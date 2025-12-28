'మేం ఎస్వోటీ పోలీసులం - అడిగినంత ఇస్తావా? - అరెస్ట్ చేయమంటావా?'
హైదరాబాద్లో నకిలీ పోలీసులు - డబ్బు ఇవ్వకపోతే అరెస్ట్ చేస్తామంటూ వ్యాపారికి బెదిరింపులు - 8 గంటల పాటు నిర్బంధం - పోలీసుల అదుపులో నలుగురు నిందితులు, పరారీలో మరొకరు
Published : December 28, 2025 at 10:08 AM IST
Fake police officers in Hyderabad : పోలీసుల అవతారమెత్తి కొందరు 'నకిలీ'లు హల్చల్ చేశారు. ఓ వ్యాపారిని టార్గెట్ చేసి, తాము అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వకపోతే కేసు పెట్టి అరెస్ట్ చేస్తామని బెదిరింపులకు గురి చేశారు. రూ.3 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. దాదాపు 8 గంటల పాటు నిర్బంధించి, డబ్బుల కోసం అతడిపై దాడి చేశారు. చివరకు బాధితుడు తన స్నేహితుడికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పగా, అనుమానంతో అతడు పోలీసులకు ఫోన్ చేశాడు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, నలుగురిని అరెస్ట్ చేయగా, మరొకరు పరారీలో ఉన్నారు.
ఏపీకి చెందిన రొయ్యల వ్యాపారి హరీశ్కుమార్ రాజు తన మిత్రుడు రాజిరెడ్డితో కలిసి హైదరాబాద్ మూసాపేటలో మెరీనా స్కై అపార్ట్మెంట్ల సముదాయంలోని ఒక ఫ్లాటులో అద్దెకు ఉంటున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ఐదుగురు వ్యక్తులు హరీశ్కుమార్ ఇంటికి వచ్చారు. ‘మేం మాదాపూర్ ఎస్వోటీ (స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్) పోలీసులం. మీరు బెట్టింగ్లు నిర్వహిస్తున్నట్లు మాకు సమాచారం అందింది. అందుకు మిమ్మల్ని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నాం’ అని చెప్పి భయపెట్టారు. కేసు కావొద్దంటే రూ.3 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. తన వద్ద అంత డబ్బు లేదని వ్యాపారి చెప్పడంతో ఇష్టారీతిన కొట్టారు. ఇతరుల్ని అడిగి ఇవ్వాలంటూ బంధుమిత్రులకు ఫోన్లు చేయించారు.
8 గంటల పాటు ఇంట్లోనే నిర్బంధించి : సాయంత్రం 7 గంటల వరకు నిందితులంతా అక్కడే ఉన్నారు. హరీశ్ తన సమీప బంధువు ఒకరికి కాల్ చేసి పోలీసులు తనను అదుపులోకి తీసుకున్నారని, వెంటనే డబ్బు కావాలని చెప్పారు. అవతలి వ్యక్తి అనుమానించి మాదాపూర్ ఎస్వోటీ కానిస్టేబుల్కు సమాచారం ఇచ్చారు. మాదాపూర్ ఎస్వోటీ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి రాగా, అప్పటికే నిందితుల్లో ముగ్గురు పరారయ్యారు. మిగిలిన ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారించగా మరికొందరి పేర్లు తెలిశాయి. ఎల్బీనగర్కు చెందిన స్థిరాస్తి వ్యాపారి నర్సింహ రాజు(40), సరూర్నగర్కు చెందిన రవీంద్ర బాబు(36), హబ్సిగూడకు చెందిన ప్రశాంత్ (34), నరేశ్ (37), రవి కుమార్ (36) ఇందులో పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు.
రివెంజ్ కోసమే ఈ అవతారం : నర్సింహరాజు మిత్రుడొకరు హరీశ్కుమార్ రాజు నిర్వహించిన బెట్టింగ్లో నష్టపోయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనను బెదిరించి డబ్బు వసూలు చేయాలని నిందితులు నకిలీ పోలీసుల అవతారమెత్తారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుల్లో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. ఒకరు పరారీలో ఉన్నారు. హరీశ్కుమార్ రాజు బెట్టింగ్లు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిందితులు చెప్పారని, ఆ కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు కూకట్పల్లి ఇన్స్పెక్టర్ కేవీ సుబ్బారావు తెలిపారు.
మాదాపూర్ ఎస్వోటీ పోలీసుల పేరుతో ఒకరిని నిర్బంధించి, డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు మాకు సమాచారం అందింది. వెంటనే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లగా, ఇద్దరు నిందితులు పట్టుబడ్డారు. వారి ద్వారా మరో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశాం. ఇంకొకరు పరారీలో ఉన్నారు. నిందితుల్లో ఒకరైన నర్సింహరాజు ఫ్రెండ్ బాధితుడి వద్ద బెట్టింగ్లో డబ్బులు పోగొట్టుకుని సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. దాంతో హరీశ్కుమార్ను బెదిరించి డబ్బు వసూలు చేసేందుకు నిందితులు నకిలీ పోలీసుల అవతారం ఎత్తారు. - కేవీ సుబ్బారావు , కూకట్పల్లి ఇన్స్పెక్టర్
మాకు చెప్పండి : పోలీసులు, స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటూ కొందరు మోసగాళ్లు వ్యాపారులు, ఉద్యోగులను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. డబ్బులు డిమాండ్ చేసి, ఇవ్వకపోతే అరెస్ట్ చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. ఇటువంటి వారికి భయపడకుండా వెంటనే విషయాన్ని తమ దృష్టికి తేవాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు. పోలీస్ దుస్తులు ధరించి ఇలా ప్రజల్ని మోసం చేసే వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
