడే పాయిజన్ బాటిల్ తీసుకున్నాను."-భరత్ నాయక్, బాధితుడు
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