రూ.లక్షకే తులం బంగారం - కట్​ చేస్తే అరకోటితో పరారైన దొంగ స్వామీజీ

స్వామీజీల మారు వేషంలో మోసాలకు పాల్పడుతున్న దుండగులు - తులం బంగారం రూ. లక్షకే ఇస్తామని ఆశ చూపి సొమ్ము చేతికందాక పరార్​ - ఖమ్మం జిల్లాలోని కెప్టెన్ బంజారాలో ఘటన

Cheating in the Name of Gold in Khammam (Getty images)
Published : May 24, 2026 at 10:43 PM IST

Cheating in the Name of Gold in Khammam : లక్ష రూపాయిలకు తులం బంగారం ఇస్తామంటూ మాయమాటలు చెప్పి రూ. లక్షలు తీసుకొని మోసం చేసిన ఘటనపై ఖమ్మం జిల్లా కామేపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చర్యలు చేపట్టారు. వివరాల్లోకి వెళితే

బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఖమ్మం జిల్లాలోని కెప్టెన్ బంజారాకు చెందిన బానోతు అఖిల్ ఇంటికి ఈ నెల 10న బాసిత్ నగర్​కు చెందిన బానోతు సాయికుమార్, ఏపీ నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన బోగా లక్ష్మీనారాయణ వచ్చారు. తమ వద్ద బంగారం బిస్కెట్ ఉందని తులం రూ. లక్షకే ఇస్తామని చెప్పారు. మీతో పాటు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే వారిని కూడా డబ్బులు సిద్ధం చేసుకుంటే వారం తరువాత బంగారం తీసుకొస్తామని నమ్మించారు.

బంగారం తీసుకొస్తామని వెళ్లి : తమ వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని సైతం ఇచ్చి తనిఖీ చేసుకోమని చెప్పారు. దీంతో అఖిల్ బంగారం నిజమైనదే అని నమ్మారు. అనంతరం గ్రామంలోని కొందరికి బంగారం విషయం చెప్పగా అఖిల్​తో సహా ఆరుగురు ఈ నెల 18న రూ.47,40,000 నిందితులకు అందజేశారు. వారిని అక్కడే ఉంచి బంగారం తీసుకొస్తామని వెళ్లిన ఇద్దరూ తిరిగి రాలేదు. బాధితుడు అఖిల్ ఫిర్యాదు మేరకు నిందితులు సాయికుమార్, లక్ష్మీనారాయణపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

పదుల సంఖ్యలో బాధితులు : జిల్లాలోని ఇతర గ్రామాలకు చెందిన బాధితులు పదుల సంఖ్యలో ఉన్నారు. అత్యాశతో కొందరు ఈ దొంగ పూజారిని బతిమిలాడి నగదు అప్పగించడం గమనార్హం. వారం రోజుల క్రితం పూజారి ఖమ్మంలోని అద్దె గదిని ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయాడు. ఫోన్ కూడా స్విచ్ఛాఫ్​ చేసుకోవడం, ఆయనతో పాటు ఉన్న బాసిత్ నగర్​కు చెందిన యువకుడు సాయి కుమార్ ఫోన్ కూడా స్విచ్ఛాఫ్​ ఉండటంతో బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తమకు న్యాయం చేయాలని వేడుకున్నారు.

ఆమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని : గ్రామాల్లో పూజా కార్యక్రమాలను అట్టహాసంగా నిర్వహించి ప్రజల మన్ననలను అందుకున్నాడు. ఓ స్వామీజీ తీరుణ చలామణి అవుతూ గిరిజన ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని మతం పేరుతో వారిని నమ్మించాడు. బంగారం పేరిట ఆశచూపి మోసానికి పాల్పడ్డాడు. రూ.లక్షకు తులం బిస్కెట్ బంగారం ఇప్పి స్తానంటూ మాయ మాటలు చెప్పి లక్షలు వసూలు చేసుకుని పరారయ్యాడు. అత్యాశకు పోయి లక్షలు ఇచ్చిన బాధితులు విషయం తెలుసుకుని లబోదిబోమన్నారు.

"బానోతు సాయి కుమార్ ద్వారా బోగా లక్ష్మీనారాయణ పూజారి పరిచయం అయ్యాడు. బిస్కెట్ బంగారం రూ. లక్షకు ఇస్తామని చెప్పడంతో పాటు బంగారు బిల్లను కూడా చూపించారు. నిజమైన బంగారమేనని నమ్మాను. నాలుగు ఎకరాలలో పండించిన మిరప పంటను విక్రయించి రూ.9 లక్షలు, మా అత్త నగదు రూ.2లక్షలు మొత్తం రూ.11 లక్షలు ఇచ్చాను" - అఖిల్, బాధితుడు

బాధితుని ఫిర్యాదు మేరకు విచారణ : కొన్ని నెలలుగా కామేపల్లి మండలంలో స్థానికులను పరిచయం చేసుకొని పండగలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అందరిని నమ్మించి బంగారం పేరిట మోసం చేసిన ఉదంతం పై తమకు ఫిర్యాదు వచ్చిందని బాధితుడు అఖిల్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసే విచారణ చేస్తున్నట్టు సీఐ సాగర్ తెలిపారు.

గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్నట్లు చెప్పి : ఏపీ నంద్యాలకు చెందిన దివ్యాంగుడు బోగా లక్ష్మీనారాయణ కేరళ శబరిమల ఆలయ 136వ తాంత్రిక పూజారిని అంటూ ప్రచారం చేసుకున్నాడని బాధితులు తెలిపారు. కామేపల్లి మండలం కెప్టెన్ బంజారాకు ఏడు నెలల క్రితం వచ్చాడని అన్నారు. ఖమ్మంలో ఓ అద్దె గదిలో ఉంటూ ప్రతి రోజూ గ్రామానికి వస్తూ ప్రజల బాగోగులు చూసుకుంటూ ఆసరాగా ఉండటంతో పాటు కొందరికి అవసరమైన సహాయం చేసేవాడని చెప్పుకొచ్చారు. గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్నట్లు చెప్పి అనేక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించాడని పేర్కొన్నారు. సమీప గ్రామాల మాలధారులతో మంచి సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నాడని వెల్లడించారు.

