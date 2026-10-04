ఇక ఫేక్ వస్తువులను ఈజీగా గుర్తించొచ్చు! - పుప్పొడితో స్పెషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ను రూపొందించిన ఓయూ పరిశోధకులు
నకిలీ వస్తువులు, నోట్లు, సర్టిఫికెట్లను గుర్తించేలా ఓయూలోని వృక్షశాస్త్ర విభాగ పరిశోధకులు ఓ సాంకేతికతను రూపొందించారు. 4వేల విభిన్న కోడ్లతో పనిచేసే ఈ వ్యవస్థను 12 రకాల పూల పుప్పొడితోనే తయారు చేశారు.
Published : October 4, 2026 at 4:53 PM IST
OU Researchers New Tech To Identify Fake Objects : నకిలీ వస్తువులు, పరికరాలు, సర్టిఫికెట్ల వ్యాప్తికి చెక్ పెట్టేలా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ప్రొఫెసర్లు, పరిశోధకులు ఓ సరికొత్త సాంకేతికతను కనిపెట్టారు. పువ్వుల నుంచి సేకరించిన పుప్పొడి రేణువులతో క్వాంటం డాట్స్ను అనుసంధానించడం ద్వారా అసలైన వస్తువులు, పత్రాలకు ప్రత్యేకమైన కోడ్లను కేటాయించనున్నారు. దీని ద్వారా నకిలీలను సులభంగా గుర్తించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ పరిశోధనను వృక్షశాస్త్ర విభాగం ప్రొఫెసర్ ఎ.విజయభాస్కర్రెడ్డి, రసాయన శాస్త్ర విభాగం బి.విజయకుమార్తో పాటు విద్యార్థిని డి.నిర్మల పూర్తిచేశారు.
12 రకాల పూల సేకరణ
కరెన్సీ, ధ్రువపత్రాలు, రూ.లక్షలు ఖరీదైన ఆభరణాలు, వాచీల వంటి విలువైన వస్తువులకు ఈ ప్రక్రియ పటిష్టమైన భద్రతా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తుందని ప్రొఫెసర్ ఎ.విజయభాస్కర్రెడ్డి తెలిపారు. పరిశోధకులు కొన్ని రకాల పూలను ఎండబెట్టి వాటి నుంచి పుప్పొడి రేణువులను సేకరించి వాటి ఆకారాల ఆధారంగా నిర్దిష్ట నమూనాల అమరికలను చేశారు. ఇందుకు గానూ 12 రకాల పుష్పాలను తీసుకున్నారు. రక్త చందనం, గడ్డిచేమంతి (అడవి చామంతి), బూరుగు (పట్టు పత్తి), గరిక, తుమ్మ సహా పన్నెండు రకాల పుష్పాలను ఉపయోగించారు.
పుప్పొడిని కాంతి కిరణాలుగా మార్చి
పరిశోధనకు కావాల్సిన పూలను రీసెర్చ్ టీం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణం నుంచే సేకరించింది. ఆ పుష్పాల రేణువులను ఎండబెట్టి, క్వాంటం డాట్స్తో అనుసంధానం చేయగా, ఆ పదార్థం బంగారు గోధుమ రంగులోకి మారుతుంది. అనంతరం సాంకేతికతను ఉపయోగించి వాటిని కాంతి కిరణాలుగా మార్చడం వల్ల 4 వేల విభిన్న కోడ్లు వచ్చాయి. వాటిని పరిశోధకులు కొన్ని రకాల వస్తువులు, సర్టిఫికెట్లు, పరికరాలపై ప్రయోగించి చూడగా, అవి ఓ సెక్యూరిటీ కోడ్గా పనిచేస్తున్నాయి.
వాటి ఉపయోగాలివే
విలువైన వస్తువులు ముఖ్యంగా రూ.లక్షల ఖరీదైన ఆభరణాలు లేదా సర్టిఫికెట్ల లాంటి వాటిలో సెక్యూరిటీ కోడ్ను అమర్చితే చాలు. మోసపూరిత లేదా నకిలీదని సందేహం వస్తే, నిర్ధారించుకోవడానికి వాటిలోని మైక్రో సిలిండర్ను చెక్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. అందులో ఉండే కోడ్ను ఓ ప్రత్యేక ఆప్టికల్ స్కానర్ లేదా మైక్రోస్కోప్ సాయంతో స్కాన్ చేయాలి. అది ల్యాబ్లో రికార్డు చేసిన 4వేల కోడ్ల డేటాబేస్తో మ్యాచ్ అయితే అది అసలైన వస్తువు. లేదంటే నకిలీదని నిమిషాల్లోనే తేలిపోతుంది.
"పూలల్లోని పుప్పొడిలో ఉన్న అపారమైన సామర్థ్యాన్ని ఇదివరకే మేం గుర్తించాం. ఆ పుప్పొడిని ఎండబెట్టి, ఓ రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా దాన్ని కాంతిని వెదజల్లే కిరణాలుగా మార్చాం. ఇవి క్వాంటం డాట్స్తో కలిసి ఓ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ను రూపొందించాయి. పేటెంట్ మంజూరైన తర్వాత దీన్ని ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని భావిస్తున్నాం. ఈ సాంకేతికత సైన్యానికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది" - ఎ.విజయభాస్కర్రెడ్డి, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వృక్షశాస్త్ర విభాగం ప్రొఫెసర్
వృక్షశాస్త్రం, నానోటెక్నాలజీ, ఆప్టికల్ సైన్స్ రంగాలను మిళితం చేస్తూ రూపొందించిన ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణ, దేశీయంగానే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ నకిలీ ఉత్పత్తుల నియంత్రణలో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకురానుందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
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