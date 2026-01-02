ETV Bharat / state

మున్సిపాలిటీలో డీజిల్ దొంగలు - జీపీఆర్​ఎస్​ ఉంటే ఇట్టే సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు

మున్సిపాలిటిలో పెరిగిన వాహనాల వినియోగం - డీజిల్​ వినియోగంపై నమోదులో జరుగుతున్న అక్రమాలు - డీజిల్‌ కొనుగోళ్లలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న కొందరు వ్యక్తులు

Diesel Thieves Increasing in Municipality
Diesel Thieves Increasing in Municipality (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Diesel Thieves Increasing in Municipality : ఇటీవల పుర, నగరపాలికల్లో వాహనాల వినియోగం పెరిగింది. దీనికోసం పారిశుద్ధ్య నిర్వహణతో పాటు ఇతరత్రా పనుల కోసం రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.80 లక్షల విలువైన ఆధునిక యంత్రాలను కొనుగోలు చేశారు. కార్పొరేషన్​లోని శానిటేషన్​ విభాగంలో చెత్త తరలించడానికి ఆటో ట్రాలీలు, ట్రాక్టర్లు, వైకుంఠరథాలు, స్వీపింగ్​ వాహనాలు, ల్యాడర్​, పొక్లెయిన్లు, బయో టాయ్​లెట్​ బస్సులు ఉపయోగిస్తుంటారు. అందులో కొన్ని వాహనాలు పని చేయకపోవడంతో మూలన పడేస్తారు.

ఇలా ఆ వాహనాల వినియోగం తగ్గితే ప్రతి నెల డీజిల్​, పెట్రోల్​ ఖర్చులు తగ్గాలి. కానీ కొన్నిచోట్ల మాత్రం నెలకు రూ. లక్షలకు పైగా ఖర్చులు చూపిస్తూ డబ్బులు దండుకుంటున్నారు. వాహనాలకు, జనరేటర్లకు ఉపయోగించే పెట్రోల్, డీజిల్‌ కొనుగోళ్లలో కొందరు వ్యక్తులు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. డీజిల్‌ కొనుగోలు చేసి ఎక్కువ బిల్లులు రాయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్​, రామగుండం కార్పొరేషన్​లలో ఏడాదికి లక్షలాది రూపాయలను కేవలం ఇంధనం కోసమే వెచ్చిస్తున్నారు. అక్కడ రెండు వాహనాలు తిరిగిన చోట నాలుగైదు రాసి ప్రజాధనం కొల్లగొడుతున్నారు.

జీపీఆర్​ఎస్​ ఉంటే సులువుగా సమాచారం : పుర, నగరపాలికల్లో నడిచే ప్రతి వాహనానికి జీపీఆర్​ఎస్​ను ఏర్పాటు చేస్తే ఆ వాహనం ఎక్కడికి వెళ్తుందనే సమాచారాన్ని ఇట్టే తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. అలాగే దీంతోపాటు రోజులో ఎన్ని కిలీమీటర్లు నడిచిందో సమాచారం లభిస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల బిల్లుల చెల్లింపు విషయంలో ప్రామాణికత కనిపించేది. కానీ ఇలా ఏ ఒక్కచోట కూడా పారదర్శకమైన విధానాన్ని అవలంబించడం లేదు. మరోవైపు అధికారుల వాహనాలతోపాటు గతంలో ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్న కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లలో కొందరు వ్యక్తులు బల్దియా డబ్బుతోనే డీజిల్​ పోయించారనే విమర్శలున్నాయి. అక్కడ అసలే అరకొర నిధులతో అభివృద్ధి కుంటుపడుతున్న సమయంలో ఇంధన డబ్బునైనా పక్కాగా ఖర్చుచేస్తే ప్రజల నుంచే వచ్చే సొమ్ము ఆదా కానుంది.

  • జమ్మికుంట పురపాలిక ఆఫీస్​లో డిసెంబర్​ 26న ఏసీబీ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. చదును చేసే ట్రాక్టర్​కు రోజుకు రూ.5 వేల డీజిల్​ వినియోగించినట్లు రికార్డులో ఉండటంతో అనుమానించారు. అప్పుడప్పుడు వినియోగించే ట్రాక్టర్​కు ప్రతి రోజూ డీజిల్​ ఖర్చులెందుకు రాశారని ప్రశ్నించగా సిబ్బంది నుంచి అన్ని పొంతన లేని సమాధానమొచ్చింది. డీజిల్​ వినియోగంలో అక్రమాలు గుర్తించినట్లు అనిశా అధికారులు ప్రకటించారు. దీంతో పాటు కార్యాలయ తనిఖీల్లో రూ.41 వేలు రసీదులకు అదనంగా ఉండటం వల్ల వాటిని సీజ్​ చేశారు.
  • గతంలో కరీంనగర్​ కార్పొరేషన్​లోనూ డీజిల్​ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. రాత్రి వేళలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నీటి ట్యాంకర్ల ట్రాక్టర్​ల నుంచి డీజిల్​ను సిబ్బంది బయటకు తీస్తున్న వీడియోలు వచ్చాయి. జనరేటర్లకు ఇంధనం వినియోగించకున్నా రోజూ పోస్తున్నట్లు లెక్కలు రాశారని కొందరు సామాజిక కార్యకర్తలు సమాచార హక్కు చట్టం వివరాలతో బహిర్గతం చేశారు. వీరిపై విద్యుత్తు అంతరాయం లేకున్నా డీజిల్​ కోసం రూ.15-20 వేలు వెచ్చించిన తీరు, అదనంగా లీటర్ల కొద్దీ ఇంధనాన్ని దుర్వినియోగంపై విమర్శలొచ్చాయి.
  • రామగుండం కార్పొరేషన్​లో ప్రతి నెలా పెట్రోల్​, డీజిల్​ ఖర్చులో రూ.6 లక్షల వరకు అవకతవకలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణలపై విజిలెన్స్​ అధికారులు విచారణ జరిపారు. కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన వాహనాల విషయంలో వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఇంధన లెక్కల బయటికి తీశారు. జగిత్యాల పురపాలికలో గత సంవత్సరం మార్చిలోనే రూ.16 లక్షలు నకిలీ బిల్లులు రికార్డుల్లో నమోదు చేసినట్లు విమర్శలొచ్చాయి. ఏడాదికి రూ. అర కోటికి పైగా దుర్వినియోగమవుతుండటంపై ఫిర్యాదు రావడంతో కలెక్టర్​ విచారణ ఆదేశించారు.

జీహెచ్‌ఎంసీలో డీజిల్‌ దొంగలు - దోమల నివారణ అంటూ మోసాలు

డీజిల్ పేరు చెప్పి రూ.కోట్లలో దోచేశారు - దోమలను అలాగే వదిలేశారు

