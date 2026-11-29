బంగారం ధరల పతనం - గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్నవారికి షాక్!
Gold Prices Impact Gold Loan Companies : మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గడంతో బ్యాంకులు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఎక్కువ బకాయి వారికి ఉన్న వడ్డీ మొత్తం చెల్లించాలని రుణగ్రహీతలకు సందేశాలిచ్చాయి.
Published : November 29, 2026 at 7:38 AM IST
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గిపోతున్న నేపథ్యంలో బ్యాంకులు అప్రమత్తమయ్యాయి. దీని ఫలితంగా తాకట్టు రుణానికి భద్రత తగ్గుతుందని ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. రాష్ట్రంలోని పలు బ్యాంకులు తమ వద్ద బంగారం తాకట్టు రుణాలు తీసుకున్న వారు ఎప్పుడు, ఎంత రుణం తీసుకున్నారు? వడ్డీతో బకాయి ఎంత వరకు చేరిందనే దానిపై ప్రత్యేకంగా పరిశీలిస్తున్నాయి. అంతేకాదు బంగారం స్వచ్ఛతకు కూడా మళ్లీ అంతర్గతంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. బంగారం స్వచ్ఛత, నికర బరువు, మార్కెట్ ధర ఆధారంగా బ్యాంకులు రుణాలు మంజూరు చేయడం ఆనవాయితీగా మారింది.
వడ్డీ మొత్తం చెల్లించాలని నోటీసులు
రుణం ఇచ్చిన తర్వాత ధర తగ్గితే తాకట్టు బంగారం ప్రస్తుత విలువ, రుణమొత్తం మధ్య వ్యత్యాసం తగ్గిపోతుంది. రుణగ్రహీత అప్పు మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి ముందుకు రాకపోతే బ్యాంకులకు నిరర్థక ఆస్తుల (ఎన్పీఏ) భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది. 2026 మార్చి నాటికి తెలంగాణలో బంగారం తాకట్టు పెట్టి తీసుకున్న రుణాల బకాయిలు రూ.1.60 లక్షల కోట్లు అని అంచనా. వీటిలో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఇచ్చినవి సుమారు రూ.92 వేల కోట్ల వరకూ ఉన్నాయని సీనియర్ బ్యాంకు అధికారి తెలిపారు. ఇటీవల ధరలు తగ్గడంతో ఎక్కువ బకాయిలున్న వారిని వెంటనే వడ్డీ మొత్తం చెల్లించాలని నోటీసులు ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
60 శాతానికి మించి రుణం ఇవ్వడం లేదు
ప్రస్తుతం సహకార బ్యాంకుల్లో బంగారం విలువలో 60 శాతానికి మించి రుణం ఇవ్వడం లేదని, అందువల్ల ధరల తగ్గుదల వల్ల తక్షణ ప్రభావం తమపై లేదని తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార అపెక్స్ బ్యాంకు మేనేజింగ్ డైరక్టర్ కృష్ణారావు ''ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్''కు చెప్పారు. ఇతర బ్యాంకులు 75 - 85 శాతం వరకు రుణం ఇస్తున్నట్లు ధరలు తగ్గగానే అప్రమత్తమై బకాయిదారులకు నోటీసులు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.
గోల్డ్ లోన్ కంపెనీలపై ప్రభావం
- బంగారం విలువ తగ్గినప్పుడు, ఇచ్చిన రుణాలపై నిష్పత్తి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కంపెనీలు రుణగ్రహీతలకు మార్జిన్ కాల్స్ పంపి, అదనపు బంగారం తాకట్టు పెట్టమని లేదా కొంత రుణం తిరిగి చెల్లించమని కోరుతాయి.
- తక్కువ బంగారు ధరల వద్ద అదే బరువున్న నగలకు తక్కువ రుణం మొత్తం వస్తుంది. దీనివల్ల కొత్త రుణాల సగటు విలువ తగ్గుతుంది.
- రుణగ్రహీతలు అదనపు బంగారం లేదా పాక్షిక చెల్లింపులు చేయలేని పరిస్థితుల్లో, కంపెనీలు బకాయిల రికవరీ కోసం తాకట్టు బంగారాన్ని వేలం వేసే ప్రక్రియలను వేగవంతం చేయాల్సి వస్తుంది.
బంగారు ధరలు పెరిగినప్పుడు ప్రభావం
- బంగారం ధరలు పెరిగితే అదే నగలకు ఎక్కువ రుణం లభిస్తుంది.
- దీంతో అదనపు కస్టమర్లు లేకపోయినా రుణ వృద్ధి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
- తాకట్టు విలువ పెరగడం వల్ల రుణదాతలకు సెక్యూరిటీ బఫర్ పెరిగి, మొండి బకాయిల (ఎన్పీఏ) ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
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