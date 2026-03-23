'రూ.లక్ష ఇవ్వకపోతే శపిస్తాం' - వృద్ధురాలిని బెదిరించిన స్వామిజీలు

కృష్ణాజిల్లాలో నగదు కోసం వృద్ధురాలిపై బెదిరింపులకు పాల్పడిన స్వామిజీలు - రూ.లక్ష ఇవ్వాలని లేకుంటే శపిస్తామని హెచ్చరిక - బాధితుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు

Fake Swamijis Threaten Elderly Woman in krishna District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 1:36 PM IST

Fake Swamijis Threaten Elderly Woman For Money in Krishna District: మేము స్వామిజీలం, అశ్రమం నిర్వహణకు లక్ష ఇవ్వకపోతే శపిస్తామని ఓ వృద్ధురాలిని బెదిరించిన ఘటన కృష్ణా జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. భయపడిన వృద్ధురాలు దొంగ స్వామీజీలకు కొద్ది మొత్తంలో నగదు ఇచ్చారు. అనంతరం ఈ స్వామీజీల వ్యవహారంపై పోలీసులు దృష్టి పెట్టి ప్రస్తుతం దర్యాప్తును చేపట్టారు.

కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మండలం ఆకునూరులో విచిత్ర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉయ్యూరు మండలం ఆకునూరులో మందాడ ప్రసాదరావు, మణి దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. ఆదివారం ఉదయం సమయంలో నలుగురు వ్యక్తులు కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి మంత్రాలు చదువుతూ ఇంట్లోకి వచ్చారు. నీ భర్త మాకు తెలుసు, మాకు అశ్రమం ఉంది. అందులో గోవులు నిర్వహణకు లక్ష ఇవ్వాలని మణిని బెదిరించారు.

లేకపోతే శపిస్తామని మందాడ ప్రసాదరావు, మణి దంపతులను హెచ్చరించారు. దాంతో ఆందోళనకు గురైన ఆమె 'నా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు' అని చెప్పి తన వద్దనున్న రూ. 5,000 ఇచ్చింది. ఈ సమయంలో ఆమె మేనల్లుడు తోట్లవల్లూరు మండలం బొడ్డపాడు నుంచి వెంకట శివ రామకృష్ణ వచ్చారు. అయితే అతని నుంచి సైతం వాళ్లు రూ.1000 నగదును తీసుకున్నారు. భయాందోళనకు గురైన వృద్దురాలు మా ఇంటికి వచ్చిననలుగురు స్వామిజీలు ఎవరో మాకు తెలియదని ఆందోళనకు లోనయ్యారు.

దాంతో వారి వల్ల మాకు భయంగా ఉందని చివరకు రూరల్‌ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఆపై సమాచారం అందుకున్న ఉయ్యూరు రూరల్‌ పోలీసులు మణి, వెంకట శివరామకృష్ణను విచారించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

