అరచేతిలో ఆధునిక అస్త్రం - కొత్త ఆపదలను మోసుకొస్తోన్న మొబైల్ ఫోన్

గొడవలతో కుటుంబాలు ఛిన్నాభిన్నం - హత్యలకు దారితీస్తున్న పరిస్థితులు - అరచేతిలో సెల్​ఫోన్​​ ఉండటం వల్ల ఎన్నో కొత్త ఆపదలు - మొబైల్​తో తలెత్తే గొడవలకు అధిక శాతం అనుమానమే ప్రధాన కారణం

Cell Phone Conflicts Relations and Families
Published : May 8, 2026 at 4:02 PM IST

Cell Phone Conflicts Relations and Families : ఈ ప్రస్తుత డిజిటల్​ యుగంలో ప్రతి ఒక్కరూ మొబైల్​ ఫోన్​ను వాడుతున్నారు. అయితే ఈ సెల్​ఫోన్​ ఎన్నో కుటుంబాల్లో చిచ్చుపెడుతోంది. ఏం చేసినా తప్పులానే అనిపిస్తుంది. రింగ్​ అయిన వెంటనే స్పందించుకున్నా తప్పే, కాల్​ వెయింటింగ్​లో ఉండటం అయితే శాపమే. మన అరచేతిలో ఉండే మొబైల్ ఎన్నో కొత్త ఆపదలను మోసుకొస్తుంది. బంధుమిత్రులను దూరం చేస్తుంది. ఆలుమగల మధ్య కలహాలు సృష్టిస్తుంది. నిత్యం గొడవలతో భార్యాభర్తలు తగువులాడుకుంటుండటం ఇటు పిల్లల మనసునూ గాయపరుస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు దారితీయటం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తుంది. హైదరాబాద్​లో ఈ సంవత్సరంలో 4 నెలల వ్యవధిలోనే ఐదు హత్యలు, ఇద్దరి బలవన్మరణానికి సెలఫోన్​ కారణం కావడం ఇందుకు నిదర్శనం.

  • కాచిగూడలో భర్త మల్లికార్జున్​ ఐ ఫోన్​ కొనివ్వలేదనే కోపంతో భార్య ప్రియ పురుగులు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
  • మరో ఘటనలో ఒడిశా నుంచి బతుకుదెరువు కోసం వచ్చిన చంద్రబాను సమాల్​, సస్మిత సమాల్​ దంపతులు పిల్లలతో ఫతేనగర్​లో నివాసం ఉంటున్నారు. మే 5వ తేదీన రాత్రి భార్య ఫోన్​లో ఎక్కువ సేపు మాట్లాడుతుందనే కోపంతో డంబల్​తో తలపై బలంగా కొట్టడంతో తీవ్రగాయాలపాలైంది. దీంతో గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేర్చగా, చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతి చెందింది.

అసలు ఈ తగాదాలు ఎందుకంటే? : పిల్లలకు సెలవులు వచ్చేయంటే చాలు అధిక శాతం మంది ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​​కు అతుక్కుపోతున్నారు. బిడ్డలను ఆ అలవాటు నుంచి బయటపడేసే క్రమంలో తల్లిదండ్రులు గొడవలు పడుతున్నారు. ఖరీదైన సెల్​ఫోన్లను హొదాగా భావించి అప్పులు చేసి మరీ వాటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఆ తర్వాత బంధుమిత్రులతో ఎక్కువ సమయం మాట్లాడటం, కాల్​డేటా తొలగించిన సందర్భాల్లో దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తుతున్నట్టు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఒకేచోట కలిసి చదువుకొని విడిపోయిన విద్యార్థులు అకస్మాత్తుగా మళ్లీ కలిసిన సందర్భాల్లో ఫోన్​ నంబర్లు మార్చుకుంటున్నారు. ఆ పాత పరిచయాల వల్ల కాస్త ఎక్కువ సమయం కేటాయించి ఫోన్స్​ మాట్లాడుతుంటారు. అయితే ఇది ఆ దంపతుల మధ్య కొత్త చిక్కులు తెచ్చిపెడుతుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. మరికొందరు పెద్దలు మొబైల్​ కొనివ్వలేదని పిల్లలు ఇల్లొదిలి వెళ్లిపోతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

అనుమానం ఎక్కువై - స్పై యాప్​లతో నిఘా : హైదరాబాద్​కు చెందిన యువతీయువకుడు పెద్దల ఆమోదంతో పెళ్లిపీటలు ఎక్కేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ తరుణంలో ఫోన్​లో గంటల తరబడి మాట్లాడుకునేవారు. ఆమె ఫోన్​ ఎంగేజ్​ వస్తే అతడు భరించలేకపోయేవాడు. దీంతో ఆమెను కొద్ది రోజులకు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావంటూ ఆరా తీయడంతో ఆ యువతి భయపడిపోయింది. ఈ క్రమంలో పెళ్లికి ముందే ఇంతటి ఆరా తీస్తున్నాడంటూ వివాహం రద్దు చేయించింది. ఇలా చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల మొబైల్​తో తలెత్తే గొడవలకు అధిక శాతం అనుమానమే ప్రధాన కారణమని సనత్​నగర్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ అశోక్​ పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి తరహాలోనే ప్రేమికులు, భార్యాభర్తలు కొందరు మరో అడుగు ముందుకేసి భాగస్వామికి తెలియకుండా ఫోన్​లో స్పైయాప్​ ఇన్​స్టాల్​ చేసి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారనేది రికార్డు చేస్తున్న సందర్భాలు తాజాగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

ఈ తగాదాలను నివారించవచ్చు : హైదరాబాద్​లో బాలబాలికల అదృశ్యం కేసుల్లో నెలకు నలుగురు పిల్లలు ఇంటి నుంచి మాయమవటానికి సెల్​ఫోన్​ కారణమని ఓ ఇన్​స్పెక్టర్​ అన్నారు. మొబైల్​ వినియోగంలో పరిమితులు తెలుసుకుంటే సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నారు. అరచేతిలో ఉన్న ఈ ఆధునిక అస్త్రం సరిగ్గా వినియోగించకపోతే కుటుంబాలను ఛిన్నాభిన్నం చేసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ సెల్​ఫోన్​ కేవలం అవసరానికి మాత్రమే వాడటం, ఎక్కువ సమయం కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం వంటివి చేయడం ద్వారా ఇటువంటి తగాదాలను నివారించవచ్చు.

